Crece el número de trabajadores afiliados a la CTM en Coahuila

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    Crece el número de trabajadores afiliados a la CTM en Coahuila
    De la totalidad, en el caso de la Región Sureste, a principios de este 2026 eran cerca de 80 mil trabajadores y ahora suman alrededor de 97 mil. ESPECIAL.
Rebeca Ramírez
por Rebeca Ramírez

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Más de la mitad de los empleados que se asociaron se ubicaron en la región sureste

En lo que va del año el número de trabajadores afiliados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) creció a nivel estatal en 30 mil trabajadores, de los cuales 17 mil se ubicaron en la Región Sureste.

El secretario general adjunto de la CTM, Jesús Berino Granados, indicó que en Coahuila a inicios de año eran 170 mil los trabajadores afiliados que tenían en la entidad, mientras que hoy rebasan los 200 mil; en el caso de la Región Sureste, a principios de este 2026 eran cerca de 80 mil trabajadores, mientras que hoy están por arriba de los 97 mil trabajadores afiliados.

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Esto ha sido generado principalmente por aquellos sectores que no se dedican a la rama automotriz, añadió que tienen giros como el de la construcción y emprendedores que de alguna manera son sindicatos gremiales que están creciendo tanto a nivel estatal como Región Sureste.

En el caso de General Motors estimó que será hasta el año que entra cuando inicie la producción del Chevrolet Groove y el Aveo, tampoco les han informado cuántos trabajadores contratarán por ello, toda vez que conforme se dé la demanda será cómo la empresa esté contratando trabajadores.

Por lo pronto, añadió que todo está tranquilo, no se contemplan recortes de personal; actualmente en la planta laboran 1,200 en ensamble y 3 mil en motores, la primera labora en un solo turno y la segunda en dos turnos.

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