POLITICÓN: De rendición de cuentas a un choque frontal inútil, el debate entre Colosio y De la Garza

I. AMARRADOS

Sin mayores turbulencias, la sucesión en la CTM quedó ayer definida a favor del coahuilense Tereso Medina. Como le adelantamos en este espacio, el tironeo interno -para el cual se anotaron más de dos- tenía un fusible claro: la fecha del Congreso Nacional Ordinario convocado para el próximo martes 24 de febrero. Si se registraba un cambio en la convocatoria eso sería signo de que los opositores a Tereso habían logrado mover sus fichas con éxito, pues eran ellos quienes demandaban posponer la elección interna para permitir una mayor participación de los sindicatos adheridos a la central obrera. Pero la fecha se mantuvo... y la unidad llegó.

II. CAMBIO DE AIRES

Como en los mejores tiempos -de cualquier partido- los bandos en pugna se sentaron a la mesa y manifestaron disposición para negociar, es decir, para ceder en sus pretensiones a cambio de ser incluidos. Nada nuevo bajo el sol para una organización gremial que cumplirá 90 años justo cuando elijan al séptimo dirigente de su historia y den paso, por primera vez en casi un siglo, a una dirigencia llegada del norte del país.

III. DILEMA

El surgimiento, en Nueva Rosita, del caso de una niña de 11 años, con un embarazo de 28 semanas, ha puesto sobre la mesa una discusión a la cual el Poder Legislativo de Coahuila le ha sacado la vuelta durante casi un sexenio. Y es que después de que la Corte declarara inconstitucional la forma como se definía en la entidad el aborto, aquí se decidió navegar en la comodidad y simplemente dejar el vacío. Así, hoy solamente está claro que el aborto no se penaliza en Coahuila, pero nadie puede decir si es posible realizarlo en cualquier momento. Luz Elena Morales tendría que salir a posicionarse sobre el tema.

IV. NO ES TAN SENCILLO...

Porque en torno al caso señalado no hay ninguna duda de que la menor no debería ser madre. Pero decidir que un feto de 28 semanas puede -y debe- ser expulsado del seno materno, porque el producto de la concepción es una violación, ya es otra cosa muy diferente. De hecho, las legislaciones que mayor plazo permiten para el aborto son las de Colombia y el Reino Unido, que la posibilita hasta la semana 24. El debate está sobre la mesa y tendría que recrearse.

V. DUELO REGIO

Lo que prometía ser un ejercicio de rendición de cuentas terminó en un choque frontal inútil para los intereses públicos. El alcalde de Monterrey, el priista Adrián de la Garza, y el senador y exalcalde de MC, Luis Donaldo Colosio se enfrascaron en un debate de más de una hora por el contrato con Next Energy. Acusaciones de simulación, pérdidas millonarias, renegociaciones cuestionadas y señalamientos de cercanía con la empresa volaron de un lado a otro. El proyecto original, firmado por más de 7 mil millones de pesos a 30 años, nunca se materializó; la planta solar no se construyó, pero sí hubo pagos. La explicación, en cambio, quedó pendiente.

VI. NADIE GANÓ

Colosio sostuvo que el contrato nació viciado; De la Garza respondió que las renegociaciones posteriores -realizadas en la administración de Colosio- generaron daños financieros. Ambos se acusaron de omisiones y decisiones equivocadas. No hubo documentos concluyentes ni rutas claras para cerrar el capítulo. El intercambio derivó en interrupciones mutuas y acusaciones cruzadas. ¿Quién ganó? Nadie. Ni uno ni otro salió fortalecido, y mucho menos la ciudadanía, que seguirá esperando respuestas.

VII. RESPALDO CULTURAL

A propósito de lo comentado días atrás sobre supuestos apoyos selectivos, quienes se desenvuelven en el ámbito cultural nos precisan que es justo reconocer que por parte del Ayuntamiento de Saltillo el compromiso con la cultura es amplio y constante. Que no se trata de apostar a un solo proyecto, sino de fortalecer distintas expresiones artísticas en la ciudad. En ese marco, la Orquesta Metropolitana ha recibido respaldo institucional como parte de una política que busca acercar la música clásica en formatos accesibles. Nos dicen que la visión del alcalde Javier Díaz es impulsar talento local y diversificar la oferta cultural.

VIII. BATUTA FIRME

Y hablando de resultados, el concierto ofrecido ayer en el Museo de las Aves dejó buen sabor de oído. Bajo la dirección de la maestra Natalia Riazanova, la Orquesta Metropolitana mostró técnica sólida, sensibilidad interpretativa y una ejecución pulcra. Quienes acudieron coinciden en que el nivel alcanzado es competitivo y, desde su perspectiva, supera a otros proyectos locales. Cuando hay dirección clara y músicos comprometidos, el respaldo institucional no solo se justifica... también se escucha.

IX. PASTA DE CONCHOS

A 20 años de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Manolo Jiménez encabezaron el acto conmemorativo junto a las familias de los 65 mineros que perdieron la vida. A la distancia la herida sigue abierta y la exigencia principal permanece: recuperar a quienes aún no han sido localizados y que se haga justicia. Más allá de discursos y coordinación institucional, el caso se mantiene como símbolo de deuda histórica y justicia pendiente. Pasta de Conchos no es solo memoria; es una responsabilidad vigente... sobre todo cuando las condiciones de muchos trabajadores mineros siguen siendo prácticamente las mismas.