POLITICÓN: Del PRI a Morena... ¿Quién es el abogado que asesora a Cecilia Guadiana?

I. AHÍ ESTÁ EL DETALLE...

Agudos observadores nos advierten que lo más interesante del documento con el cual la candidata morenista al Senado, Cecilia Guadiana, solicitó al INE que la proteja de la presunta violencia que en su contra ejerce Luis Fernando Salazar, es el nombre del abogado que la representa: Jean Paul Huber Olea y Contró. Si el nombre no le suena es porque el jurisconsulto, oriundo de la CDMX, ha desarrollado casi toda su carrera en la capital de los temblores y sólo se mudó a tierras saraperas cuando, en pago a sus servicios, el exgobernador Rubén Moreira le premió con un fíat notarial para ejercer dicho oficio en Saltillo.

II. SERVICIO COMPLETO

¿Y qué servicios le prestó Olea y Contró a Coahuila? En esencia, asesoría jurídico-política a las campañas del PRI en diversos aspectos. Y es que antes de ser investido de fe pública en la entidad, el abogado se dedicó, según su página en LinkedIn, a “llevar a cabo campañas electorales con los blindajes más completos”, mezclando técnicas del Derecho, mercadotecnia e informática... ¿Cómo llegó la morenista al despacho de este polifacético abogado? Dicen los enterados que no fue casualidad.

III. THE ONE AND ONLY

La que parece no tener ningún interés en mostrarse como una candidata transparente es la acuñense Paloma de los Santos Pérez, quien aspira a convertirse en la primera mujer de su familia en acceder al cargo de presidenta municipal. Y es que, a 10 días de que venció el plazo para subir información a la plataforma “Conóceles”, del IEC, la morenista es la única de los 173 aspirantes al cargo, inscritos en todo el Estado, que se ha negado a publicar la información que permita a los electores saber cuánto gana, en qué consiste su patrimonio y cuáles son los intereses a los cuales se encuentra vinculada.

IV. PACHORRA

La buena noticia para Paloma es que en el IEC, de Rodrigo Paredes, no parecen tener ninguna prisa por iniciarle procedimientos a quienes han incumplido −o lo hicieron tarde− con la obligación de transparentar su información. De hecho, según nos informan, la Comisión de Transparencia que preside Juan Antonio Silva tiene planeado emitir el informe sobre incumplimientos hasta que concluya la campaña. Así que con un día antes que suba su información...

V. CERO PROMOCIÓN

Para lo que tampoco tienen prisa en el IEC es para promover la participación ciudadana. A sólo 37 días de la jornada electoral del 2 de junio, el IEC sigue sin promover el voto. Su desdén es negligente y revela, cuando menos, una falta de aprendizaje de la elección del año pasado, en la cual la escasa promoción redujo la participación al 56 por ciento de la lista nominal. Valdría la pena que el INE, de Guadalupe Taddei Zavala, pusiera atención a este rubro y también conviene preguntarse qué ocurre con la “sociedad civil organizada” que, en otras épocas, ha sido mucho más activa demandando mayor actividad del órgano electoral.

VI. UNA BUENA Y UNA MALA

La buena noticia es que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha anunciado nuevas fechas para el “trámite anticipado” de visas de turista en los consulados que opera en México. La mala es que la “anticipación” es, cuando muy pronto, para mayo de 2025 y es necesario viajar a Matamoros, Tamaulipas. Porque si usted anda cazando una cita para hacer el trámite en Monterrey, lo más pronto que podrá conseguirla es diciembre... del año próximo.

VII. OTRO ATORÓN

Alguien tendría que decirle al titular del Centro SICT −antes SCT− Coahuila, Ernesto Cepeda Aldape, que existen otras formas de recabar la opinión de los automovilistas que circulan por la Sal-Mon. Y es que en lugar de recurrir a la tecnología, el personal de dicho Centro decidió ayer, justo después que miles de personas padecieran un gigantesco embotellamiento en dicha ruta, iniciar el levantamiento de una encuesta, ¡mediante la instalación de retenes a la salida y llegada a Saltillo! Todo mundo quiere que mejore la circulación y sin duda hay disposición para opinar, pero la fórmula escogida para preguntarles ha sido la peor posible.

VIII. AUNQUE SEA MEXICANA

A propósito del perpetuo congestionamiento en la ruta que une a las capitales de Coahuila y Nuevo León, el hecho pone de manifiesto, por enésima ocasión, la necesidad de que el aeropuerto Plan de Guadalupe vuelva a tener vuelos comerciales. Ahora que todo mundo anda en campaña, ¿no habría forma de arrancarle a quienes quieren nuestro voto, el compromiso de que, ya de perdis, se incluya a Saltillo en las rutas que cubre la “nueva Mexicana”?

IX. MENOS COSTOS

El Infonavit, de Carlos Martínez Velázquez, anunció ayer que la dependencia a su cargo eliminará la comisión de apertura, así como los gastos financieros y de operación de todos los créditos que se contraten a partir del 1 de mayo próximo. Los malpensados dirán que se trata de una medida que busca incidir en el proceso electoral en marcha −sobre todo porque comenzará a aplicar un mes antes de la jornada del 2 de junio− y los bienquerientes de la 4T dirán que este es otro ejemplo de cómo puede apoyarse al pueblo cuando se administra con honradez. Por lo pronto, si usted anda tramitando un crédito, pues espérese tantito.