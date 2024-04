POLITICÓN: Se viene nuevo pleito entre Cecilia Guadiana y Luis Fernando Salazar, ahora por violencia política de género

I. VA EN SERIO

Interesante argumento el que plantea Cecilia Guadiana, candidata morenista a la senaduría por Coahuila: que una de las formas en las cuales una mujer puede ser víctima de violencia política consiste en que ella tenga una agenda de campaña más abultada que la su colega, Luis Fernando Salazar, a quien reiteradamente ha señalado de estar “tirado en la hamaca” porque ya tiene garantizado su asiento en la Cámara Alta. Como lo adelantamos en este espacio, la saltillense confirmó ayer que va a solicitar al INE, de Guadalupe Taddei, que analice su caso, para lo cual va a presentar una queja formal en los próximos días.

II. A LO MEJOR ES CHICLE...

Y decimos que se trata de un argumento interesante porque en una de esas la Comisión que revise la queja lo compra y desarrolla una teoría novedosa en relación con el tema. Habrá que esperar a ver, desde luego, cómo lo argumenta la candidata, pero también hay que estar atento a las reacciones que el asunto genere en la dirigencia nacional de Mario Delgado que fue, no olvidemos, la que litigó el asunto ante el Tribunal Electoral luego de que el INE invirtiera el orden de las fórmulas coahuilenses.

III. ASÍ QUE SIGAN

Y mientras los morenistas siguen dándose hasta con la cubeta, la más contenta con la forma en la cual se va desarrollando el proceso es la aspirante que ocupa la segunda fórmula en el bando tricolor: María Bárbara Cepeda. Y cómo no, si los yerros del partido de moda a nivel local van construyendo, día tras días, la posibilidad de que el priismo comarcano rompa la racha de cuatro derrotas consecutivas en la elección de senadores y, con ello, se aseguren los dos asientos de mayoría que se encuentran en disputa. En este caso, según se ve, los tricolores no tienen más que adherirse a la vieja conseja de que, cuando el enemigo se está equivocando, no hay que distraerlo.

IV. ENCUESTA

La administración municipal de Chema Fraustro arrancó ayer un ejercicio en el cual se requiere la mayor participación ciudadana: una encuesta de movilidad que pretende acopiar información sobre la forma en la cual nos desplazamos por la ciudad y, de manera particular, qué tan dispuestos estamos a dejar el auto particular para usar el transporte público. Valdrá la pena que la responda el mayor número de saltillenses y, sobre todo, que sus resultados sean útiles en el futuro inmediato.

V. PINTA PARA BIEN

A juzgar por los detalles que el gobernador Manolo Jiménez Salinas ha compartido sobre la gira que realiza por Asia, durante la cual ha sostenido reuniones con líderes de empresas del sector automotriz, el periplo será fructífero para la entidad. Un aspecto sumamente relevante de este proceso implica “vender” el resto de las regiones de Coahuila y no solamente la Sureste, en donde lo que sigue es más bien comenzar a ser selectivos con el tipo de empresas que llegan aquí. Las regiones Centro, Carbonífera y Norte, en cambio, requieren con urgencia del arribo de proyectos que diversifiquen y/o refloten sus economías.

VI. OTRO VALLE

En línea con el señalamiento anterior, sin duda interesante el planteamiento que el aspirante tricolor a alcalde de Saltillo, Javier Díaz, realizó ayer respecto del futuro económico-industrial de la ciudad. Crear “el Silicon Valley de Coahuila” implica una apuesta que, de llevarse a la práctica con éxito, podría significar un auténtico parteaguas no solamente para la capital coahuilense, sino para el noreste de México. Habrá que seguir con atención el tema.

VII. MUNDO FANTÁSTICO

Según parece, el alcalde de San Juan de Sabinas, Mario Alberto López Gámez, alias “Mayito”, prefiere la ilusión a la realidad. Y es que durante una supervisión de seguridad por la Carbonífera, realizada por el secretario de seguridad pública, Federico Fernández Montañez, el morenista atinó a pasar por el lugar y decidió bajarse de su vehículo a saludar. El encuentro −que fue capturado en video− duró apenas unos segundos, pero “Mayito” decidió que eso era suficiente para generar un comunicado para presumir resultados en seguridad y destacar “la coordinación” con las fuerzas estatales.

VIII. ¿Y LA CHAMBA?

Más aún: en su comunicado de prensa “Mayito” hasta le adjudica a Montañez declaraciones favorables a su administración que el de Saltillo nunca realizó, pues ni siquiera hubo un intercambio verbal entre ambos. Se dirá que es un acto inocuo, pero no deja de llamar la atención que el morenista muestre con ello estar más interesado en promover su imagen personal que en ponerse a trabajar. ¿No sería mejor que se enfocara en lo segundo, alcalde?

IX. CRISIS A LA VISTA

La falta de suministros esenciales y la ausencia del personal en el hospital general de Torreón están alcanzando niveles preocupantes. ¿La razón? Parece que la apatía del jefe de la Jurisdicción sanitaria número 6, César Alejandro del Bosque Garza, es la principal causa detrás de esta realidad. Y, nos dicen los bien enterados del tema, el que Martha Rangel Orona −quien tiene a cargo la coordinación de dicha dependencia− ande más preocupada por realizar actividades proselitistas que por resolver la situación, no ayuda para nada. El secretario de Salud, Eliud Felipe Aguirre Vázquez, debería tomar cartas en el asunto antes que la situación se complique más.