POLITICÓN: Desesperada y sin brújula, Mary Telma hace alianza con exlíder magisterial cuyo barco naufraga

I. TELMA SE HUNDE

Sobre el comentario hecho ayer con relación al intento desesperado de Carlos Moreira por reagruparse en el sindicato magisterial, ahora Mary Telma Guajardo sorprende con su repentino apoyo a Moreira. En un mensaje que destila desesperación política, con frases grandilocuentes sobre la Sección 38 y hasta citas de Sócrates incluidas, se suma a un barco que le entra agua por todos lados. La convocatoria del fin de semana pasado fue un fracaso, pero ella insiste en “hacer coincidir las rutas” con quien desfalcó al sindicato. Los que conocen la historia no pueden evitar reír ante esta nueva alianza entre personajes que el magisterio prefiere olvidar.

II. NÁUFRAGOS POLÍTICOS

Los pasillos políticos murmuran que la decisión de Mary Telma refleja su extravío: sin el PRD como instrumento de simulación política y sin espacio en el escenario local, busca refugio donde puede. Sin embargo, el magisterio tiene buena memoria y tanto ella como Moreira pertenecen a una época que nadie quiere revivir. Tal vez sea hora de considerar el retiro, porque el reconocimiento que no encuentra en la política, difícilmente lo hallará en un gremio que la recuerda con el mismo “cariño” que a su nuevo aliado... dicen.

III. LA BALANZA SE INCLINA

Hoy, a las 11:00 de la mañana, los consejeros del IEC se reunirán para elegir al presidente interino tras la destitución de Paredes. Nos cuentan que la idea de que sea uno de los consejeros que concluyen su periodo próximamente ha perdido fuerza, así que ya podemos descartar a tres. Los que quedan son Madeleyne Figueroa , Lety Bravo y Óscar Rodríguez . De entre estos tres, nos dicen al oído, la balanza se inclina a favor de Óscar, quien además tiene la mejor relación con el INE , lo que garantizaría coordinación con el órgano nacional. Lo que parecía definido hace unos días, hoy toma un rumbo distinto.

IV. EL RETO

El reto de Óscar Rodríguez , en caso de ser confirmado como presidente interino del IEC , será mayúsculo. No sólo deberá organizar la primera elección judicial, sino que también tendrá que reconstruir la unidad en un consejo profundamente fracturado. Los que conocen las dinámicas internas aseguran que recibirá una herencia de conflictos y deslealtades que han contaminado el ambiente institucional. Que está cuesta arriba el camino, pues.

V. CUESTIÓN DE PRIORIDADES

El alcalde Carlos Villarreal enfrenta una realidad incómoda en Monclova: más de 200 trabajadores han sido dados de baja y vienen más recortes. La lista de personal inviable es herencia de Mario Dávila , quien infló la nómina con compromisos políticos. Lo interesante es que estos ajustes tienen un objetivo claro: hacer espacio para 50 cadetes recién egresados de la Academia de Policía y prepararse para otros 80 que están en formación. Mientras la administración anterior llenaba la nómina de compromisos −innecesarios para la gestión−, la actual prioriza la seguridad. Las diferencias son evidentes.

VI. CLARA DIFERENCIA

En otras palabras, la depuración de la nómina en Monclova no tiene por objeto simplemente “recortar” personal innecesario, sino también reorientar el gasto hacia actividades prioritarias. Los observadores más agudos comentan, sin embargo, que vendría bien no quedarse allí, sino emprender las acciones legales para que los excesos del pasado no queden en simples anécdotas, sino que haya consecuencias para quienes incurrieron en ellas.

VII. PASÓ POR BOBA

En medio de la vorágine por el retorno de Donald Trump al poder, a todo mundo le está pasando de noche el proceso de la elección judicial local. Y es que, de acuerdo con el calendario publicado por los tres poderes de Coahuila, el domingo pasado −a más tardar− tendrían que haberse emitido los dictámenes de elegibilidad por parte de los comités de evaluación y, a más tardar ayer, tuvieron que hacerse públicos los dictámenes así como el listado de quienes cumplieron los requisitos legales. Hasta anoche, sin embargo, ninguno de los tres comités había dado a conocer ninguna de las dos cosas.

VIII. SIN OBSERVACIONES ES MEJOR

La observación es relevante porque con este retraso ya se agotó uno de los tres días que en el calendario del proceso se establecieron para que la ciudadanía pueda remitir a los respectivos comités información −a favor o en contra− de las candidaturas que hubieran pasado el primer filtro y para lo cual tendrán hasta mañana miércoles. Llama la atención que en este punto del proceso ninguno de los tres comités haya sido capaz de cumplir con los tiempos del calendario.

IX. NI TAN SECRETO