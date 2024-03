POLITICÓN: Deslinda Attolini a Claudia y a la 4T de las ocurrencias (en pena de muerte) de Alberto Hurtado en Coahuila

I. LO ‘ENROCARON’

Como lo comentamos aquí desde la semana anterior, fue la dirigencia nacional de Morena, específicamente el diputado Sergio Gutiérrez Luna, representante de dicho partido ante el Consejo General del INE, quien solicitó el “enroque” de las fórmulas al Senado por Coahuila a la autoridad electoral. La confusión que prevalecía hasta ayer era porque el órgano que preside Guadalupe Taddei no había sesionado para aprobar el acuerdo con el cual se formaliza el “descenso” de Luis Fernando Salazar a la segunda fórmula. Pero eso ya ocurrió anoche y seguramente desde hoy se reflejará el cambio en la página web del INE donde pueden consultarse las candidaturas inscritas.

II. EN ESO NO QUEDAMOS...

Por cierto, nos dicen quienes tienen acceso a información privilegiada, que contrario a lo expuesto en público, el lagunero sí está preparando un recurso para inconformarse por haber sido “el sacrificado” en los ajustes de las candidaturas por cuestiones de paridad, y porque la decisión de la dirigencia de Mario Delgado le obliga a realizar campaña si es que quiere regresar a ocupar la silla que ya una vez tuvo en la Cámara Alta... y eso es algo que no tenía planeado hacer.

III. OCURRENCIAS I

Y de morenistas hablando, el que ayer dio la nota −para mal− fue el diputado local Alberto Hurtado quien, sin decir “agua va”, anunció que está elaborando una iniciativa para proponer la instauración de la pena de muerte en Coahuila para quienes cometan los delitos de violación y pederastia, medida que constituye su fórmula para frenar la incidencia de tales conductas. Según Hurtado, se está asesorando con especialistas en Derechos Humanos y constitucionalistas para encontrar una fórmula que, a partir de apelar a la soberanía estatal, permitiera introducir dicha pena en un país donde se encuentra expresamente prohibida en la Constitución.

IV. OCURRENCIAS II

No tuvo que ir muy lejos el morenista por la respuesta, pues fue su propio compañero de bancada, Antonio Attolini, quien salió a descalificarlo mediante un comunicado en el que no dejó lugar a la interpretación y, en su carácter de “vocero de Claudia Sheinbaum” señaló que tal propuesta “no tiene cabida” en el ideario o el programa de su movimiento y deslindó a la aspirante presidencial y a todos sus candidatos del planteamiento. Habría que seguir el curso de la ocurrencia de la semana.

V. CON LUPA

Donde parece que las autoridades federales ya decidieron poner atención es en el Repuve de Matamoros. Según nos informan, ya van dos días en que la oficina a cargo de Edgardo Ayup Guerrero está literalmente “intervenida” por personal del programa de regularización de vehículos “chocolate”, quienes verifican minuciosamente los expedientes de los autos que han sido nacionalizados en esa oficina y que, de acuerdo con diversos testimonios, incluyen casos irregulares que se han convertido en un jugoso negocio para la red de corrupción armada entre dicha dependencia y la Recaudación de Rentas del mismo municipio.

VI. FEDATARIO ZOMBI

Adicionalmente, nos comentan, en la Recaudación de Rentas a cargo de Alberto Rodríguez Blanco también comenzaron la semana con la presencia de elementos de la Fiscalía General de Coahuila, quienes le siguen la pista a los expedientes que fueron detectados en dicha oficina e incluían actas notariadas de un fedatario fallecido hace casi 30 años. Lo esperable es que el asunto termine en una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, pero habrá que esperar.

VII. GUERRA SIN FLORES

La que finalmente, nos dicen, logró el visto bueno del partido de moda para buscar su reelección es la alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, cuya candidatura será oficializada en cualquier momento. Pero eso, afirman los enterados, no garantiza el retorno de su hermano, el diputado Tony Flores, a la curul que ostenta en el Congreso y podríamos terminar con una contienda entre hermanos en aquel municipio de la Carbonífera. Y si eso ocurre, el resultado de la elección sería de pronóstico reservado... pero no necesariamente porque uno de los dos hermanos se alzaría con la victoria el próximo 2 de junio.

VIII. CON TODO RESPETO

Muy tierna la propuesta que ayer planteó en el Congreso del Estado la acuñense Claudia Aldrete García para “exhortar atentamente” a los ayuntamientos del Estado a que, por lo menos, se den a la tarea de elaborar los reglamentos que el Código Municipal les ordena expedir y, ya de paso, pero sólo si no es mucha molestia, que actualicen los que tienen. Tan “cuidadoso” es el lenguaje de la legisladora albiazul que planteó que los cabildos nada más “consideren” la posibilidad. Es decir: si no quieren, pues no.

IX. A VER SI AHORA

Por enésima ocasión, la audiencia para que el extodopoderoso funcionario de la administración estatal, Javier Villarreal Hernández, escuche la sentencia que deberá purgar por los delitos de lavado de dinero y conspiración para lavar dinero, de los cuales ya se le declaró culpable en una corte de los Estados Unidos, ha sido programada para el próximo mes de abril. De acuerdo con la información divulgada, ahora sí todo estaría listo para que, quien fungió como “testigo estrella” en el caso de Genaro García Luna, finalmente sea condenado. Aunque esto se ha pospuesto tantas veces...