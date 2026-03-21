POLITICÓN: Urge ponerle un freno al transporte ante los constantes accidentes

En términos prácticos, la resolución llega tarde. El periodo de precampañas concluyó y las medidas cautelares pierden efecto inmediato. Pero el tema de fondo sigue vivo: la queja del PAN por el posible uso indebido de la figura presidencial continúa y deberá resolverse en los próximos días. El análisis real vendrá cuando el expediente esté completamente integrado; habrá que esperar que eso ocurra pronto... y no cuando el proceso electoral ya haya terminado.

El Tribunal Electoral de Coahuila que preside Karla Félix Neira , sesionó para resolver las impugnaciones de Morena sobre las medidas cautelares dictadas por el IEC en su proceso interno. El origen del conflicto fue la queja del PAN, que señaló que dicho proceso era una simulación, al tratarse de precandidatos únicos que en los hechos ya serían los candidatos. A esto se sumó el uso de la silueta de la figura presidencial en propaganda. Entre argumentos técnicos y lenguaje poco claro, el proyecto de la magistrada Gabriela Valencia dejó firme lo esencial: mantener las medidas dictadas por contener la propaganda la imagen de la figura presidencial.

III. SIGUIENTE ETAPA

Terminó el periodo de precampañas en Coahuila y el proceso electoral entra en su fase formal. Lo que sigue es el registro de candidaturas, previsto del 25 al 29 de abril, para arrancar campañas el 5 de mayo. En esta nueva etapa entran de lleno los partidos y sus dirigencias: Carlos Robles Loustaunau -quien preside, dirige y manda en el PRI- y Diego del Bosque, por Morena. Se percibe que el tricolor parte con ventaja general y, si no se equivoca, podría transitar sin sobresaltos, mientras que Morena insiste en que sus números le alcanzan para competir y disputar triunfos. Una de las partes está equivocada, sin duda.

IV. DISTRITO 15

Uno de los distritos que, nos dicen, más entusiasma al morenismo es el Distrito 15. Ahí, Alberto Hurtado ha venido creciendo en el sector popular y llamando la atención. Frente a él, el PRI impulsa a Lalo Medrano, quien no llega solo: lo acompañarán, dicen, Mitchel Márquez, por Movimiento Ciudadano, y Limbar Valdez, por el Verde, con la tarea de dividir el voto. Así que más allá de los candidatos, la elección también pasará por cómo se acomoden esas piezas en el terreno... y claro: cómo fluyan los recursos.

V. MALAS CONDICIONES

Cada vez se acumulan más quejas en contra de Antonio Cepeda Licón, titular del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila. Los señalamientos derivan de la falta de mantenimiento en los espacios deportivos. La situación es tan grave que incluso las instalaciones ubicadas a un costado de las dos oficinas del INEDEC -tanto en el Estadio Olímpico, como en el Parque Venustiano Carranza- literalmente se están cayendo a pedazos por la falta de inversión. Ante este panorama, los deportistas se preguntan: si Cepeda mantiene en ese estado las instalaciones más cercanas, ¿qué se puede esperar de aquellas ubicadas en otros municipios de la entidad?

VI. FALTA DE APOYO

Sin embargo, los reclamos no se limitan únicamente a las malas condiciones de la infraestructura, sino también a la falta de apoyos para deportistas. Muchos atletas con potencial para representar a Coahuila en competencias nacionales e internacionales no reciben el respaldo necesario, lo que ha provocado que algunos talentos emigren a estados vecinos con mejores sistemas de becas y apoyos, como Nuevo León o Chihuahua. La situación se comenta, también afecta a entrenadores.

VII. OTRA MÁS

Dos percances ocurridos en menos de 24 horas, en la zona metropolitana de Saltillo, ponen en evidencia la necesidad de que los responsables del transporte público, a nivel municipal y estatal, intensifiquen sus esfuerzos para reducir la siniestralidad entre las unidades que brindan dicho servicio. El primero de los hechos tuvo lugar en la colonia Bellavista y lo provocó el mal estado de una unidad de la ruta 17. Una raya más al tigre con el que debe lidiar Víctor de la Rosa Molina quien necesita acelerar el proceso de transición para que todos los usuarios del transporte público viajen con seguridad.