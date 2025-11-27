POLITICÓN: Apuesta Manolo Jiménez por la cercanía ciudadana sobre el tecnicismo en su informe ciudadano

I. LUCES, CÁMARA, INFORME

Si usted no tuvo tiempo de seguir la transmisión, aquí va el resumen: Manolo Jiménez presentó un informe ciudadano dinámico, visual y cercano. Seguridad, salud, infraestructura y programas sociales fueron los ejes, todo en un formato ágil con videos de apoyo y narrativa sencilla. Nos dicen que el estilo gustó entre los suyos, aunque más de uno esperaba un ejercicio más detallado de rendición de cuentas. Y sí, como anticipamos, el acto tuvo como intención proyectar liderazgo, cercanía con la gente y control político. Los datos duros... ahí están, para quien quiera leer el documento escrito.

II. ESTILO PROPIO

El evento de este miércoles contrastó con el del Congreso, que fue dirigido a la clase política. Aquí se optó por una narrativa ciudadana, pensada para reforzar imagen y conexión social. Nada de discursos largos: mensaje directo y lenguaje accesible. El gobernador apostó por proyectar rumbo, continuidad y cohesión. Y aunque algunos extrañaron mayor profundidad técnica, la apuesta fue clara: convencer más que explicar, emocionar más que detallar. En la política, la forma también comunica.

III. FIGURAS Y REFLECTORES

Y de formas hablando, entre los asistentes al informe destacaron figuras como el gobernador de Durango, el alcalde de Monterrey y el senador emecista Luis Donaldo Colosio Riojas. Pero quien se llevó la ovación política fue el exgobernador coahuilense Miguel Riquelme, hoy senador, cuyo apellido fue coreado por el público. En el escenario, el gabinete en pleno; en las primeras filas, los más cercanos. El mensaje fue claro: todo comunica. Aunque, nos dicen, el verdadero ganador en aplausos no fue político alguno, sino el cantante chiapaneco Julión Álvarez. Prioridades del respetable.

IV. LOS MENCIONADOS

Al final del evento, el gobernador Jiménez aprovechó para agradecer a su equipo más cercano y así dejó ver –sin decirlo directamente– quiénes conforman su círculo de mayor confianza. Nombró a su esposa Paola, responsable de Inspira; a Blas Flores, jefe de Gabinete; Federico Fernández, fiscal General; Gabriel Elizondo, titular de Mejora; su madre Liliana, presidenta del DIF; y a Diego Rodríguez, subsecretario de Gobierno. Porque si algo confirmó el evento fue que los liderazgos se construyen con lealtades visibles.

V. PUNTERÍA

De confirmarse el rumor que anoche corría como reguero de pólvora en redes sociales, ¡vaya tino del periodista Carlos Loret de Mola en su artículo de ayer publicado en VANGUARDIA! Y es que el columnista reveló, en su espacio “Historias de Reportero”, haber tenido acceso a información relativa a un intento por “sacar” de la FGR a Alejandro Gertz Manero para que en su lugar llegue el exministro de la Corte Arturo Zaldívar o la exfiscal de la CDMX Ernestina Godoy. De acuerdo con Loret, el intento por echar al fiscal habría sido bateado por él mismo, luego de enterarse de la intención de darle las gracias por participar.

VI. ¿CONFIRMACIÓN?

Pero, según el también periodista Mario Maldonado, ayer mismo se habría confirmado la salida de Gertz de la FGR y se habría citado en Palacio Nacional al aún líder de la mayoría senatorial, el tabasqueño Adán Augusto López, para afinar los detalles e incorporar el tema al orden del día de la sesión del Senado, citada para hoy. Habrá que ver si la especie se confirma, desde luego, pero el hervidero político, por lo pronto, ya lo tenemos.

VII. RESPIRO

Un auténtico tanque de oxígeno le entregó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al panismo comarcano al declarar inválidas las fechas establecidas en la legislación electoral de Coahuila para la presentación, ante la autoridad electoral, de los convenios de coalición entre partidos. Y es que de acuerdo con la reciente reforma que aprobó el Congreso, el periodo para depositar los convenios iba del 2 al 16 de diciembre, pero con el revés de la Corte el calendario se correrá hasta finales de enero. Es decir, la dirigencia que encabeza Elisa Maldonado tendrá unas cinco o seis semanas extras para hacerle “manita de puerco” a su dirigente nacional.

VIII. SUBSIDIO

Pocos confían, filas adentro del albiazul coahuilense, que Jorge Romero Herrera ceda a las pretensiones de sus correligionarios coahuiltecas, pero –como se ha mencionado antes en este espacio– el problema para estos últimos es que ni siquiera han considerado la posibilidad de un Plan B, pues han colocado todos los huevos en la canasta tricolor, confiando en que “algo pasará” y lograrán lo que ven como única posibilidad al frente: subsistir como hijos adoptivos de sus otrora acérrimos enemigos...

IX. AUSENCIA

El que ayer, sorpresivamente, solicitó licencia al Senado “temporalmente” fue “el Paisano” Alfonso Cepeda Salas, a la sazón dirigente nacional del SNTE. ¿Por qué motivo y por cuánto tiempo? Eso no lo revela el escueto oficio que remitió a la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, y que fue recibido poco antes de las 3:00 de la tarde en la Oficialía de Partes. ¿Lo habrá invitado algún emiratí a tomarse unos días de asueto con todos los gastos pagados, como a su colega Gerardo Fernández Noroña? ¿O será que, como ocurrió en diciembre pasado, le va a dejar unos días la silla a su suplente, y colega en el SNTE, María Luisa Gutiérrez Santoyo?