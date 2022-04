POLITICÓN: EL LITIO EN JUEGO

I. EL LITIO EN JUEGO

Que la reforma a la Ley Eléctrica, también llamada Ley Bartlett, por aquello de que la diseñó Manuel Bartlett, todavía director de la CFE, también contiene un apartado para garantizar que el litio siga siendo del Estado mexicano. Eso también impacta en Coahuila, aunque usted no lo crea. Resulta que hay un yacimiento mediano en el municipio de San Pedro, pero las compañías que lo descubrieron, una de capital canadiense y otra de inversión china, no quieren empezar trabajos para sacarlo, porque temen lo peor. Era una buena oportunidad de inversión para este empobrecido municipio.

II. ASUNTO ABIERTO

Que el caso de presunto maltrato por parte del doctor Mario Dávila, alcalde de Monclova, hacia un grupo de enfermeras, no es un asunto cerrado, no obstante a que han pasado varios años. La denuncia data de cuando el panista ocupaba la silla municipal de Frontera. Sin embargo, ahora que llegó a la alcaldía de Monclova, los morenos están apoyando a las mujeres para que la denuncia prospere.

III. EL CALDO GORDO

Después del pírrico resultado obtenido en Coahuila en la consulta de revocación de mandato, los morenos de esta tierra y el delegado especial Tanech Sánchez, se fueron a hacerle el caldo gordo a la candidata a gobernadora de Durango, Marina Vitela. Por aquellos rumbos estuvo Diego del Bosque, quien festejó acá el número de votos obtenido en la consulta a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los resultados de Morena son cuestionados duramente por los correligionarios, porque lograron menos del 50 por ciento de su padrón de beneficiarios de programas.

IV. DESHONESTOS

Hablando de los morenos, Diego del Bosque también publicó en redes sociales que la reforma energética de Enrique Peña Nieto fue redactada en EU y enriqueció a unas cuantas personas. Los afines al Presidente también dicen que la aprobación se logró con sobornos a los legisladores, pero se les olvida que entregar embajadas e inmunidad también presenta un acto deshonesto.

V. CHAMBA POR DELANTE

Quien tiene chamba por delante es el fiscal general, Gerardo Márquez, no sólo por los temas de investigación de homicidios, sino también por el tema del incendio en el ejido El Diamante, en Arteaga. Ahí se dice que estaban quemando desechos agrícolas y se les salió de control. De cualquier manera hay responsabilidad y se requiere de poner mano dura para que el castigo sea la reparación del daño o la cárcel, parejo. Pero además está el tema de las bandas de delincuencia organizada que están orquestando el tráfico de migrantes. Para lograr los compromisos de Texas y Coahuila se requiere también de que se activen en la Fiscalía General.

VI. SEÑALAMIENTO

El diputado federal priista, Carlos Miguel Aysa Damas, quien votará a favor de la reforma a la Ley Eléctrica de Morena, ahora señala directamente al dirigente nacional del PRI, “Alito” Moreno, de todo lo que le pueda pasar de aquí en adelante a él y su familia. Pero dicen que lo único que le está pasando son cosas buenas, porque su papá se irá de embajador a República Dominicana y él tiene asegurado cobijo en la 4T.

VII. META DE VACUNACIÓN

Tal como se esperaba, la Secretaría de Salud del cirujano Roberto Bernal está avanzando en la aplicación de vacunas contra el COVID, en el programa de vacunación masiva. La meta es aplicar 356 mil dosis para personas mayores de 18 años de edad, todo un reto. Sin embargo, la estrategia va caminando. Se aprovechó la Semana Santa para instalar módulos en las plazas comerciales. Ahí la gente puede vacunarse sin filas. Además aprovechan porque están en su mayoría de vacaciones y son varios los módulos que se instalan en cada ciudad. En Saltillo y Torreón hay respuesta.

VIII. LOCA IDEA

Que al presidente López Obrador no se le sale de la cabeza desaparecer al Instituto Nacional Electoral de Lorenzo Córdova. La Ley Eléctrica es sólo un ensayo de la ofensiva que prepara a través del Poder Legislativo, por eso tan apurado en comprar conciencias. Lo malo es que la oposición no tiene monedas de cambio. También se la pasan señalando, pero no investigando y documentando la corrupción.

IX. REACTIVADO

Quien se reactivó en la Semana Santa fue el obispo emérito, fray Raúl Vera López. Estuvo en una celebración eucarística en la Casa del Migrante, al sur de la ciudad, por el rumbo de la colonia Landín. Ahí recordó no sólo la fundación, sino el legado del padre Pedro Pantoja, quien falleció al pie del cañón víctima de complicaciones por COVID. Fray Raúl se ha mantenido más que respetuoso de la figura del nuevo obispo de la Diócesis de Saltillo, monseñor Hilario González, o al menos eso es lo que denota con sus no participaciones a su lado.