POLITICÓN: El ‘team Guadiana’ crece: cercano a Cecy encabezará Diconsa Coahuila

I. EL TEAM CRECE

Cecilia Guadiana afianza su posición en el morenismo coahuilense. Los enterados aseguran que su cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum le está rindiendo frutos: hoy anunciará la llegada de uno de sus cercanos a la delegación federal de DICONSA. Es parte del ajedrez político donde cada grupo busca colocar alfiles en posiciones estratégicas para incrementar su influencia operativa y, por ende, su poder político. El Team Guadiana se fortalece y se prepara... La construcción de estructuras sigue su curso mientras otros grupos observan, solo observan.

II. LEALTAD

Beto Leyva, quien recién terminó su periodo como regidor en Saltillo, apareció ayer en el famoso mercadito del diputado Alberto Hurtado, acompañado de “La Infanta”. Sus seguidores destacan su capacidad para dialogar con diversas fuerzas, tanto que se llegó a rumorar que ocuparía un cargo en la administración estatal priista. Sin embargo, Leyva, dicen, tiene claro su rumbo y su lealtad al equipo Guadiana. Nos cuentan que pronto se integrará a la administración federal como delegado de una dependencia. Otro movimiento que refuerza al “Team Guadiana”.

III. EL RETO DE LA UNIÓN

El nombramiento de Américo Villarreal -novio de “La infanta”- en la Delegación del Bienestar hace algunos meses, ya le garantizaba una operación política significativa. Ahora, de concretarse la llegada de un cercano a DICONSA y la incorporación de Beto Leyva a otra delegación, se refuerza la percepción de un fortalecimiento del “Team Guadiana”. Sin embargo, los observadores políticos señalan que este liderazgo debería enfocarse en unificar los distintos grupos dentro de Morena, pues la división interna sigue siendo una de sus grandes debilidades.

IV. ATTOLINI Y LAS REDES

El diputado morenista Antonio Attolini no tuvo su mejor semana en redes sociales. Recientemente dio un plazo de diez días al secretario del Ayuntamiento de Torreón, Pepe Ganem, para renunciar o, según él, sería “exhibido por su pasado”. Las redes no tardaron en cuestionar: si tiene pruebas, ¿por qué no presentarlas de inmediato? Los usuarios calificaron su postura como un simple “circo”. La lógica parece clara: si hay evidencias de irregularidades, estas no deberían depender de una renuncia. El legislador genera polémica, sí, pero la credibilidad se diluye.

V. CAMBIOS EN TORREÓN

Mañana, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, anunciará los ajustes en su gabinete para su segundo periodo al frente del ayuntamiento de la Perla de La Laguna. Según los que saben, ya hay certezas: Eduardo Terrazas dejará el SIMAS para asumir la contraloría, mientras que Miguel Ángel Zúñiga pasará de la contraloría a la administración del municipio. Nos cuentan que Román sigue afinando algunos movimientos, pero todo estará listo para despejar dudas y confirmar los nombres en las próximas horas.

VI. CONTINUIDAD EN OBRAS

Un eje clave del primer periodo de Román Alberto Cepeda González fue el desarrollo de obras para mejorar la imagen de Torreón, con ejemplos como Casa Nana y el Giro Independencia, por decir algunos. Nos cuentan que para su segundo periodo, Adolfo Von Bertrab, mejor conocido como “Hansi”, continuará al frente de la dirección de Obras Públicas. Desde el séptimo piso del edificio municipal, se perfila un ambicioso plan de infraestructura que buscará consolidar el progreso de la ciudad y fortalecer su imagen urbana.

VII. Y HABLANDO DE OBRAS...

El desplome de la estación Nazas del Metrobús Laguna tendrá consecuencias. El gobernador Manolo Jiménez Salinas fue contundente: se investigará a fondo el colapso y se fincarán responsabilidades a quien corresponda. No solo se trata de una obra criticada por inoperante y abandonada, sino de millones de pesos que ahora, literalmente, están en el suelo. Los responsables de esta obra fallida tendrán que dar explicaciones, aunque algunos ya no estén en funciones. Los millones de pesos invertidos exigen respuestas.

VIII. Y EN SALTILLO...

La calle General Cepeda por fin verá su conclusión. El nuevo director de Obras Públicas, Antonio Nerio, visitó la zona y puso las cartas sobre la mesa: la obra tiene un avance del 95 por ciento y requerirá 15 días más para terminar. Lo interesante es su enfoque: antes de dar el banderazo final, quiere reunirse con los vecinos para asegurar su conformidad. La nueva administración arranca resolviendo pendientes heredados, pero con un estilo diferente: primero escuchar a los afectados. Los vecinos y comerciantes tendrán voz en el cierre de esta historia.