POLITICÓN: Elección en Saltillo y Torreón para 2024, ¿repiten Chema y Román?

I. ‘HUACHICOLES’

En el Congreso Local, la diputada de Morena -y ojo con esto: es del partido oficial-, Lizbeth Ogazón ha hablado fuerte y quedito del “huachicoleo”, delito que es de competencia federal. Ahora la Guardia Nacional en su destacamento en Coahuila está ardiendo. Las autoridades, federales también, le están metiendo la lupa a todo el lodazal de la succión a los ductos de gasolina que pasan por el estado. No hay excusa que valga, no se puede tapar el sol con un dedo. Si hubo detenciones, destituciones y, seguramente, huidos, es porque hay gato encerrado en la vigilancia de los ductos de Pemex. La configuración de este delito no es propia de este estado, sucede en otros más. Lo interesante es saber que habrá castigos, y más que nada, que no volverán a la ordeña.

II. ASUNTO PENDIENTE

¿Qué se traen los líderes magisteriales de Coahuila? ¿De cuándo acá les salió la unión gremial, y sobre todo alineada al presidente Andrés Manuel López Obrador? Siguen presionando a las autoridades locales, entiéndase Francisco Saracho, de la Secretaría de Educación, para que distribuya los libros enviados por la 4T. Ya aunque quiera, Saracho o cualquier otra persona, es una resolución judicial la que impide distribuirlos. Pero el comportamiento del magisterio seguirá como asunto pendiente, dicen.

III. REPETIR

En los últimos días entró en la conversación de los cafetólogos la elección de los municipios, pero reviste interés Saltillo y Torreón. ¿Chema Fraustro y Román Alberto Cepeda repiten? Si se piensa en que hay una elección enfrente, que sería la primera del Gobierno Estatal entrante, y que existe el compromiso de refrendar como piso mínimo los 765 mil votos, entonces se deduce que puedan continuar y repetir. Nadie, por conveniencia del mismo FAM y la importancia de lo que está en juego en el 2024, ven conveniente mover las fichas del tablero. Además los acuerdos se toman entre grupos, que en este momento se encuentran en sintonía, ¿para qué perder de vista el mismo canal?

IV. TIEMPOS

Veremos si al Congreso Estatal le dan los tiempos para nombrar Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, para que quede listo antes de que termine el período de Jafia Pacheco como presidente del Consejo de Participación Ciudadana. El comité actual termina funciones, pero tiene enfrente el trámite de nombrar al sucesor de Pacheco en el Sistema. Le tocaría el turno a Miguel Francisco Crespo, en el último año de su período dentro del Consejo.

V. INFORME

Lo mismo en salones que al aire libre se ha visto a la senadora Verónica Martínez en su quinto informe legislativo. Parece el cumplimiento de un evento más de los que tiene programados, pero algunos aseguran que no es así. Martínez lleva casi la mitad de los 38 municipios con eventos. Lo que viene la pone de nuevo en el ojo electoral. La senadora tiene la posibilidad de reelegirse. Pero aquí el tema es si en primera o segunda fórmula, porque se supone -hasta donde puedan llegar los acuerdos previos a la elección-, un lugar es para Jericó Abramo, por tierra y el otro para Miguel Riquelme, en la lista de representación proporcional.

VI. REESTRUCTURA

El que trae entre manos reestructurar la deuda pública es Miguel Ángel Ramírez, alcalde de Matamoros. Como él existen varios que van a optar por moverle al asunto de los acuerdos con bancos para buscar mejores tasas de interés. Otros, como Chema Morales de Ramos Arizpe, han optado por adelantarse al pago y salir con la bandera de cero deuda, bajo el método conocido de ajustarse el cinturón.

VII. ¿YA PARA QUÉ?

Como que el INE de Guadalupe Taddei empieza a tener signos de compostura. Emitieron varias medidas cautelares, un ¡párenle, párenle! para las “corcholatas” y los “frentistas”. Que no se anden adelantando, porque están en un proceso interno de sus partidos, no en campaña. A Claudia Sheinbaum le ordenaron retirar las pintas de bardas de las propiedades privadas. Una manera inteligente de decirle: “quítalas todas”, porque no había en lugares públicos. Marcelo Ebrard se pasó de listo en el difundo Twitter, hoy llamado X, y tiene que retirar las publicaciones. Mientras a Xóchitl Gálvez también le piden quitar las pintas de bardas y a Beatriz Paredes quitar publicaciones de redes sociales.

VIII. AMBULANCIA

El INE de Taddei es como las ambulancias: hacen mucho ruido, parece que van muy rápido, pero cuando llegan es demasiado tarde. El FAM de los tres mosqueteros: Marko Cortés, Alejandro Moreno y “Chucho” Zambrano tiene encuesta este fin de semana. Y los morenos también están a punto de hacer sus monitoreos de electores. Habrá qué idear una forma más ágil de intervención del órgano garante de la democracia, porque cuando llegan con las tortillas, la comida ya se enfrió.