POLITICÓN: Esperan en el gabinete de Coahuila renuncia de panistas. ¿Se irán Esther Quintana y Mayra Valdés?

I. ¿YA SE FUERON? Ya pasaron dos semanas desde la jornada electoral del primer domingo de junio pasado y los integrantes del Cabildo de Saltillo que perdieron en las urnas, es decir, la morenista Alejandra Salazar Mejorado y el emecista Emmanuel Márquez de Luna, no han manifestado intención de regresar a ocupar sus lugares en el cuerpo edilicio en el que cobran... ¡perdón!, en el que representan a la comunidad saltillense. Se entiende que los ganadores –Lalo Medrano y Marimar Arroyo– no lo hagan porque ya son legisladores electos y su retorno, en todo caso, obedecerá más bien a decisiones que no solamente les involucran a ellos. II. INEXPLICABLE Pero en el caso de los derrotados es menos comprensible, a menos que el impacto emocional del resultado les haya llevado a tomar la decisión extrema de no seguir participando en la vida pública. La actitud, por cierto, ni siquiera se justificaría con el hecho de que se creyera –en el caso de Salazar Mejorado– que los tribunales electorales pueden anular la elección, pues si eso ocurriera –lo cual es en extremo improbable–, ello implicaría que la elección se repitiera en el futuro próximo.

III. DUBITATIVOS Donde tampoco traen muchas ganas de volver a la chamba es en el Congreso del Estado, en particular quienes fueron en pos de la reelección y lo consiguieron, es decir, Luz Elena Morales, Guillermo Ruiz, Felipe González y Álvaro Moreira. Aunque, como ya se dijo, en el caso del partido que preside, dirige y manda Carlos Robles Loustaunau, la lógica del retorno obedece a decisiones que se toman en un edificio distinto al del Palacio Legislativo de Coss. Porque aun cuando en teoría cada representante popular (es un decir) decide si regresa –y cuándo– a ocupar su curul, la verdad es que esa decisión “la toman” hasta que les dan permiso... IV. SUPLENTE INCÓMODO Y, aunque usted no lo crea, una de las variables que determinará si los tricolores regresan o no a ocupar su curul por el resto del periodo es lo que se decida hacer con Ángel Mahatma Sánchez –mejor conocido como “el hijo de Mary Telma”–, a quien se llamó a ocupar una curul por ser el suplente de “El Peque” Moreira, pero se quiere aprovechar la oportunidad para que ya no regrese al gabinete estatal. Habrá que seguir pendientes de la toma de decisiones.

V. SÍ, PERO NO Y en el gabinete estatal andando, quienes entienden mejor la forma como se toman decisiones en este sexenio coinciden en señalar que nadie le va a pedir a las secretarias de Cultura, Esther Quintana Salinas; y de las Mujeres, Mayra Valdés González, que se aparten de sus cargos luego del desastroso resultado obtenido en las urnas por su partido de origen, el PAN. Sin embargo, precisan las mismas voces, sí se espera que ellas tengan la iniciativa de poner sobre la mesa sus renuncias, es decir, que se hagan cargo de que las razones por las cuales llegaron a los puestos que ocupan ya no existen... VI. SON CASI INEXISTENTES Aunque en realidad, si uno se fija bien en los números, nunca se justificó que al panismo comarcano le entregaran dos asientos en el gabinete, además de cinco bancas en el Congreso local y dos más en el federal, pues la gráfica que refleja su peso electoral, después de las elecciones de 2017, es lo que se conoce como una caída en picada. Pero quienes siguen viviendo de las glorias pasadas no parecen tener la menor intención de hacerse cargo de la historia.

VII. PRONÓSTICO Los que dicen siempre traer los pelos de la burra en la mano afirman que hoy, hoy, hoy, podría desvelarse el misterio de quién concluirá el periodo gubernamental para el cual fue electo Román Alberto Cepeda. Y no es que hoy se vaya a designar al alcalde sustituto, sino que hoy se enviaría al Poder Legislativo el oficio mediante el cual la dirigencia estatal del expartidazo proponga a quien, de entre sus filas, considera la persona idónea para el encargo. Si el pronóstico se cumple, el oficio sería dado a conocer en la sesión del martes, en el apartado de correspondencia, y con ello se daría inicio al trámite legislativo correspondiente. VIII. DIVERGENCIAS Sin embargo, del otro lado de la mesa hay quienes dicen que el conjunto de decisiones relacionadas con la designación –el efecto dominó que se desató a partir del fallecimiento de Cepeda– aún no ha concluido y por ello no habrá humo blanco aún, lo que implica que el primer regidor, Luis Jorge Cuerda, seguirá despachando en la oficina principal del edificio de la Presidencia Municipal. ¿Usted por cuál escenario apostaría?

IX. INCERTIDUMBRE PERPETUA Arranca una semana que, en teoría, será crucial para el proceso de liquidación de la acerera Altos Hornos de México. Y es que de aquí al viernes, el síndico de la Quiebra, Víctor Manuel Aguilera Gómez, deberá integrar la “información adicional” que, dijo, hacía falta sobre los activos de la empresa, a fin de proceder a la subasta, razón por la cual el proceso fue prorrogado por 10 días hábiles el pasado 16 de junio. La diferencia cualitativa, en esta ocasión, podría ser que los acreedores garantizados, es decir, los que tienen créditos contratados con AHMSA, puedan participar como postores... pero todo debe escribirse en condicional, porque no hay certeza de nada.