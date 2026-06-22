El detalle que pone a Vero Martínez y Lalo Olmos en la final por Torreón

Teóricos del conspiracionismo lagunero advierten que la permanencia de la señora Selina Bremer al frente del DIF local es una señal de que el alcalde sustituto no tiene pareja para este cargo.

La petición del gobernador Manolo Jiménez a la viuda de Román Cepeda, extinto alcalde de Torreón, de permanecer en el DIF municipal, abrió un mar de especulaciones políticas.

Y que de resultar cierta esta teoría, los finalistas para suceder a Román son el secretario del Ayuntamiento, Lalo Olmos, y la diputada local electa, Verónica Martínez.

Lalo es divorciado, por lo que seguramente aceptará de buen grado a la viuda de Cepeda González, y Verónica Martínez tampoco le haría el feo a tenerla hasta el 2027 que concluya su gestión.

El resto de los aspirantes tiene esposa y, de llegar a la presidencia municipal de Torreón, lo más natural es que pidan a sus cónyuges asumir la presidencia honoraria de DIF.

Ahora bien, trascendió entre la clase política lagunera que la distinguida dama, Selina Bremer, no quiere continuar en el DIF, pero su hijo Ernesto le insiste y le pide sacrificarse por la familia.

Por lo pronto, gran parte de las negociaciones pasan por el escritorio del senador Miguel Riquelme, que debe dar el visto bueno al edil sustituto y con quien Lalo guarda fuertes diferencias y ofensas.

Así es que, si Olmos quiere llegar al despacho principal municipal, deberá disculparse y limar asperezas con el actual jerarca político de facto en Torreón.

Riquelme, según los apóstoles de la conspiración comarcana, es en estos momentos el único político del PRI que puede garantizar la gobernabilidad de la perla lagunera.

Y si en Miguel el afecto manda sobre la política, entonces apueste por Vero...

MODERA PRI DISCURSO

La dirigencia nacional del PRI primero incendió el rancho y ahora lo quiere apagar, tras la elección a diputados locales en Coahuila, en la que el tricolor ganó los 16 distritos electorales.

“Alito” Moreno, Carito Viggiano y Rubén Moreira presumieron a nivel federal el triunfo del PRI en una elección local y se burlaron de Morena, lo que provocó el enojo de la 4T nacional.

En entrevista con medios nacionales, Viggiano Austria llamó a Morena a aceptar dignamente la derrota y confió que el Tribunal Electoral demuestre su autonomía y deseche las quejas de la 4T.

La senadora del PRI ya no albureó con el anillo y hasta se olvidó de señalar a Andy López como el gran perdedor en la elección del pasado 7 de junio, al adjudicar la derrota a Ariadna Montiel.

La secretaria general del PRI dijo que en caso de que el Tribunal Electoral acepte las denuncias de Morena, el PRI actuará en consecuencia, porque a nadie le conviene un árbitro deslegitimado.

Cuando el río suena, agua lleva...

LAS OCURRENCIAS DEL ‘TIGRE’

El líder estatal del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Berdeja, trae un ánimo verborreico, luego de la estrepitosa derrota que este organismo político sufrió en la pasada elección del 7 de junio.

En lugar de hacer un análisis de lo que se dejó de hacer y de las causas por las que miles de militantes y simpatizantes dejaron de creerle, Ricardo busca culpables a diestra y siniestra.

Ahora, en redes sociales, propuso la peregrina idea de acudir ante el Instituto Electoral para que en las próximas elecciones se prohíba el uso de celulares en las casillas de votación.

Es evidente que “El Tigre” no da pie con bola y se niega a reconocer que su pésimo liderazgo, el mal desempeño y la corrupción de sus principales colaboradores decepcionaron a la ciudadanía.

Esa es la verdadera causa de su fracaso y no el uso de celulares, como ahora pretende justificarse.

SIN INTELECTO NI PREPARACIÓN

En una especie de “mea culpa”, la senadora morenista Cecilia Guadiana compartió en redes sociales una publicación de Sergio Edoardo Quiroz.

En ésta, el susodicho publicó que para derrotar al PRI no basta con declararse opositor, ya que se necesita intelecto, preparación, lectura social, estrategia y seriedad.

Edoardo Quiroz pregunta si los ciudadanos se sienten representados por la oposición: “¿Vemos cuadros sólidos, preparados, con visión de Estado?”.

Luego aduce que a lo mejor solo ven a personajes esperando que el desgaste del PRI en la ciudadanía les haga el trabajo que ellos como oposición no saben hacer.

“Exactamente no se pudo describir mejor”, posteó Ceci, aceptando la realidad y la dura crítica.