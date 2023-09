POLITICÓN: ‘Llueven’ quejas en contra del coordinador de jueces calificadores de Saltillo

I. JUEZ

La gente ya no se queda callada. Cada día llegan más quejas en torno al trabajo de Luis Lara, para mayores señas Coordinador de Jueces Calificadores del Ayuntamiento de Saltillo. Lo señalan por favoritismo al dictaminar faltas. Además, se lleva mal con sus compañeros, parece que ha emprendido cacería de brujas sobre otros jueces, algo que no es de ahora, sino que dice que ya tiene varios años así. ¿Será un plan para volverse eterno en el puesto? Ocultar las fallas a sus jefes es lo más recurrente. Con razón lo traen en la mira.

II. ¿CORRIDO?

¿A poco ya tiene corrido el gobernador electo de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas? Al menos eso es lo que se dice en su círculo cercano. Que acaban de estrenar un corrido. El grupo de los Echados Pa’delante son jóvenes, y aparecieron en la campaña con Jiménez con las ideas nuevas para ganar la elección del pasado mes de junio de este año. De los Echados Pa’delante quienes tienen cargo actual son Diego Rodríguez y Rodrigo Hernández, el primero en el Ayuntamiento de Saltillo, y el segundo en el PRI Estatal.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: ¿Qué pasa con los organismos autónomos?, ¿viene nueva ‘rasurada’ contra ellos?

III. VÍA FÁCIL

El que tiene todavía esperanza de volver a la Cámara de Diputados es Noé Garza Flores. Sí, el mismo que tiene cuentas pendientes en Nuevo León con Samuel García Sepúlveda, y un largo expediente por el manejo acá en Coahuila de la Secretaría de Desarrollo Rural. No por nada, Noé todavía se hace llamar con algunas personas “diputado”, cargo que dejó hace muchos ayeres. Quiere irse por el partido rojillo, pero seguramente por la vía fácil, es decir, de pluri. Por eso es de los pocos que sigue en el Partido del Trabajo.