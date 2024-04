POLITICÓN: Los votos, el motivo detrás del ‘encontronazo’ entre Claudia y Xóchitl por los programas sociales

I. LA DIFERENCIA I

Para los que dudan del peso que tienen −o pueden tener− los programas sociales en las elecciones, ahí está el dato de la más reciente encuesta del periódico El Financiero, difundida ayer lunes: 64 por ciento de quienes son beneficiarios de estos dijeron inclinarse a votar por Claudia Sheinbaum, contra un flaco 21 por ciento que prefiere a Xóchitl Gálvez. La influencia de las mesadas en el voto se aprecia todavía mejor cuando se lee la respuesta de quienes no reciben apoyos del Gobierno de la República: 47 por ciento prefiere a Xóchitl y solamente 36 por ciento a Claudia.

II. LA DIFERENCIA II

Sin duda los números de esta encuesta explican el más reciente encontronazo entre las candidatas punteras, luego de que la oposición le pidiera al INE, de Guadalupe Taddei, poner en circulación una campaña promocional que le aclare a las personas en edad de votar que los beneficios recibidos a través de programas gubernamentales no pertenecen a ningún partido y que nadie debe condicionar su permanencia a cambio del voto. El tema da para convertirse en la discusión del resto de la campaña.

III. PARA ABRIL O PARA MAYO

Llegó el mes de abril y comienza −una vez más− la cuenta regresiva para que la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, comience a refinar crudo tal como lo ofreció por enésima ocasión el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es importante recordar que han transcurrido ya 21 meses desde que el mandatario inauguró las instalaciones y comenzó a plantear fechas para el arranque de operaciones: que en diciembre de 2022; que en julio de 2023; que mejor en noviembre; que en enero de 2024... bueno: no, mejor en febrero, para no errarle... pero seguro, seguro, será en abril. A este paso, a ver si ocurre algo antes de concluir el sexenio.

IV. DESACUERDO

Por cierto que la propia Secretaría de Energía (Sener) del Gobierno de la República ha hecho circular un documento en el cual señala que, de acuerdo con sus cálculos, la refinería podría alcanzar su pico de producción... ¡en el año 2028!, es decir, ya superada la primera mitad del próximo sexenio. Pero el director de Pemex, Octavio Romero −que del tema sabe porque para eso estudió agronomía−, dice que no, que será en septiembre de este año cuando ese barco avance a todo vapor. Ya ni ellos se ponen de acuerdo.

V. ATÍPICO

Un dato curioso que nos hacen ver agudos observadores de la actividad pública, es que las oficinas de turismo −de Coahuila− parecen haberse convertido en espacios privilegiados para el crecimiento político. Y para muestra ahí está el hecho de que los titulares de la cartera, a nivel estatal y municipal, Cristina Amezcua y Mario Mata, respectivamente, se encuentran actualmente de licencia y haciendo campaña. La primera como suplente de María Bárbara Cepeda en la carrera por el Senado y el segundo encabezando la planilla de Javier Díaz por la alcaldía de Saltillo. Habrá que ponerle atención a dicha área de aquí en adelante.

VI. PURO ABRAZO

Y de la política comarcana hablando, parece haber consenso entre los cibernautas locales en el sentido de que, si la contienda por la alcaldía fuera un concurso de retratar abrazos, el ganador indiscutible sería el neoemecista Mitchel Márquez. Y es que, como bien sabemos, todo político que se respete abraza en campaña a cuanto ser humano se le atraviese... pero claramente nadie sale mejor en las fotos de los abrazos que el joven locutor saltillense.

VII. OPACOS

Desde el domingo pasado se puede consultar en la página del IEC el apartado sobre las candidaturas registradas por los partidos y coaliciones a las alcaldías. Se trata de la sección donde puede verse quién tiene reales vocaciones de transparencia, pues son los propios partidos y candidatos quienes deben subir su información. Hasta ayer, sin embargo, nadie parecía tener prisa por hacerle saber a la ciudadanía mayores detalles sobre quienes buscan convertirse en sus gobernantes. Y eso que el IEC, de Rodrigo Paredes, les dio chance de que solamente publiquen la información de quienes aspiran a la alcaldía y a la sindicatura.

VIII. LA MANGA

Gran extrañeza causó que el viernes pasado se retrasara el inicio del Viacrucis del Ojo de Agua, el más importante de la ciudad. Pero, nos dicen, había razón para ello y es que el párroco de la demarcación, el padre Ignacio Flores, se encontraba hospitalizado, desde un día antes, debido a complicaciones derivadas de la intervención quirúrgica a la que se sometió para que le hicieran la manga gástrica. Pronta recuperación, es el deseo generalizado de su feligresía.

IX. BORRADO

Ahora que crecen los rumores sobre el presunto acuerdo entre Alejandro “Alito” Moreno y Rubén Moreira, para que este último herede... ¡perdón!, asuma la dirigencia nacional del PRI en el futuro próximo, parece que el dato que menos quieren recordar en el expartidazo es que, de concretarse el proyecto, el tricolor tendría en su historia ser uno de los pocos partidos −si no el único− en haber sido liderado por dos hermanos. Y decimos que prefieren que el dato no se ventile porque en la página oficial del PRI, específicamente en la galería de dirigentes, ya no aparece el primero de los Moreira que conquistó el liderazgo nacional.