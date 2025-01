POLITICÓN: Coahuila: El misterioso Comité de Consumo Consciente en la ampliación de horarios para venta de alcohol

I. REGLAS NOVEDOSAS

Agudos observadores nos han llamado la atención respecto al comentario que se publicó aquí hace unos días, relativo a la posible ampliación del horario de venta de bebidas alcohólicas para el cual la Secretaría de Finanzas, de José Antonio Gutiérrez Rodríguez, ya recibió autorización del Congreso . Un detalle que no se ha mencionado, nos dicen, es que la Ley de Hacienda condiciona la citada ampliación a que los lugares donde se expenden tales bebidas obtengan un certificado de incorporación a un “programa de consumo consciente”. Y para incorporarse a dicho programa es necesario cumplir con los requisitos que “establezca el Comité de Consumo Consciente”.

II. MISTERIOS

¿Quiénes integran ese “Comité”? ¿En qué dependencia despachan? ¿Cuáles son las reglas que imponen para expedir el referido “certificado”? Nadie lo sabe. Vaya, ni siquiera está claro qué significa eso de “consumo consciente” porque nadie ha dicho, hasta ahora, esta boca es mía ni ha considerado necesario aclarar el tema. Habrá que preguntarle a nuestros representantes populares −es un decir− que aprobaron la norma, qué quisieron decir con el referido término.

TE PUEDE INTERESAR: Denuncia diputado ‘corruptelas’ del Secretario del Ayuntamiento de Torreón

II. BOMBA DE JUGUETE

Lo que Attolini prometió como “pruebas irrefutables” contra Pepe Ganem −secretario del Ayuntamiento de Torreón − resultó ser otro show mediático sin sustancia. El diputado morenista, después de tanto drama y conteo regresivo en redes sociales, presentó un expediente que se parece más a una carpeta de chismes que a una investigación seria. Su acusación estrella sobre la falta de título profesional del secretario del Ayuntamiento de Torreón quedó en ridículo cuando la Universidad de La Laguna confirmó que los documentos están en trámite desde diciembre. Del tsunami prometido, ni siquiera salió una ola.

IV. TIRO POR LA CULATA

Los que saben de política aseguran que estas acciones sólo debilitan la credibilidad de quien las ejecuta. Attolini, en su afán protagónico, terminó fortaleciendo la posición de quienes pretendía atacar. Su narrativa de “que el pueblo juzgue” suena hueca cuando las pruebas son más especulaciones que hechos. El legislador morenista sigue acumulando tropiezos que lo aíslan cada vez más en el escenario político local. El camino de los reflectores fáciles suele terminar en soledad.

V. PROMETER NO EMPOBRECE

El diputado Alberto Hurtado propuso crear un seguro de desempleo para Coahuila, y para “reforzar” su planteamiento habló de la situación de los 25 mil trabajadores de AHMSA , aunque su propuesta es para los casi 60 mil desempleados que registra el INEGI en el estado. La idea suena bien: 5 mil pesos mensuales durante tres meses a cambio de trabajo comunitario en parques, limpieza urbana y reforestación. El legislador morenista incluso habla de vincular a los beneficiarios con empresas locales. Bonita propuesta, pero con un pequeño detalle: multiplicar esos 5 mil pesos por 60 mil personas haría colapsar cualquier presupuesto.

VI. ¿Y LOS FONDOS?

La iniciativa de Hurtado tiene un problema de aritmética básica: el costo sería estratosférico; 900 millones de pesos en tres meses, si se considera a todos los desempleados del estado. En la coyuntura económica de Coahuila, donde la megadeuda sigue pesando como una losa, la propuesta suena más a golpe mediático que a solución real. Una cosa es ganar aplausos con ideas populares −o populistas− y otra muy distinta es explicar de dónde saldrá tanto dinero. Las buenas intenciones no pagan las cuentas.

VII. SIN DATOS I

En el último segundo de ayer martes cerró el plazo para que quienes aspiran a competir por uno de los 106 cargos de jueces y magistrados en el Poder Judicial de Coahuila pudieran inscribirse en las plataformas electrónicas habilitadas para dicho propósito. Sin embargo, nada pudo saberse ayer sobre el número y los nombres de quienes acudieron a la convocatoria. Lo único que se sabe es que los comités de evaluación de los tres poderes, de los cuales forman parte personajes como Blas Flores González , jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos del Ejecutivo, y Giovanni de la Peña , rector de la UANE , se reunirán hoy para pasar revista a los inscritos.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Justicia laboral: La ambigua promesa de Claudia a los trabajadores de AHMSA... cuatro años después

VIII. SIN DATOS II

Por la tarde... o por la noche de hoy, nos dicen, podría −pero sólo podría− conocerse el número de inscritos, así como los nombres de quienes han decidido competir por los cargos en juego el primer domingo de junio próximo. ¿Se registró una participación copiosa como la registrada a nivel federal, o sólo se inscribieron los que ya estaban previstos? Eso, con suerte, lo sabremos en las próximas horas...

IX. INCERTIDUMBRE