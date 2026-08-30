POLITICÓN: Ojo, Coahuila; cambia el motor exportador de México, ya no es el automotriz

I. CONDUCTORES PELIGROSOS La madrugada del viernes se registró un nuevo percance automovilístico de esos que exigen análisis aparte: una mujer habría “sufrido un desmayo” mientras conducía su auto, lo cual derivó en que se estrellara contra una farmacia ubicada en el bulevar Colosio. Apenas un día antes, un conductor sufrió un ataque epiléptico y provoco lesiones a cinco personas. Ahora que la comisión que encabeza Eduardo Medrano en el Cabildo revisa el Reglamento de Tránsito, ¿estará tomando en cuenta estos hechos? II. ¿Y LA SEGURIDAD, APÁ? Apenas hace una semana, otro conductor habría sufrido una crisis epiléptica, impactó contra un vehículo y terminó volcando. ¿No deberían estos hechos encender alertas en la subsecretaría de Fernando Simón Gutiérrez Pérez, para revisar la forma en que se expiden las licencias en Coahuila? Porque claramente no estamos hablando de un hecho trivial o aislado, sino de un fenómeno que se registra con insana frecuencia. ¿O de plano no nos importa la seguridad vial?

III. CAMBIÓ EL MOTOR México rompió récord exportador en julio: vendió al exterior 81 mil 420 millones de dólares, 43.7% más que un año antes. Pero el dato que debería observar Marcelo Ebrard, secretario de Economía, es otro: esta vez el gran impulso no vino del automóvil. El crecimiento estuvo en sectores como electrónicos, equipo eléctrico, maquinaria y manufactura metalmecánica. Es decir, México sigue siendo potencia automotriz, pero el mercado empieza a mostrar con claridad que hay otros motores industriales creciendo más rápido. IV. OJO, COAHUILA Y en Coahuila el dato debería estar ya sobre el escritorio de Luis Olivares, secretario de Economía. Cerca de 65 de cada 100 dólares que exporta el estado provienen del equipo de transporte. Es una enorme fortaleza, pero también significa que buena parte de las exportaciones dependen de un solo sector. Si electrónica, maquinaria y manufactura metalmecánica crecen más rápido, la estrategia no puede limitarse a esperar la siguiente armadora. Toca identificar nuevas cadenas, talento y certificaciones que hacen falta. V. AHÍ ESTÁ MONCLOVA Y si alguien debería leer ese cambio con especial atención es el alcalde de Monclova Carlos Villarreal, pues la Región Centro tienen mano de obra, experiencia metalmecánica e infraestructura industrial. Y nos dicen que ya se trabaja precisamente en eso: analizar nuevas vocaciones, preparar condiciones y buscar industrias distintas a las tradicionales. El reto es convertir esas capacidades en inversiones en maquinaria, componentes eléctricos y nuevas cadenas de manufactura. VI. ADVERTENCIA Sin duda tiene razón el coordinador Parlamentario de Morena en la Cámara Baja, Ricardo Monreal, al advertir sobre la posibilidad de rupturas dentro de su partido con miras a las elecciones del próximo año. Pero los más suspicaces piensan que quizá la advertencia tiene tintes familiares y está relacionada con la elección de Zacatecas. Y bueno: la familia Monreal tiene antecedentes de irse por la libre si les niegan los espacios que consideran suyos. ¿Será que la advertencia se da con conocimiento de causa?