POLITICÓN: Ojo con Piedras Negras, hoy el nuevo epicentro de las elecciones en Coahuila

I. CLARIDAD

Ayer se confirmó lo que le adelantamos en este espacio: el saltillense Jericó Abramo Masso fue el priista que mayor ventaja le sacó a su más cercano rival en los 10 distritos federales en los cuales el tricolor obtuvo el triunfo a nivel nacional. Pero no sólo eso: los que se dedican al análisis detallado de las estadísticas electorales nos dicen que, de no haber sido por la amplitud del triunfo de Abramo, la victoria de Javier Díaz en Saltillo habría estado en riesgo, pues en el otro lado de la ciudad, encomendado a Jaime Bueno, las cosas pintaron mal desde el principio y ya conocemos el resultado... no fue tan bueno.

II. EL ÚNICO

Por otro lado, y aunque parezca obvio, hay que decir que, fuera del saltillense, ningún otro priista logró la victoria en Coahuila en la elección federal. Los otros dos candidatos aliancistas que lograron derrotar al morenismo son panistas: Guillermo Anaya Llamas y Theodoros Kalionchiz de la Fuente. Se antoja que este resultado coloque a Jericó en una posición relevante en el futuro inmediato... pero habrá que ver.

III. VOTO POR VOTO...

Hablando de resultados, un auténtico ejército de abogados tomará hoy el papel protagónico en la sede del distrito 1 en Piedras Negras, donde se va a revisar con microscopio cada casilla y cada voto. La hipótesis de trabajo de los abogados aliancistas es que lo 669 votos que, de acuerdo con el PREP, separan a Sonia Villarreal Pérez de la victoria se encuentran entre los poco más de 5 mil sufragios que, a la hora de los cómputos, fueron considerados nulos. La teoría se basa en que los morenistas realizaron una intensa campaña para “orientar” a la gente sobre cómo votar por Morena y, al mismo tiempo, recibir las dádivas tricolores.

IV. CASILLA POR CASILLA

¿Encontrarán los tricolores los votos que necesitan para revertir el resultado preliminar adverso? Es probable. Pero también es probable que se actualice una de las leyendas que rodea los conflictos poselectorales en México: en la mayoría de los casos, quien demanda que se recuenten los votos... termina perdiendo votos. Así que también cabe la posibilidad de que la ventaja de Brígido Moreno se ensanche. Habrá que estar pendientes.

V. AMBICIÓN PERSONAL

La historia reciente de Ricardo Mejía Berdeja en Coahuila es errática. En la pasada elección a la gubernatura, su ambición por representar a la cuatroté lo llevó a romper con Morena y ser postulado por el Partido del Trabajo, dividiendo a la “izquierda”. En el actual proceso, algo similar ocurrió: PT, Morena y el Verde Ecologista se aliaron en la elección federal, pero no lograron una coalición total para los ayuntamientos. El Verde, dicen, opera para los intereses del PRI local, y PT y Morena sólo se aliaron en algunos municipios, debilitando la fuerza de la izquierda, y en el caso del municipio de Frontera, causando la derrota del alcalde morenista Roberto Piña.

VI. PROVOCA DERROTA

Los resultados son claros: el morenista Roberto Piña obtuvo el 25 por ciento de los votos, mientras que Juan Castillo García, candidato del PT, logró el 30.5 por ciento. Juntos, los candidatos de Morena y PT sumaron el 51 por ciento de los votos. Por otro lado, la candidata ganadora de la alianza PRI, PRD y UDC recibió el 35.2 por ciento de la votación. Una vez más, la falta de acuerdos entre la “izquierda” causó estragos. Ricardo Mejía, al dividir, hizo perder a la “cuarta transformación”.

VII. ¡SE ACABÓ!

A propósito del durísimo golpe de realidad sufrido por el movimiento fosfo-fosfo en Nuevo León, agudos observadores nos hacen notar que la derrota de Mariana Rodríguez, Luis Donaldo Colosio −quien no pudo conquistar siquiera la senaduría de primera minoría− y del propio Samuel García, quien seguirá teniendo al Congreso en contra, se debe a una “rectificación de fondo” de la clase empresarial neoleonesa, así como de la sociedad en su conjunto. De acuerdo con esta hipótesis, los regios habrían decidido no otorgarle más oportunidades a los perfiles “outsiders”, pues ya quedó claro que, además de frívolos, constituyen un riesgo democrático. ¿Será?

VIII. LÁSTIMA MAR-GA-RI-TO

Mientras se confirma −o se desecha− la teoría del hartazgo en la vecina entidad, no son pocas las voces que lamentan que Jorge Álvarez Máynez no haya logrado desplazar a Xóchitl Gálvez del segundo lugar de la contienda presidencial. Pero no vaya usted a creer que eso se debe a que hayan decidido suscribirse a los postulados de la opción naranja. La razón es más mundana: no se cumplió la condición establecida por Samuel para rifar la Cybertruck...

IX. DENUNCIAS

En la máxima casa de estudios, la UAdeC, hay preocupación por el caso de Jesús Alberto Montalvo Morales, coordinador de Planeación. Las quejas de los docentes siguen: no responde llamadas ni resuelve trámites para reformar planes de estudio. Pero ahora lo que realmente alarma son un par de denuncias que llegaron a las oficinas de González Lobo. El asunto, comentan, es grave y obligará a las autoridades a intervenir. Montalvo ha gozado de protección política de actores externos a la Universidad y la permisividad de las autoridades universitarias. ¿Será esta vez diferente?