POLITICÓN: Plantea Javier Díaz resolver inundaciones en norte de Saltillo con canal pluvial en Club Campestre

I. PROPUESTA

En Saltillo surgió una propuesta poco común: el alcalde Javier Díaz planteó al Consejo del Club Campestre la cesión de más de 2 mil 500 metros de terreno para construir un canal pluvial que ayudaría a resolver las inundaciones históricas en la zona norte. El trazo, les explicó, no afecta el área de juego y la obra sería cubierta al 100 por ciento por Estado y Municipio. Lo relevante no es solo el proyecto técnico, sino el gesto político: pedirle a un club privado que aporte en beneficio de la ciudad es un movimiento audaz que pocas veces se intenta.

II. BENEFICIO MUTUO

El Consejo del Campestre convocará a Asamblea para decidir si dona el terreno. Y aunque no es una decisión sencilla, los hechos hablan: el canal reduciría de forma considerable las inundaciones que año tras año afectan al propio club y a colonias vecinas. Por eso la apuesta del alcalde tiene sentido: resolver un problema público con una colaboración público-privada que sí puede cambiar las cosas. Si la Asamblea aprueba, Saltillo ganará más que metros; ganará visión de ciudad.

III. TÁCTICAS

En los terrenos de la cuatroté cada vez se tiene más claro que el líder nacional del Sindicato Magisterial, “El Paisano” Alfonso Cepeda Salas, es el que mejor está siguiendo el manual y, sin hacer mucho ruido, ni levantar demasiadas olas, va haciendo amarres y tejiendo alianzas que, llegado el momento, lo coloquen en posición de anotar, de cara a las designaciones. Pero eso, nos dicen, también lo saben sus adversarios -los internos y los externos- que de la misma forma -en silencio- se dedican a juntar piedras para usarlas en el momento adecuado.

IV. ARTILLERÍA PESADA

La mayor vulnerabilidad del de Arteaga, se comenta -en voz no tan baja-, son los “exitosos negocios” que sus hijos y esposa han desarrollado en Saltillo y que se encuentran vinculados al deterioro del sistema de salud del magisterio al que, durante mucho tiempo, todo mundo quería ingresar porque ser derechohabiente del mismo era lo mejor que te podía ocurrir. Habrá que estar atento al momento en que esos misiles sean disparados.

V. ACUERDOS DE SIEMPRE

En Coahuila hay historias que se repiten en voz baja, y una de ellas es la facilidad con la que los hoy senadores, el priista Miguel Ángel Riquelme y el morenista Luis Fernando Salazar, logran coincidir cuando algo les interesa. Negociar no es pecado -así funciona la política-, pero lo que se comenta desde hace años es que esos acuerdos suelen servir más a sus círculos que al bien público. Ahora, ante la designación de un magistrado del Tribunal Electoral de Coahuila, la dupla vuelve a aparecer: ambos operarían para impulsar a Alejandro Santos, un perfil que genera resistencias entre quienes siguen el proceso. Que coincidan ya no sorprende; que lo hagan por este nombre, sí.

VI. DUPLA ¿EXITOSA?

Más allá del nombre, lo que inquieta es el mensaje que enviaría su inclusión: si Riquelme y Salazar logran su objetivo, demostrarían que su vieja sociedad sigue viva sin importar colores ni discursos. Santos no es un perfil menor en trayectoria, pero es también uno que divide opiniones dentro y fuera del Tribunal. Mañana se publicará la lista de aspirantes idóneos. ¿Pesará la trayectoria o la mano de quienes mueven las piezas? Y la pregunta de fondo: ¿Permitirá Morena, con mayoría en el Senado, que esto avance?

VII. SIN ENVIDIA

Aunque al mediático mandatario neoleonés Samuel García Sepúlveda le salió mal el numerito de la medalla que quiso colgarse -la semana pasada- con la llegada a su feudo de la primera “fábrica de inteligencia artificial” de América Latina, el proyecto va, es una buena inversión... e implica buenas noticias para la Región Sureste de Coahuila. Según nos comentan, dado que no es una “fábrica” realmente, porque no fabrica objetos físicos, la expansión prevista para el proyecto se está proyectado de forma modular, lo cual quiere decir que los siguientes módulos no necesariamente se desarrollarán en Nuevo León.

VIII. MUY PRONTO

Quienes se encuentran cerca de donde se toman las decisiones en este proyecto nos dicen que la segunda fase, que podría arrancar dentro de apenas dos años, muy seguramente se instalará en tierras coahuiltecas, con lo cual no habrá más motivo para la “envidia” entre Nuevo León y Coahuila, pues los procesadores de la marca que desmintió feamente al góber fosfo-fosfo también producirán tokens en nuestras tierras.

IX. CAMBIO DE ESTRATEGIA

Formalmente hoy concluye la edición número 15 de “El Buen Fin” -idea del saltillense Jorge Dávila Flores- y lo hará, de acuerdo con las previsiones, con alrededor de 16 por ciento de crecimiento en ventas respecto de lo ocurrido el año pasado. Una característica que los analistas han señalado respecto de esta edición es que el público ha decidido “comprar con estrategia”, por lo cual las pantallas de televisión y los teléfonos inteligentes no han sido los reyes del evento. En cambio, productos relacionados con remodelar, adecuar y amueblar el hogar, así como los planes vacacionales, se ubicaron en los primeros lugares de preferencia.