POLITICÓN: Se suben políticos coahuilenses al trend de los videos virales en redes sociales

I. LAS MARCHAS

Saltillo tuvo ayer dos concentraciones pacíficas para honrar a Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan asesinado el 1 de noviembre. En la Plaza de Armas y en la Acuña, ciudadanos recordaron su labor y exigieron que se esclarezca su muerte sin rodeos ni versiones contradictorias. Las movilizaciones fueron tranquilas, con mensajes firmes y sin estridencias. Dicen que aquí nadie marchó por moda ni por consigna: la gente salió porque entiende que la justicia se defiende en voz alta... ¿usted lo cree?

II. GENERACIÓN ¿Z?

Mientras en Saltillo las marchas por Carlos Manzo transcurrieron en paz, la presidenta Claudia Sheinbaum centró su mensaje en criticar la protesta convocada como “Generación Z” en la CDMX. Lo cierto es que, más allá de si asistieron jóvenes, adultos o quien pudiera, lo relevante fue la inconformidad que llevó a la gente a salir: la inseguridad, las contradicciones oficiales y el hartazgo acumulado. Reducir la discusión a etiquetas generacionales es olvidar lo esencial: la protesta nace cuando el gobierno deja de escuchar.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Ahora Coahuila ‘brilla’ en red de huachicol fiscal... operada por militares

III. ¿JUEGO NUEVO?

En el IEC, presidido provisionalmente por Óscar Rodríguez, ya empezó lo que se anticipaba: la presión interna -y externa-. A los consejeros recién llegados les tomó poco entender que la verdadera batalla no está en el pleno, sino en el control de las direcciones. Nos cuentan que la nueva alineación ya abrió intentos de mover piezas, incluida la Dirección de Administración. Falta ver si los grupos que se están formando alcanzan los votos para remover a quienes hoy mandan o si la negociación se les atorará antes de arrancar...

IV. 32 AÑOS VOLANDO

El Museo de las Aves de México celebró su 32 aniversario y se debe reconocer la visión de don Aldegundo Garza de León, quien transformó una colección personal en uno de los espacios más valiosos de Saltillo. Su apuesta no fue solo reunir aves, sino sembrar conciencia. El museo mantiene la meta de convertirse en un referente internacional en conservación ambiental y formar generaciones que entiendan y protejan sus ecosistemas. Su legado permanece como un punto de referencia indispensable para Saltillo.

V. EN EL TREND

El estilo del fiscal Federico Fernández divide opiniones: a algunos les gusta su formato ágil y cercano; a otros les parece poco convencional para una figura de seguridad. Pero lo cierto es que lo ha convertido en un sello propio... y parece que ya impuso tendencia. Este fin de semana, la líder del Congreso, Luz Elena Morales, apareció en redes con un video al estilo “Fernández”: en el auto, música del momento y tono relajado. Más de uno lo leyó como señal de que, en la política local, el ritmo ya lo marcan los clips virales.

VI. ENTRE LIKES Y REALIDAD

Muchos ven estos videos como actos superficiales -y lo son-, más cercanos al entretenimiento que a la política. Pero también es verdad que, si una autoridad quiere conectar con públicos jóvenes, estas herramientas pueden servir... al menos para que sepan quiénes son. El riesgo está en confundir comunicación con gobierno. Una cosa es sumar alcance y otra muy distinta gobernar con filtros y canciones. Ahí está el ejemplo cercano de Samuel García en Nuevo León, cuyo éxito en redes no siempre va acompañado de resultados.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Las ventajas que tiene Saltillo frente a Monterrey en materia aérea

VII. LA OLA QUE VIENE

El juego México–Uruguay en Torreón dejó cifras alegres: el gobernador Manolo Jiménez comento que se obtuvo 100 por ciento de ocupación y más de 150 millones de derrama. Bien por la Laguna. Pero lo importante es lo que anticipa: el Mundial 2026. Con Nuevo León como sede, Coahuila está en posición de absorber visitantes, hospedaje y logística. Si un simple amistoso dejó beneficios, imagínese unas semanas mundialistas. El reto será llegar preparados: infraestructura, seguridad y hotelería. Las pruebas ya empezaron.

VIII. ALERTA SILENCIOSA

La UNIF, encabezada por Patricia Moreno, reporto que atendió 92 intentos de suicidio entre agosto y octubre de este año; la mayoría fueron mujeres jóvenes. Saltillo cerró 2024 como el municipio con más suicidios en Coahuila y la tendencia no cede. No es una cifra más ni un asunto para dejar pasar. Urge investigar causas, reforzar la atención temprana y diseñar políticas públicas que prevengan antes de lamentar. Silenciar esta realidad solo profundiza una crisis que ya golpea a demasiadas familias.