POLITICÓN: Por traidor, descartan a Ricardo Mejía para el Senado

I. BUENO O MALO

El que ya no sabe si es bueno o malo que el Poder Judicial de la Federación esté en medio de protestas es un exfuncionario de la Secretaría de Finanzas, identificado como Ismael “N” −porque está vinculado a proceso y debe respetarse su presunción de inocencia−, quien estuvo hace dos administraciones. Está en espera de la resolución de un amparo por un proceso que se le sigue en un juzgado de Torreón. La denuncia fue interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción federal luego de una revisión de las Cuentas Públicas del año 2016, por parte de la Auditoría Superior de la Federación, de David Colmenares. Antonio “N” y Nazario “N” también fueron citados en la demanda inicial.

II. ¿‘HACKEO’?

En las oficinas del Centro de Gobierno, por el rumbo del Libramiento Flores Tapia en Arteaga, circuló la versión de que los correos electrónicos de casi todos los servidores públicos habían sido “hackeados”. La alerta se encendió porque en ese mismo lugar está el Registro Público de la Propiedad, de Mónika Zertuche, y hay información sensible en resguardo de esta institución.

TE PUEDE INTERESAR: Le cierra la puerta Reyes Flores a Emilio de Hoyos en la 4T

III. NI PICHA, NI CACHA

Como dicen en el argot beisbolero: “ni picha, ni cacha, ni deja batear”. Hablamos de Reyes Flores, el morenista que tuvo en sus manos el mejor puesto para poder recorrer el estado, darse a conocer, fortalecer a la 4T y, de paso, establecer buenas relaciones con sus grupos afines y no afines a través de ejercer lo que sería su función: enlace con el Gobierno Federal, pero todo lo echó a la basura. Hoy quiere figurar reportando baches en Saltillo y busca ser considerado como aspirante a la senaduría. Aparte, apoya su “precampaña” al irse contra Tania Flores, a quien critica por usar la imagen de Claudia Sheinbaum en los espectaculares.

IV. SOSEGADO

Apaciguado anda Xavier Arroyo, funcionario en finanzas del estado. Después de querer “brillar con luz propia” y soñar con la alcaldía de Torreón, quizás le aconsejaron mejor quedarse quieto. No vaya a ser que otra vez lo vuelvan a balconear con las propiedades que tiene a nombre de su esposa en Torreón y que en suma no cuadran con sus ingresos como funcionario.

V. ASCENSOS

¿Cuáles serán los planes a futuro del secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Javier Díaz? La suspicacia de medio Saltillo es porque ha incrementado el número de eventos en esta capital, en diferentes colonias, incluso adelantando programas que estaba previsto dejarlos para la siguiente administración estatal. Javier ya ocupó un cargo de elección popular, fue diputado local, pero hizo mal los cálculos o le pusieron mejor gallo cuando intentó la reelección, porque tuvo que dejar el Congreso Local. De ahí pasó a la Administración Fiscal General, en donde aumentó la recaudación propia y enseguida a la Secretaría. Bastante vertiginoso el ascenso.

TE PUEDE INTERESAR: Manolo Jiménez ‘amarra’ empresas japonesas para Coahuila

VI. VISIÓN

Quien estará el próximo martes por Saltillo es Caroline Mays, directora de Planeación del Departamento del Transporte de Texas. La funcionaria texana viene para ampliar la visión que se tiene sobre la infraestructura carretera que se requerirá ante el boom por el nearshoring en la entidad. Adelantan que Mays hablará sobre las necesidades de transporte de mercancía entre la entidad y Texas, un reto que deberá afrontar la administración de Manolo Jiménez.

VII. SECRETARIOS REGIONALES

Dentro de tanto desconcierto y zozobra, los empresarios de Monclova van a pedirle a Monolo Jiménez que su equipo de la Secretaría de Economía −a donde se perfila Blas Flores hijo− contemple una figura que atienda directamente a la región Centro, su problemática, y se brinden soluciones a corto plazo. La inactividad de AHMSA, de Alonso Ancira, los tiene asfixiados a todos en lo económico. Ya hubo secretarías de este tipo en gobiernos anteriores, pero para atender a la región Laguna y se llamó Secretaría de Desarrollo Regional de La Laguna, en ésta estuvieron Eduardo Olmos, a la postre alcalde de Torreón, y luego Miguel Riquelme, quien también fue presidente municipal.

TE PUEDE INTERESAR: Por quiebra de AHMSA, trabajadores de Sierra Mojada y sus familias pierden el servicio médico

VIII. CLONADAS

Sorpresa la que se están llevando en la Región Norte durante los operativos contra morosos de tenencia de autos, ya que han detectado placas clonadas. Ernesto Prado, administrador Fiscal General, tiene chamba por delante. De una vez que revise la calidad de las láminas, porque algunas salieron malas y lo que le sigue.

IX. DESCARTADO*

Otro más que queda descartado como candidato al Senado si Morena va en alianza con otros partidos es Ricardo Mejía. No vamos a hacer senador a un traidor, palabras más, palabras menos, fue lo que dijo Mario Delgado, presidente del partido, en una plática que tuvo con algunos morenistas coahuilenses. Lo primero que advirtió Diego del Bosque, no dividir al partido, y fue lo primero que hizo el ahora petista cuando se enteró que la encuesta para ser candidato no le favoreció. De Morena sólo se llevó a unos cuantos consejeros electorales, mientras que a los priistas Shamir Fernández y Jorge Luis Morán se los dejó como herencia.