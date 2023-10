POLITICÓN: Le cierra la puerta Reyes Flores a Emilio de Hoyos en la 4T

I. PUERTA

Andan espantando a la gente. El que también se unió para la crítica contra Emilio de Hoyos -y otros más con indirectas- es el ex delegado de la 4T, Reyes Flores. No cualquiera debe entrar al movimiento, dice. Recuerden que quien inicialmente abrió la puerta de par en par fue Ricardo Mejía, que a la postre se llevó a parte de su grupito al PT. Pero la designación de Emilio fue parte de una alianza con la UDC, y nunca se estableció que el alcalde acuñense tenía que quedarse en el partido durante todo su mandato.

II. MIGRANTES

Otra vez a los diputados se les olvidó darles dinero a los municipios fronterizos, para que enfrenten la crisis migratoria. Hay propuestas en la Cámara de Diputados, ahora que se discute la repartición, para que haya fondos. Esto beneficiará a municipios de Coahuila como Piedras Negras, de Norma Treviño, y Acuña, de Emilio de Hoyos. Pero el planteamiento de Beatriz Paredes no es que les den un Mejoralito, sino que AMLO hable con los presidentes de los países expulsores para darle solución al tema. Suena bien la idea.

III. TALACHA

¿Y dónde quedó Alfonso Danao de la Peña, líder del Movimiento Ciudadano en Coahuila? Anda haciendo talacha interna, organizando los comités municipales. Lo malo es que su partido, y él mismo, nomás no suenan en la política local. Si van a seguir pensando que la ciudadanía va a votar por ellos porque son una opción distinta a más de los mismos, entiéndase del PRI, PAN, PRD y Morena más sus aliados, quizás otra vez se anden equivocando. No trae, dicen sus allegados, ni pa’l aguacate. Así, por amor al arte, no se puede.

IV. TIBIEZA

Lo que ha omitido -y no es la primera vez- el IEC, de Rodrigo Paredes, respecto al adeudo por concepto de impuestos al SAT es si realiza una investigación interna para determinar lo sucedido. Es importante poder defenderse, pero también conocer el origen, porque hasta ahora queda la deuda si el dinero se debe, si en realidad se les descontó a los trabajadores y, lo más relevante- de quién fue la omisión en caso de haber existido. La persona o personas no pueden seguir en el Instituto. ¿Momento de hacer limpia?

V. INCONFORMES

La gente está inconforme con el alcalde Pablo Salas y su hermano, el ex alcalde de General Cepeda, Juan Salas. Se comportan -dicen- como caciques, y eso no van a tolerar, por eso ha habido revueltas y manifestaciones. Las alertas deberían estar encendidas en el PAN de Elisa Maldonado, porque va en avance el enojo, presuntos despojos y acusaciones por agresión a ciudadanos. No se visualiza algún partido político detrás de las pancartas contra los hermanos Salas, sería entonces netamente ciudadana, y eso es de peligro para la reelección.

VI. MARCHA

En Coahuila las ciudades de Saltillo y Torreón van a entrar a la marcha en defensa del Poder Judicial y la SCJN, de Norma Piña. El asunto, debe quedar bastante claro, no es defender los privilegios -si los hay- de los magistrados y otros integrantes de la justicia federal, lo que sí, es que no se vulneren los derechos de los trabajadores por la eliminación de los fideicomisos. La convocatoria es con playera blanca y en caso de Saltillo se van a juntar con la Ruta Recreativa, es que este domingo por fin reanuda.

VII. ACERERA

Que sí hay diálogo para la compra venta -ahora sí de a deveras- de Altos Hornos de México (AHMSA) de Alonso Ancira, pero de ahí a que a que los empresarios vayan a Monclova a recorrer la planta, eso está por verse. Quienes sí podrían acudir son los peritos que evaluarán las condiciones de la acerera. Ninguna de las dos cosas soluciona las condiciones laborales, de momento, los trabajadores monclovenses siguen buscando opciones de empleo, pero ahora con la restricción de contratos por la huelga automotriz, está más difícil.