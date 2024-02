POLITICÓN: Reformas, el ‘cascabel’ con el que AMLO busca frenar a la oposición en la lucha de votos

I. CASCABEL

El presidente Andrés Manuel López Obrador ya le puso el cascabel al gato: envió ayer su paquete de iniciativas de forma constitucional al Congreso. En total son 20, aunque todo mundo sabe cuál es la intención real: centrar la discusión en las reformas que proponen desaparecen al INE, el INAI y demás órganos autónomos que ha considerado, a lo largo de su sexenio, “un estorbo” para sus políticas personales y marcar el tono de la discusión en las semanas que restan de aquí a la elección del 2 de junio para impedir que la oposición pueda avanzar en la lucha por los votos.

II. NO ESTÁ CLARO

Tal como las planteó, por cierto, algunas de las propuestas presidenciales −que entregó la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde− no se entienden muy bien. Entre ellas, que los trabajadores “puedan ser dueños de sus viviendas” o “garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo”. Habrá que leer la redacción concreta pues, hasta donde se sabe, actualmente esos derechos ya están garantizados en la Constitución.

III. ¿NUNCA ES TARDE?

Quienes también traen propuestas bajo el brazo son las huestes de Dante Delgado que se han declarado muy interesadas en empujar una agenda climática. La senadora Laura Ballesteros ha dicho que quieren crear un “bloque climático” para empujar iniciativas en torno a los problemas derivados del impacto que la actividad humana genera en el entorno, significativamente el tema del agua. No está mal, desde luego, que el asunto se ponga sobre la mesa y se empuje su discusión, pero llama la atención que se haga hasta ahora, cuando los legisladores están por concluir sus periodos.

IV. REFLEJOS RÁPIDOS

En el debate que provocará el tema de las reformas propuestas desde Presidencia también habrá que ver cómo reacciona Xóchitl Gálvez, pues si algo está claro es que la intención central del morenismo es impactar su candidatura. ¿Podrá la de Hidalgo sacar algún revire ingenioso de su chistera que le permita evitar los obuses que le han lanzado desde Palacio Nacional? Habrá que ver, pero habría que ver rápido, porque no tiene mucho tiempo para reaccionar.

V. RESPUESTAS

Los transportistas que ayer se manifestaron en al menos ocho entidades del país se habían cansado de levantar la mano y solicitar el apoyo de la Guardia Nacional, que comanda David Córdova Campos, frente al desbordamiento de la actividad delictiva que, para todo efecto práctico, se adueñó de amplios tramos carreteros por donde resulta prácticamente imposible circular sin riesgos. Habría que ver si, luego de la actividad de este lunes las autoridades federales consideran hacer algo, pues no se trata de “reforzar la vigilancia”, sino de restablecerla, porque lo que falta es justamente presencia policial en las carreteras.

VI. ¿CASUALIDAD? NO LO CREO

No es casual, por cierto, que Coahuila no se encuentre en el listado de entidades donde no hubo paro de transportistas. La explicación para ello es que nuestro territorio es uno de los pocos donde no se le ha permitido a los grupos criminales sentar sus reales. Y aunque el Gobierno Federal reclame tener mérito en ello, lo cierto es que la seguridad la garantizan aquí las fuerzas estatales, hoy al mando de Federico Fernández.

VII. OTRO AMBIENTE

El problema de los perros callejeros, nos comentan atentos lectores, no es solamente de la capital de Coahuila. También en los feudos de Román Cepeda y Mario Dávila, nos dicen, se registra el fenómeno. Y al respecto nos hacen una acotación importante: en los pueblos pequeños no hay problema porque las familias tienen otro tipo de relación con los animales de compañía y el entorno en el cual se desarrollan las mascotas es de mayor libertad. Se trata de un apunte que vale la pena tener en cuenta a la hora de diagnosticar el origen del problema que se padece en las grandes concentraciones urbanas.

VIII. MENOS BLA, BLA, BLA

El que ya decidió unir la acción a la palabra es el aspirante presidencial de MC, Jorge Álvarez Maynez. ¿En qué tema? El de la refinería de Cadereyta que hace algunos días su compadre Samuel García dijo que “no puede permanecer en Nuevo León” por el daño ambiental que causa. El aspirante emecista anunció que impulsará una consulta popular para decidir el destino de las instalaciones. A ver cómo le responden desde Palacio Nacional.

IX. ¿FALTARÁN LUGARES?

Interesante evento el que está invitando, este jueves, la Facultad de Psicología de la UAdeC que dirige Berenice de la Peña: un conversatorio y una conferencia sobre la forma en la cual se desarrollan actualmente las relaciones de pareja y el problema que representa la toxicidad en estas, un término que tanto se repite últimamente para caracterizarlas. No es un asunto trivial y sin duda la construcción de relaciones saludables −sentimentales o de amistad− es un reto para casi cualquier persona en nuestros días, por lo que se esperaría que el evento estuviera abarrotado.