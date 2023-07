POLITICÓN: Región Carbonífera, tierra de incumplimientos, cortesía de CFE

I. SIN LUZ

Entre Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil y Manuel Bartlett, director de la CFE, instalaron un albergue para las familias de personas atrapadas en la mina El Pinabete, en Sabinas. Hasta ahí, todo normal. Se supone que Protección Civil y CFE coordinan las labores para llegar hasta el área en la cual, se supone, están los mineros. Pero hubo un pequeño detalle: el albergue no tenía energía eléctrica −y con un calorón insoportable−, no obstante que fue la misma CFE la que se encargó de la instalación del lugar para las familias. Si así andan en coordinación, imagínese los resultados. Por eso se ha anunciado un retraso en las labores de rescate.

II. A LA DERIVA

Si no es Claudia Sheinbaum la elegida de Morena, Coahuila es el lugar donde habrá más damnificados, aseguran los propios guindos. Para empezar, el partido de casa, la UDC de Lenin Pérez, que dejó la dignidad de lado para volver a confiar en el partido del Presidente, quedaría de nuevo a la deriva. Porque si no es Claudia, entonces sería Ebrard o Adán Augusto, pero cualquiera de los dos tiene gente en sus equipos que no quiere cerca a la gente de Claudia, empezando por Lenin.

III. UN FERRARI

Por lo que se ve, en el PRI de Carlos Robles y Olivia Martínez optaron por mantener el primer equipo que tuvo Rodrigo Fuentes, y con el cual se tuvieron logros importantes, entre éstos la votación arrolladora de Manolo Jiménez, ahora gobernador electo. Álvaro Moreira, Inocencio Aguirre, Adrián Herrera y Rodrigo Hernández seguirán en funciones. En tanto el que llega es Diego Rodríguez, a la Secretaría de Operación Política, con puesto confirmado y de aquí al 2024, que será la primera prueba en la elección presidencial, del Congreso de la Unión, pero también de alcaldes. La maquinaria, se supone, la recibe bien aceitada Robles, sólo faltará ver si sabe conducir el Ferrari.

IV. SIMULACIONES

En la Secretaría del Trabajo de Marath Baruch Bolaños no tuvieron empacho en decir que sí, efectivamente, la mina en donde ocurrió otra tragedia en Sabinas −Minera Fuga SA de CV− estaba clausurada y aun así seguía en operaciones, y vendiéndole carbón a la CFE de Manuel Bartlett. No se puede tapar el sol con un dedo: la Región Carbonífera es tierra de nadie en cumplimiento de normas de la STPS, pero de paso la CFE simula rectitud en sus proveedores.

V. CAMPAÑAS DISFRAZADAS

Para el jueves, cuando también esté en Coahuila Enrique de la Madrid, aspirante al Frente Amplio por México, también llegará la senadora Olga Sánchez Cordero. La también exministra viene bajo las siglas de SUMA, que para mayores señas es la asociación de quienes buscan que Claudia Sheinbaum llegue a la candidatura a la Presidencia en el 2024. Sánchez Cordero estará en Saltillo, en gira coordinada por la diputada local Lizbeth Ogazón, vocera de SUMA. Por lo que se percibe, los morenos no escuchan al INE y no sólo promueven a sus “corcholatas” mediante bardas, especulares y redes, sino que por tierra estarán reforzando la falta de presencia física, es decir, mientras Claudia ande en el sur, su gente en el norte, y viceversa.

VI. VOLTEAR PARA OTRO LADO

En definitiva, ¿el INE de Guadalupe Taddei se declara incompetente para detener las campañas simuladas rumbo a la Presidencia del país? Todo parece indicar que sí, porque la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para detener la simulación es muestra clara de que el instituto pasó a ser un cero a la izquierda, algo así como una institución light y descafeinada, que se la lava las manos un día y el otro también.

VII. PREVALECE SEGURIDAD

Tres ciudades de Coahuila mantienen los bajos niveles de percepción de inseguridad de parte de la población; en ese orden, Piedras Negras, Saltillo y Torreón. Está la mano de los alcaldes, Norma Treviño, Chema Fraustro y Román Alberto Cepeda, pero también la del gobernador Miguel Riquelme, quien desde el inicio de su gestión enfiló el rumbo hacia mejorar y mantener la tranquilidad. Si bien la encuesta del Inegi mide la percepción, es decir, si una persona se siente o no segura en alguna parte específica de la ciudad, la realidad es que hay concordancia con los indicadores. Además, también la Policía de Saltillo de Federico Fernández está dentro de las más confiables y efectivas del país, también en opinión de los habitantes.

VIII. LOS PEORES

Caso contrario es lo que sucede con ciudades de gobiernos emanados del partido Morena, y seguramente usted ya pensó de inmediato en Zacatecas. Efectivamente, Fresnillo y la capital, Zacatecas −donde manda David Monreal−, son las que tienen la peor percepción de inseguridad, junto con Ciudad Obregón, Sonora, donde gobierna el exsecretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo.

IX. ¿ESQUIROL U OPOSITOR?

Se sabe que en política no hay nada definido, pero también que no hay dignidad −ni otros muchos valores−, como ejemplo está la súplica que ha venido haciendo la antes llamada Alianza Va por México, hoy Frente Amplio por México. Estos son el PAN de Marko Cortés, PRI de Alejandro Moreno y PRD de Chucho Zambrano, a Movimiento Ciudadano de Dante Delgado, quien no han parado de decirles que con ellos no va ni a la esquina. MC es el partido más atrasado dentro de la contienda del 2024, cuya pasividad quiere disfrazar de legalidad, aunque todos saben que tiene problemas internos porque no se ponen de acuerdo entre ser esquirol, opositor o independiente.