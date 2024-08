POLITICÓN: Reina nerviosismo en Jurisprudencia de la UAdeC... no les salen las cuentas

I. PIAN PIANITO...

Como no queriendo la cosa, estamos consumiendo ya el noveno mes de la administración estatal, por lo que el gobernador Manolo Jiménez y su equipo se encuentran concentrados en los ajustes del plan de trabajo para los últimos meses de 2024 y el desarrollo del correspondiente a 2025, año que ya, sin distracciones electorales, será uno para concretar metas. En ese trayecto, la integración “definitiva” del gabinete es una estación relevante y, salvo modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública, esa etapa quedó finiquitada ayer... y sin mayores sorpresas.

II. PERO AÚN HAY MÁS

Vale la pena señalar, sin embargo, que aún no termina la temporada de nombramientos, pues todavía quedan espacios relevantes por distribuir, aunque corresponden a posiciones de otro tipo. Cuente entre estos la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Anticorrupción, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y tres asientos en Poder Judicial. No se trata de puestos menores y si algo sobra son tiradores que quieren subirse al podio.

III. DINERO SUCIO

Y de podios hablando, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a insistir ayer en eso de que el dinero presuntamente devuelto por Estados Unidos, luego de incautárselo al ex todopoderoso secretario Javier Villarreal Hernández, servirá para otorgar recompensas a los atletas mexicanos que están obteniendo medallas olímpicas en París. La pregunta es obligada: entonces, ¿no se tenía presupuestado nada para recompensar a nuestros medallistas? Si Estados Unidos no hubiera devuelto el dinero que se dice ya envió, ¿entonces no habría premios extra?

IV. PURA LENGUA

Claramente la respuesta es que AMLO utiliza el tema para “dar nota”, porque lo de él es utilizar cualquier oportunidad para golpear a sus opositores. Llama la atención, sin embargo, que a pesar de ser un blanco fácil, el de Macuspana no diga ni pío sobre lo realmente importante en este caso: ¿por qué no se abren procesos penales en México en contra de Javier Villarreal y Jorge Torres López -al menos- que ya son delincuentes confesos en los Estados Unidos?

V. YA SE MAREÓ

Parece claro que para la futura regidora morenista de Saltillo, Alejandra Salazar, todo es obtener vistas, likes y “hacer ruido” en redes. O al menos eso queda claro en un video que publicó recién y en el cual aparece “explicando” -a un grupo de seguidores, se entiende- cómo su fortaleza radica en ser youtuber y tener seguidores que puede convertir en votos a capricho. Tan confiada se siente la morenista en su capacidad de movilizar a las masas, que de una vez se “destapó” como futura aspirante a la gubernatura. No cabe duda que hay a quienes solo les hace falta subirse en un ladrillo...

VI. GIRLS ONLY WANT TO HAVE FUN?

Una muestra interesante de la seriedad con la cual Ale Salazar ve la actividad pública es que en el video señalado afirma que se encargará de exhibir -a nivel nacional- a quien meta la mano -indebidamente, se entiende- en el presupuesto. ¡Muy bien!, se podrá decir, pero el asunto es que la futura regidora dice que hará eso “por pura diversión”. No porque esté mal; no porque haya que erradicar la corrupción; no porque la comunidad lo merezca, no... nomás por diversión.

VII. APRESURADOS

Mientras la mayoría de los funcionarios de la UAdeC disfrutan de días de descanso, hay quienes no la han pasado tan bien; el pasado los alcanzó. En los pasillos de la Facultad de Jurisprudencia, dirigida por Alfonso Yáñez Arreola (exsecretario particular de Rubén Moreira), el nerviosismo es palpable. Nos cuentan que están apresurados intentando inventar informes y justificar gastos, buscando comprobantes fiscales para solventar las observaciones hechas por la Contraloría General de la Universidad. Algunos comentan: “No es lo mismo andar en la grilla, que administrar”.

VIII. DEBAJO DE LAS PIEDRAS

Quienes están a cargo del área administrativa de la facultad confiesan que ya no saben qué hacer, ya que no tienen los comprobantes necesarios y el plazo para entregar la evidencia está por agotarse. Se ha escuchado que el monto de los gastos no justificados alcanza varios millones de pesos. Habrá que estar atentos a lo que informen las autoridades universitarias. Este desenlace podría tener implicaciones serias para la administración de la facultad.

IX. CONFLICTO

En la última reunión de Canacintra Coahuila Sureste, Jaime Guerra Pérez, ex presidente de la Asociación de Administradores en Recursos Humanos Coahuila Sureste (ARHCOS), arrojó una denuncia avalada por 18 ex presidentes y seis empresas, revelando conflictos de interés en la asociación. Destacó las acciones cuestionables de Miguel Muñoz Betancourt, actual vicepresidente de ARHCOS, incluyendo su elección hasta su participación en demandas contra miembros. Este escándalo subraya una crisis de integridad y amenaza la credibilidad de ARHCOS.