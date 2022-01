POLITICÓN: RETO

I. RETO

Exigente reto tendrá Claudio Bres al llegar a la silla que dejó Jaime Guerra en su oficina de la Torre Saltillo. El ex alcalde de Piedras Negras deberá llevar a buen puerto los barcos de la recuperación económica y del índice de empleo estatal que Jaime dejó en ascenso y que, dato adicional, representará el cierre de la administración estatal, por lo que es esencial que Bres haga excelente papel, de lo que sin duda es capaz. Y la otra, su llegada confirma apertura y pluralidad política, en este caso con el plus de la relación de Bres con la 4T, que de algo le ha de servir.

II. ¿Y MORENA?

Pero en Morena no les cayó bien la decisión de Bres. Aunque no la consideran como una traición, pues reconocen que Claudio nunca fue militante, sí opinan que se equivocó. Desde la oficina del dirigente Diego del Bosque trascendió que piensan que lo positivo que ven es que por lo menos saben con quién cuentan y con quién no. En suma, a los morenos les dolió que el ex alcalde nigropetense “regresara a sus orígenes”, pero aseguran que la 4T no se caerá por 1, 2, 3 ó 4 personajes. Veremos.

III. CONTINUARÁ...

El anunciado lanzamiento de la Licenciatura en Derecho con perspectiva en Derechos Humanos por parte de la AIDH ha tomado un camino con curvas, subidas y bajadas. La muestra es la “guerra” desatada entre defensores y detractores de esa posibilidad en las redes sociales. Cualquier detalle es usado a favor o en contra. Por ejemplo, el magistrado Luis Efrén Ríos, quien no preside, pero sí manda en la academia, presumió que la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas saludó la creación de ese nuevo programa educativo. Continuará...

IV. GOLPE

En donde hubo varios lamentos anoche fue en la industria automotriz, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador publicara el decreto que regulariza autos chocolate en 10 estados del país, incluyendo Coahuila. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores fue de los más claros al decir que esta decisión del Presidente “regularizará el contrabando automotriz”. Por todo ello hay quienes anticipan una mayor cuesta para el golpeado sector automotriz.

V. CONFIABLE

La Policía de Saltillo se ubicó como la cuarta más efectiva de México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública que publicó el INEGI este 19 de enero. También se ubicó como una de las más confiables del País, al ocupar el lugar número ocho. La Policía de Saltillo ha dado muestra de su cercanía con la población, por ejemplo, al salvar con primeros auxilios la vida de un bebé de ocho meses, quien se broncoaspiraba. El plan de gobierno del alcalde José María Fraustro incluye entre sus ejes de trabajo justamente el de Buen Gobierno y Seguridad.

VI. CADILLO

Y en el Ayuntamiento andando, vaya cadillote que José Antonio Lazcano le echó al alcalde Chema Fraustro al llevarse a su amigo Fernando Pérez Charles a la dirección de Desarrollo Urbano. Pérez saltó a “la fama” cuando se supo que en 2017 autorizó la construcción de la barda perimetral que taponeó el agua y fue la causa principal de la inundación del Fraccionamiento El Campanario, durante la tormenta Hanna.

VII. VUELO

Quien está agarrando vuelo en la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación es su director Osvaldo Aguilar. Él llegó al cargo hace un año con la encomienda del gobernador Miguel Riquelme de humanizar el trato a los profes de a pie -lo que no hacía Katy Villarreal- y de tecnificar funciones con funcionarios especializados, aunque no fuera precisamente profesores, como antes era la costumbre “política”. Así, a Aguilar ahora se le ve con la cúpula de la sección 38, de Xicoténcatl de la Cruz. Algo podría venir más adelante. Veremos y escribiremos.

VIII. JURAMENTO

Raúl Yeverino jura y perjura que ya no cobra la dieta que tenía asignada en el Comité Ejecutivo Estatal de Morena y como Presidente del Consejo, debido a que ahora lo hace como regidor. Para el edil y dirigente moreno, dentro y fuera de su partido hay un número indeterminado de malquerientes que filtran falsas y nocivas noticias de su persona, las que calificó de calumnias, lo que le causa mucho enojo, porque, otra vez, jura y perjura, su vida dentro de la izquierda ha sido intachable.

IX. PALO

El Instituto Electoral de Coahuila, de Gabriela de León, le dio palo a la intención de Fuerza por México para que le concediera seguir con su registro como partido político estatal. Los defensores de ese instituto político se preguntaban que si a la UDC le mantuvieron su registro aunque no completó ni el 1 por ciento de la votación en las pasadas elecciones, ¿por qué a ellos no les iban a aplicar el mismo criterio? Sin embargo, los consejeros determinaron, por unanimidad, que la situación no era análoga. Se supo que Fuerza por México impugnará la decisión del instituto.