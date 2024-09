POLITICÓN: Siguen pegando recortes federales a finanzas de Coahuila

I. DE INVESTIGACIONES

Mario Dávila, alcalde de Monclova, parece estar jugando al detective aficionado en el caso del accidente que involucra al gerente del SIMAS, Eduardo Campos Villarreal. Mientras un trabajador municipal perdió la vida, el edil nos deleita con una “investigación interna” que suena más a operación de maquillaje que a búsqueda de la verdad. Campos Villarreal jura y perjura su inocencia, pero las versiones contradictorias hacen que hasta el más crédulo levante una ceja. Entre empleados anónimos, el olor a encubrimiento es más fuerte que el del cloro del SIMAS. En el ayuntamiento de Frontera también saben la verdad... y no cubrirán a nadie, nos cuentan.

II. ¿EL BIG BROTHER EN OFF?

El caso de Monclova pone de manifiesto una preocupante realidad: la subutilización de los sistemas de videovigilancia en Coahuila. A pesar de la considerable inversión en cámaras de seguridad por todo el estado, su eficacia en el esclarecimiento de incidentes parece limitada. Surge la interrogante sobre el papel de la Secretaría de Seguridad en la gestión de estos recursos. ¿Quién controla realmente este sistema y por qué no se emplea eficazmente en casos como este?

III. RECORTES

El reciente recorte federal de 676 millones de pesos a Coahuila eleva a más de 2 mil millones la reducción total en participaciones federales desde el inicio de la actual administración. Este ajuste, confirmado para agosto de 2024, se suma a una serie de recortes que han impactado gravemente las finanzas estatales. José Antonio Gutiérrez Rodríguez, secretario de Finanzas, detalla que los recortes han sido constantes: 519 millones en diciembre de 2023, 349 millones en abril, 521 millones en mayo, y 211 millones en julio de 2024. A pesar de estos desafíos, el gobierno estatal asegura que mantendrá sus programas esenciales, implementando un plan de austeridad para minimizar el impacto en sectores clave.

IV. ALIADO DE EXPERIENCIA

El diputado Jericó Abramo Masso, antes visto como adversario interno, surge como aliado crucial para Coahuila en el Congreso federal. Su papel en la Comisión de Presupuesto ofrece una oportunidad única frente a los recientes recortes. Pese a la mayoría de la 4T, la experiencia de Abramo podría ser clave para mejorar las condiciones presupuestales del estado. Su habilidad negociadora será esencial para revertir la tendencia de ajustes y asegurar recursos vitales en un entorno legislativo adverso.

V. GALIMATÍAS

El INE de Guadalupe Taddei Zavala parece haber confundido transparencia con un laberinto burocrático. Los informes de la Unidad Técnica de Fiscalización son un galimatías, accesibles solo para doctores en jerga electoral. ¿Mil 300 páginas para explicar multas? El ciudadano común queda fuera del juego democrático, perdido en un mar de siglas incomprensibles. ¿Será que Taddei y compañía prefieren hablar solo entre ellos o es que la claridad no es su fuerte? La transparencia debería ser clara como el agua, no turbia como sus informes. El INE tiene la responsabilidad de hacer la información accesible para todos, no solo para expertos.

VI. AZUL TURBIO

El otrora paladín de la transparencia, el PAN, parece haber olvidado sus propios principios. Con mil 442 eventos reportados de manera extemporánea durante la campaña, el partido que impulsó la creación del IFAI (ahora INAI) se ha convertido en un maestro de la opacidad. ¿Eventos fantasma o simple desorganización? La ironía es palpable: el partido que pregonaba la claridad ahora se pierde en un mar de informes tardíos. Del PAN transparente solo queda el recuerdo, como pronto quedará del INAI.

VII. MUY CUMPLIDITOS

El alcalde Chema Fraustro anunció un logro significativo para Saltillo: por primera vez desde la implementación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el municipio alcanzó el 100% de cumplimiento en la presentación de las declaraciones de modificación Patrimonial 2024. Un total de 4 mil 769 funcionarios activos cumplieron con esta responsabilidad legal, gracias al respaldo y gestión de la Contraloría Municipal. Este hito marca un precedente importante en materia de transparencia -ahora tan devaluada- a nivel local, reflejando un compromiso colectivo con las prácticas de buen gobierno.

VIII. OTRA CON ‘DÍAZ MEJORES’

La contralora municipal Lissette Álvarez Cuéllar, dicen, ha demostrado una gestión eficaz. Este éxito no solo resalta su capacidad administrativa, sino que también fortalece su posición para la próxima administración. Los rumores sugieren que le esperan “Díaz mejores”. Su habilidad para asegurar el cumplimiento normativo parece haberle asegurado un lugar en el futuro gabinete, posiblemente con mayores responsabilidades... ¿Será pa’ tanto?

IX. BLINDADOS...

En Saltillo, una intensa pero discreta operación policial tuvo lugar principalmente en el oriente de la ciudad. Se descubrió que un grupo delictivo planeaba establecerse para llevar a cabo actividades ilegales relacionadas con narcóticos. Gracias a la inteligencia y la rápida acción de la Secretaría de Seguridad Pública, dirigida por Federico Fernández Montañez, y la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana, se logró contener y capturar a los integrantes del grupo. En total, más de 18 personas fueron detenidas, demostrando la vigilancia continua de los cuerpos de seguridad.