POLITICÓN: Tarifas y horarios bajo la lupa en Saltillo; taxistas y camioneros se andan pasando de listos

I. REVISIÓN

Que en Saltillo también va a hacer aire y mano dura. El Instituto Municipal del Transporte de Héctor Gutiérrez va a llamar a cuentas a los taxistas que se andan pasando de listos con las tarifas autorizadas. Pero también habrá inspección, y no dude que acompañada de sanciones, de las rutas urbanas que no circulan o se retiraron a descansar muy temprano el 24 y 25 de diciembre, fechas que, es cierto, todos quieren estar con sus familias, pero mínimo cumplir con un horario establecido, y para lo cual se les entregó una concesión a explotar. Estén atentos, porque ni taxistas ni camioneros se van a escapar para este fin de año. Y apenas llegando enero van a empezar a presionar por el aumento. ¿A cuenta de ese servicio?

II. MÁS COHETES

Y también siguiendo con el tema de la pirotecnia, la Policía de Ramos, de Chema Morales, volvió a echar el guante a más gente con cohetes. Los traían de Monterrey y los llevaban a Saltillo, pero en la carretera les marcaron el alto y quedaron bajo buen resguardo. Quizás esto sea la punta de la madeja, para que se pongan abusados los polis de Federico Fernández, que están en el filtro de Kimberly Clark.

III. DIFÍCIL

La estrategia en Múzquiz será cambiar. No la va a tener fácil en la elección del 2024. Todavía no se sabe si será priista hombre o mujer quien vaya por el FAM, pero desde ahora hay competencia. Allí se inscribió como aspirante independiente Manuel Rodríguez Alvarado. Ha estado en el servicio público municipal y estatal, siempre en administraciones priistas, incluso fue director de Seguridad Pública, cuando no había inseguridad. Su inclusión deja mucho que pensar. Es cierto, en el PRI lo han buscado, pero jamás lo han considerado, sin embargo, habría que analizar, si llega como independiente, a quién le restaría votos, a Morena o al PRI.

IV. RESULTADO FINAL

Lo cierto es que en cuestión de independientes, el resultado final no puede ser el triunfo, por las condiciones en las que se compite: se ha dicho hasta el cansancio, no hay piso parejo y las reglas atan a los independientes de pies y manos. En el tiempo de Gabriela de León se trabajó duro para cerrarles el paso y la situación no cambia con Rodrigo Paredes. Pero lo que sí harán es restar votos.

V. ADIÓS

En su despedida, Armando Guadiana contó con el respaldo de empresarios locales y algunos de sus compañeros senadores. Fue un emotivo adiós desde la noche del martes, cuando llegó a Capillas Renacimiento, al norte de Saltillo, y se prolongó hasta después del mediodía en la misa. Asistió Eduardo Ramírez, senador de Morena, además en la misa se vio a Luis Arizpe Jiménez; el tesorero de Saltillo, Juan Carlos Villarreal, también, desde luego, a militantes de Morena en Coahuila que compartieron con Guadiana varias campañas.

VI. EXTRAÑO

Lo extraño fue ver a Iván Márquez. Nadie sabía de alguna relación profesional entre el senador fallecido y el exdirector de cultura. Más extraño aún. Saludó a pocos, casi nadie, se dirigió directo con Cecilia Guadiana, justo antes de la misa, después ya no se le vio. ¿A poco ya se cambió o anda buscando cambiarse a Morena ahora que viene un proceso electoral federal y local?

VII. LEVANDO ANCLAS

En el PRI de Carlos Robles, en el PAN de Elisa Maldonado y el PRD de Telma Guajardo están por elevar anclas. Y es que el 1 de enero se da comienzo oficial al proceso electoral 2024 local a través del IEC de Rodrigo Paredes, mientras que continúa en proceso el federal 2023-2024 para presidente, senadores y diputados federales, que en el caso de Coahuila se eligen ocho distritos, y sólo pasan tres senadores, dos por la vía directa y uno por la representación proporcional, es decir, la primera posición de la segunda mejor fórmula en la elección. Igual que todos los partidos, el FAM le ha avanzado al proceso interno, pero cuidan su aspecto interior para no ser multados o impugnados. Sin embargo, no hay mañana, habrá que soltar las convocatorias tarde o temprano.

VIII. RIGUROSA

Dicen los que saben que si se somete a una revisión rigurosa del reglamento, lo que está pasando en el Centro Histórico, nomás no sería aprobado. La demolición de edificaciones antiguas. Los criterios han cambiado mucho de años para acá. Hay que darle paso a la modernidad, es cierto, pero con el respeto al Centro de Saltillo en su identidad y tradición. Ya si los comerciantes, que toda su vida han estado ahí, no respetan, es su boleto.

IX. ENTERADA

Que Nazira Zogbi, secretaria del Trabajo, sí está enterada del proceso especial que se lleva en Estados Unidos contra la empresa Fujikura de Piedras Negras, por presuntas violaciones al contrato colectivo. El problema es bastante antiguo y es en realidad un asunto de líderes malcriados que nomás ven por su santo. Sin embargo, la autoridad americana tiene que realizar el procedimiento marcado en el T-MEC, y también pedirle a México que haga la revisión debida, en este caso a la fantasmagórica STPS, que en Coahuila no se conoce por su eficiencia y aciertos. El desarrollo final no tiene impacto en otros asuntos, lo que sí es la salida de Leocadio Hernández de prisión para irse a casa a seguir el proceso que al exlíder de la CTM Piedras Negras se le inició.