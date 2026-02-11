Estalla choque en Morena: Ramírez niega nexos con ‘rey del huachicol’ y habla de campaña en su contra

CDMX.- El exvocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, actual coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum, negó los señalamientos contenidos en el libro Ni venganza ni perdón, en el que Julio Scherer Ibarra lo acusa de sostener una relación y reuniones con Sergio Carmona, identificado en el texto como el “rey del huachicol”, y de supuestos vínculos con financiamiento de campañas en el entorno de Morena.

Las afirmaciones de Scherer Ibarra —exconsejero jurídico del expresidente Andrés Manuel López Obrador— sostienen que Ramírez Cuevas habría facilitado el acceso de Carmona a figuras del círculo político, además de atribuirle encuentros previos a la muerte del empresario en 2021 y la existencia de pesquisas en Estados Unidos relacionadas con lavado de dinero y financiamiento electoral, aunque el propio libro refiere que “aún no hay procesos formales” en su contra.

En un posicionamiento público, Ramírez Cuevas rechazó haber tenido vínculos personales o políticos con delincuentes y aseguró que, desde que es funcionario, no ha participado en la organización ni en el financiamiento de campañas. “Todo lo que se dice en medios respecto al huachicol fiscal es falso. Reto a mis detractores a presentar alguna prueba ante tribunales”, escribió.

El funcionario añadió que las acusaciones difundidas “en ningún caso han sido acompañadas por ninguna prueba” y que los supuestos casos de corrupción, desvío de recursos públicos o relaciones con delincuentes “son absolutamente falsos”, al atribuirlos a la “imaginación” o a la “mala fe” de los autores.

Como antecedente, el libro describe a Carmona como un empresario tamaulipeco asociado al contrabando de combustibles y a una red de influencias políticas; también lo vincula con apoyos a campañas en entidades del norte del país y recuerda que fue asesinado el 22 de noviembre de 2021 en una barbería de lujo en San Pedro Garza García, Nuevo León.

En su respuesta, Ramírez Cuevas también descartó que exista una “guerra civil” en Morena y afirmó que lo publicado en su contra forma parte de una campaña personal. “Aquí no hay guerra, aquí hay convicción, hay voluntad y principios éticos”, sostuvo, al tiempo que insistió en que las versiones difundidas se basan en señalamientos sin pruebas.

En el plano institucional, el propio libro plantea que las investigaciones referidas se ubicarían en cortes de Nueva York y Texas, sin procedimientos formales, mientras Ramírez Cuevas planteó que cualquier imputación debe sostenerse con elementos y presentarse ante instancias judiciales, y reiteró que no ha promovido financiamiento privado para candidaturas.

El intercambio de acusaciones y desmentidos ocurre en un contexto de discusión pública sobre transparencia en el financiamiento político y sobre los alcances de investigaciones relacionadas con el llamado “huachicol fiscal”, en medio de tensiones internas que los involucrados niegan o atribuyen a campañas mediáticas.