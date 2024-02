POLITICÓN: Trae Morena un relajo en registro de candidatos en Coahuila

I. PURA CONFUSIÓN

“O ya no entiendo lo que está pasando, o ya pasó lo que estaba entendiendo”. Así, como el inmortal Carlos Monsiváis, andan los morenos comarcanos con el caso de José Refugio “Pepe Cuco” Sandoval, a quienes unos dicen haber “eliminado” de la lista de candidaturas de la coalición de Morena en Coahuila y otros señalan haber incluso ya registrado ante el INE. Y es que durante el fin de semana se difundió la especie de que el candidato oficialista por el distrito 5, con sede en Torreón, sería el dirigente local de Catem, Armando Cobián, pero la dirigencia del Partido Verde afirma que todo es “fake news”.

II. SERÁ MELÓN...

Más aún: los verdes hicieron circular un oficio, firmado por Fernando Garibay Palomino, representante suplente del Verde ante el INE, mediante el cual habrían solicitado al órgano electoral la inscripción de Sandoval Rodríguez como candidato a diputado federal por la Coalición Sigamos Haciendo Historia. ¿Cuál es la verdad? En el búnker guinda nos dicen que probablemente este jueves se tenga claridad sobre quiénes sí y quiénes no quedarán inscritos. Que no tienen idea, pues.

III. CUESTA IGUAL

Desde el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), donde todavía manda Rodrigo Paredes Lozano, nos aclaran que el Programa de Resultados Electorales Preliminares −PREP− que se contratará para las elecciones de este año no se encareció, sino que se agregaron conceptos no incluidos en la licitación del año pasado, tales como adquisición de equipos y contratación de servicios de telefonía celular para quienes operan el referido Programa. Estos gastos, aseguran, se contrataron por separado en 2023, pero este año se decidió incluirlos en la misma bolsa. Aclarado el punto.

IV. SUBE Y SUBE

Lo que sí incrementa su costo cada día es la indemnización que pretende cobrar Martín García Salinas, presunto exempleado del Partido Joven, quien al parecer sigue gozando del favor de las autoridades laborales pues, según nos comentan, el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Saltillo, Alfredo Ríos Navarro, con tal de no batallar con el pseudo líder social, decidió dar por buena su versión y exigirle al IEC que le pague casi 300 mil pesos.

V. ACUSACIONES

Ahora que David Hernández Barrera fue removido de la Coordinación General del Deporte, en la UAdeC, comienzan a surgir múltiples señalamientos en su contra por parte de quienes se consideran incluso agraviados por la forma en la cual desarrolló su trabajo al frente del deporte universitario. Nómina inflada, escamoteo de becas para deportistas y hasta “rasurado” de los recursos destinados a los universitarios que practican distintas disciplinas son las acusaciones que aparecen contra el originario de Nueva Rosita. Hay quienes esperan que se abra una investigación seria al respecto. Habrá que ver si eso ocurre.

VI. SOSPECHAS

Apenas habían transcurrido unos minutos desde que se conoció el lamentable deceso de Carlos Urzúa, primer secretario de Hacienda en el gobierno de López Obrador, cuando ya circulaban las teorías conspirativas en torno al hecho. Diferentes políticos no dudaron incluso en establecer presuntos paralelismos con el caso del disidente ruso Alexei Navalny. Cabría esperar una investigación pulcra de los hechos que despeje cualquier duda.

VII. ¿A POCO SÍ LE SABEN A ESO?

El que ayer dio una declaración que se presta a todo tipo de especulaciones es el Obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González, quien al detallar los movimientos que se registrarán en al menos cuatro parroquias de su jurisdicción, entre ellas la propia Catedral de Santiago, solicitó a los representantes de los medios de comunicación no difundir noticias sin confirmación previa pues, dijo, “esta grilla eclesial no nos ayuda”. No está muy claro qué quiso decir monseñor sobre eso, pero ¿a poco en los terrenos divinos también se da la grilla como si se tratara de un partido político? Es pregunta sin ánimo pecaminoso.

VIII. AQUÍ NO

El que salió al paso de los dichos del gobernador de Texas, Greg Abbott, en el sentido de que los cárteles mexicanos “controlan” la frontera, y no el Gobierno, fue el secretario de Seguridad Pública, Federico Fernández, quien dijo, palabras más, palabras menos, que quién sabe en otros puntos de la frontera con Estados Unidos, pero en Coahuila se mantiene control del territorio con el apoyo del Ejército y se tiene coordinación con las autoridades del otro lado del Bravo.

IX. PLAN RENOVADO

Y de seguridad hablando, si no hay cambio de señales será hoy cuando el gobernador Manolo Jiménez dé a conocer formalmente, desde Torreón, la estrategia con la cual su administración se propone mantener la paz y la tranquilidad en el territorio estatal a lo largo de su sexenio. Como lo afirmó desde su campaña, nos adelantan, habrá de mantenerse y consolidarse lo que ha dado buenos resultados y se introducirán cambios de estrategia allí donde existe espacio para mejorar. Una de las novedades que se esperan, dicen los enterados, es la uniformidad en la imagen de la policía estatal. Así, en singular.