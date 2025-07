POLITICÓN: Tragedia en Los Chorros: transporte de carga, el principal riesgo ignorado

I. INTERVENCIÓN PRESIDENCIAL

Claudia Sheinbaum optó por abordar de manera directa la polémica de Américo Villarreal Santiago, delegado del Bienestar en Coahuila. Durante la mañanera de ayer, la Presidenta ordenó una investigación profunda sobre los vuelos privados de Américo, tras revelarse que el delegado había realizado al menos 25 traslados en aeronaves privadas. Sheinbaum fue clara: “Se tiene que investigar”, y recalcó que, aunque no se usaron recursos públicos, si los vuelos fueron en aviones privados, se debe explicar la justificación. La Secretaría Anticorrupción ya tiene la encomienda.

II. NO HAY PROBLEMA

Y aunque sus costumbres de rico extravagante ya resonaron en La Mañanera del Pueblo, Américo junior no estará muy preocupado, pues la mandataria ya adelantó que, cuando mucho, el castigo podría ser “un manazo” −y quedito−, pues como el propio funcionario lo adelantó, los aviones no se pagan con recursos públicos −o al menos no directamente− y lo único que se le pedirá, “en todo caso”, es que explique las razones de su conducta. Y eso, pues ya lo dijo: es por pura necesidad...

TE PUEDE INTERESAR: Los viajes de Américo Villarreal Jr. son una cortina de humo

III. CON PRI-SA

El Congreso de Coahuila, de Luz Elena Morales, aprobó ayer una serie de reformas electorales que, según sus promotores, buscan “fortalecer la representatividad” rumbo al 2026. Los cambios incluyen modificaciones a reglas para asignar diputaciones por representación proporcional, adelanto del calendario electoral al 1 de diciembre, reducción de 10 días a las campañas legislativas y fotografías en las boletas. Todo muy técnico y neutral, según argumentan. Como lo anticipamos, Morena y el PT votaron en contra de las reformas, con lo cual las iniciativas enviadas por el Ejecutivo estatal se aprobaron por mayoría con 19 votos a favor y apenas cinco en contra.

IV. REACCIONAN LENTOS

Según los morenistas, ya están preparando la defensa legal y analizando la ruta judicial para presentar una acción de inconstitucionalidad, pues reconocen que por la vía electoral la tienen cuesta arriba, sobre todo ahora que el PRI controla la Sala Regional del Tribunal Electoral. Los opositores denuncian que el proceso fue “al vapor”, sin análisis real, aunque otros dicen que en realidad ellos reaccionaron lento por andar distraídos en otros asuntos...

V. LA LLAMADA

El escándalo de Antonio Attolini tras resistirse a la prueba del alcoholímetro en Torreón ha puesto el foco en un detalle muy específico: sus “influencias”. El también lagunero Felipe González destacó ayer que el morenista, además de admitir que había bebido y negarse a la prueba, logró ser liberado, sin sanción alguna, luego de sostener una conferencia a través de su teléfono móvil. Los enterados cuentan que Attolini tuvo suerte, pues la llamada que hizo fue una carambola que, marcando sólo un número, le permitió hablar con diferentes actores, pues estaban todos reunidos en un mismo evento: “la boda del año”. ¿A quién habrá llamado el diputado?

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Sin querer queriendo, Cecilia Guadiana le da una zarandeada a AMLO (video)

VI. AYUDA ‘FRATERNA’

El pique entre los diputados no quedó ahí. Quienes no pierden detalle de lo que sucede en el Congreso del Estado nos cuentan que González y Attolini se trenzaron en una breve discusión cuando el priista, de forma sarcástica, le ofreció “ayuda”, pues asegura que su conducta refleja un patrón que cada fin de semana lo conduce a una nueva polémica por su relación con el alcohol. Esto provocó el enojo del morenista, quien evidentemente no apreció la “generosa” oferta...

VII. URGE ACTUAR

Lo que ocurre en el tramo de la carretera 57, conocido como “Los Chorros”, donde un día ocurre un accidente y al siguiente dos, no puede seguir siendo ignorado por el Gobierno Federal. Desde la dependencia que encabeza Omar García Harfuch, hasta el área responsable de la salud pública, a cargo de David Kershenobich, tienen que integrar con urgencia un frente multidisciplinario que atienda la situación. Porque ya no se trata solamente de impedir que los percances carreteros sean el pan nuestro de cada día en dicho tramo, sino también de atender las afectaciones que en su salud emocional están sufriendo quienes deben transitar por ahí de forma constante.

TE PUEDE INTERESAR: Desata tráiler tragedia en túnel Los Chorros; tres muertos, incluido un menor, y 11 heridos

VIII. NO SE REQUIERE MUCHO

Porque mientras se acuerda la liberación de los recursos para construir el nuevo trazo y con ello se concrete una solución de fondo al problema, lo que resulta urgente es reducir la siniestralidad que se ha disparado por falta de atención de la autoridad a variables puntuales: velocidad, estado mecánico de las unidades y condiciones de los conductores. Una cosa está clara y debe decirse sin ambigüedades: el riesgo lo representa el transporte de carga y es a ese al que debe ponerse atención.

IX. LA HORA DE LA VERDAD

Casi en lo oscurito y sin hacer ruido, finalmente la nueva dirigencia estatal del PAN en Coahuila, que encabezan Elisa Maldonado y Rodrigo Rivas Urbina, asumió ayer funciones tras recibir los trastos de parte del diputado lagunero Gerardo Aguado Gómez, quien venía ocupando la silla de forma interina. Habrá que ver con qué ánimos llegan los recién electos y si despliegan alguna estrategia interesante para que el albiazul recupere el lugar que alguna vez tuvo como fuerza política en la entidad. Por lo pronto, una cosa es cierta: con la salida de Aguado de la dirigencia estatal se han quedado sin la voz que hacía que se volteara a ver hacia ese partido.