POLITICÓN: Tras cinco años, Viva Aerobús reactiva hoy la ruta Saltillo-CDMX

I. EN LLAMAS

Ayer en Piedras Negras los rumores ardieron más que parrilla de domingo norteño: que si huachicol, que si operativos, que si hasta Omar García Harfuch andaba en la ciudad. El chisme corrió como reguero de pólvora y no faltó quien asegurara que algo fuerte se cocinaba. Pero mientras en redes se imaginaban helicópteros y cateos, la realidad estaba más tibia: la Secretaría de Gobernación confirmó la presencia de elementos federales, pero sin operativo especial, y la Fiscalía desmintió todo lo demás. Eso sí, lo que nadie niega es que, desde hace tiempo, varios personajes ligados al huachicol ya viven tranquilamente en San Antonio, Texas, lejos del escándalo.

II. PURO HUMO... DICEN

El alcalde Jacobo Rodríguez ni en la ciudad estaba; se fue al evento en Torreón con el gobernador Manolo Jiménez. Allá se le vio relajado. Nos dicen que en Piedras no se percibe mayor movimiento, ni policías extras, ni vuelos rasantes. Eso sí, el contexto no ayuda: exfuncionarios de la CFE ya no viven por allá, y desde hace años se decía que, a falta de carbón, a la planta le metían diésel. Así que cualquier movimiento basta para que se aviven las sospechas. En tierras donde el huachicol ha sido ley, cualquier sombra parece fuego.

III. SÍNDROME ‘JURIS’

En el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) se recordó ayer que la institución nació hace una década. Y para que a nadie se le vaya a olvidar en el futuro, el presidente provisional del órgano, Óscar Rodríguez Fuentes, decidió que lo mejor era inmortalizar en latón los nombres de quienes han integrado el Consejo General de dicho organismo y, sobre todo, los de quienes lo han presidido, desde luego. No debe extrañar que se haya hecho tal, nos comentan los pícaros observadores de la vida pública, pues se trata de un rasgo “muy Juris”, refiriéndose al alma mater de Rodríguez Fuentes, donde les encanta adornar paredes, y salones de clases, con sus nombres.

IV. DE PENA AJENA

El detalle más llamativo del hecho es que, para inmortalizar su propio nombre, Rodríguez Fuentes tuvo que colocar una placa que reivindica a una auténtica vergüenza de la historia electoral de Coahuila: Rodrigo Paredes Lozano, quien fue destituido como presidente del organismo por haber incurrido en múltiples irregularidades durante su gestión. Pero como lo importante era dejar para la posteridad que él presidió –aunque sea de forma provisional– el Consejo General...

V. HUMO BLANCO

Y en el órgano electoral andando, hoy, hoy, hoy –al menos en teoría–, el Consejo General del INE, que encabeza Guadalupe Taddei, deberá concluir el proceso de designación de las personas que ocuparán las cuatro vacantes del IEC: la presidencia del órgano y tres consejerías que concluirán su función en los primeros días de noviembre. Los que están al tanto de los entretelones del proceso en la capital de los temblores tienen opiniones encontradas sobre lo que podría ocurrir hoy: unos dicen que la comisión que encabeza el consejero Jorge Montaño Ventura ha construido consenso para que las designaciones avancen; otros dicen que “el tironeo está fuerte”.

VI. NERVIOS

La sesión está citada para hoy a las 5:00 de la tarde y el primer punto relevante de esta es justamente la designación de quienes ocuparán la presidencia de cuatro órganos locales –entre ellos el de Coahuila–, así como 40 consejeras y consejeros electorales en 14 estados de la República. La buena noticia para quienes figuran en las listas finales es que, por lo menos, hoy dejarán de comerse las uñas.

VII. ACTITUD DÉSPOTA

Las quejas contra la Secretaría de Cultura no paran, pero esta vez no son por falta de apoyos ni de espacios, sino por el trato grosero de Flor Magallanes Valero, subdirectora de Artes Escénicas. Nos dicen que ha excluido a compañías teatrales con descaro y actitudes de poco respeto, al grado que una queja formal –ya entregada– señala posibles actos de discriminación por orientación sexual. A ver si ahora sí alguien en Cultura –empezando por Esther Quintana– pone atención, porque el telón se está cayendo... pero el del respeto institucional.

VIII. CONFLICTO

Mientras, Magallanes hace malabares entre su cargo y sus intereses personales. Porque, según nos dicen, produce obras teatrales a las que destina recursos públicos y espacios, alegando que no hay conflicto de interés porque no cobra “extra”. Y mientras tanto, las demás compañías apenas recibieron 5 mil pesos para mover su montaje a la Muestra Estatal en Monclova. Una gestión en la que parece que el escenario principal es para ella. ¿Y el resto? Pues que haga teatro con presupuesto de utilería.

IX. DESPEGA... POR FIN

Aunque hace más de cuatro meses que la empresa Aerus opera un vuelo privado entre Saltillo y Monterrey, lo cierto es que el arribo del primer avión de Viva Aerobús, empresa que encabeza Juan Carlos Zuazua y que conectará a la capital de Coahuila con la Ciudad de México, se considerará oficialmente como la reactivación del aeropuerto Plan de Guadalupe, luego de casi un lustro sin pasajeros tras la cancelación de la frecuencia que operó Aeroméxico. Los primeros pasajeros que llegarán a Saltillo en esta nueva ruta partirán del AIFA poco después de las 4:00 de la tarde y se prevé que aterricen aquí 90 minutos después.