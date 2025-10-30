Da portazo CFE a quejas de aliados petistas de Coahuila

I. QUE QUEDE CLARO

Por si no le pusieron atención, o se distrajeron durante la comparecencia de la directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, la paraestatal difundió ayer un comunicado que, en esencia, reitera lo que ya había dicho la funcionaria ante los integrantes de la Comisión de Energía: que se trata de “la licitación más diversificada en la historia reciente”, que la compra de carbón resuelta el pasado 8 de octubre se realizó “de forma transparente” y que “se buscó beneficiar al mayor número de productores”. El comunicado tiene, sin duda, destinatarios concretos: los petistas Tony Flores y Ricardo Mejía.

II. CONTUNDENTE

El mensaje entre líneas es que no solamente ya se tomó la decisión, sino que ésta se tomó de forma correcta, por lo que ni siquiera se está analizando la posibilidad de estudiar las “denuncias” presentadas en las tribunas a las cuales tienen acceso los petistas coahuilenses. Sin duda estamos ante un episodio relevante porque se trata de un portazo en la cara para quienes, en teoría, forman parte de la cuatroté... ¿O será que ya los “desborraron”?, como dicen en el rancho...

III. COLETAZO

Los bloqueos carreteros que han mantenido en la semana los productores de maíz y han colapsado, sobre todo, al estado de Guanajuato, ya repercutieron en Coahuila, pues la armadora General Motors, que encabeza Francisco Garza, anunció ayer la suspensión de actividades en sus plantas de Ramos Arizpe, Silao y San Luis Potosí. La suspensión de actividades en el Sureste de Coahuila, que se contempla iniciar hoy, podría extenderse hasta el martes de la próxima semana, dependiendo de cómo evolucionen las negociaciones que el Gobierno Federal mantiene con los productores agrícolas que reclaman mejores precios para su producción.

IV. NO ESTÁ CLARO

Anoche se informaba ya de la concreción de un acuerdo y la consecuente liberación de los tramos carreteros bloqueados por los agricultores. Tal hecho podría derivar en que las actividades en el complejo de Ramos Arizpe se reanuden antes, aunque también se especulaba anoche que la armadora estaría “aprovechando el viaje” para hacer ajustes en sus programas de producción, que ya sufrieron un descenso importante en septiembre pasado. De cualquier forma, el paro será sólo por unos días.

V. INTELIGENTE SOLO LA CASA

En plena recta final del proceso para renovar cuatro asientos en el Consejo General del IEC, uno de los aspirantes, Remmy Renovato Rivera, publicó en redes sociales fotos bebiendo, diciendo que era “su despedida”, como si el nombramiento estuviera asegurado. Después habló de estar “desarmando su casa inteligente”. ¿Tiene información privilegiada o sólo es un acto de imprudencia –o inmadurez– motivado por el ego o el alcohol? En ambos casos, es gravísimo. Un proceso que exige sobriedad queda en entredicho. El INE, que encabeza Guadalupe Taddei, parece haber olvidado que la confianza en las instituciones depende, sobre todo, de la conducta de quienes las integran.

VI. RIESGO INSTITUCIONAL

Más allá del tropiezo, lo ocurrido revela un descuido grave de la Comisión de Vinculación, encabezada por Jorge Montaño. Postular a alguien que presume información antes del fallo oficial pone en entredicho todo el proceso. Las instituciones democráticas requieren perfiles sobrios, prudentes y responsables. Y en Coahuila sabemos bien –basta recordar el caso de Rodrigo Paredes– lo que implica colocar a perfiles sin la capacidad ni la inteligencia emocional que exige el cargo. ¿Está el INE dispuesto a cargar con ese costo?

VII. COPIA Y PEGA

Nos dicen que la diputada de UDC, Zulmma Guerrero, llegó al Congreso sin leer lo que otros ya habían hecho... y sin que sus asesores le avisaran tampoco. Presentó una iniciativa para que los estacionamientos en comercios otorguen una hora gratis con consumo. ¿El problema? La propuesta es casi idéntica a la que Jorge Valdés (PVEM) presentó ¡desde septiembre del año pasado! Zulmma parece tener la intención de subirse al tren a última hora, para ver si le toca algo de aplauso... en caso de que la iniciativa se apruebe. Lo que logró fue evidenciar su desconexión total. ¿Para qué sirve una diputada que ni se entera? ¿Para qué está ahí?

VIII. NULA UTILIDAD LEGISLATIVA

Lo ocurrido no sólo deja mal a Zulmma Guerrero, sino que exhibe la fragilidad de UDC y su “líder”, Lenin Pérez. Presentar iniciativas recicladas, con otro nombre, sin leer lo que ya está en proceso, muestra que su participación en el Congreso es nula en términos de trabajo real. La iniciativa de Jorge Valdés es más robusta, clara y justa con el ciudadano. La de Zulmma parece hecha para la foto. ¿Y así pretenden conservar el registro como partido?

IX. ¿Y LA SEGURIDAD, APÁ?

La Secretaría del Trabajo, de Nazira Zogbi Castro, necesita ponerse las pilas en eso de asegurar que los empleados de la construcción realicen sus tareas en condiciones de seguridad. Y es que ayer ocurrió otro incidente con un albañil que cayó de un andamio. ¿Por qué se cayó? La respuesta es simple: porque quienes lo contrataron no le proporcionaron los elementos de seguridad que garantizaran su integridad en caso de un tropiezo, un resbalón o cualquier otro incidente. ¿Y por qué carecía de tales implementos? Pues porque ninguna autoridad vigila que tales circunstancias se cumplan. Estaría interesante conocer el porqué de la omisión...