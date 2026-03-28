POLITICÓN: UAdeC, ¿forma profesionistas o fabrica desempleados? El reto de reconectar con el mercado

I. EGRESAR... ¿PARA QUÉ? La Universidad Autónoma de Coahuila, que encabeza Octavio Pimentel, enfrenta un dato que prende focos: la colocación laboral de sus egresados ha caído de niveles cercanos al 80 por ciento a poco más del 50 por ciento. El contexto económico influye, pero también deja ver un problema estructural: el desajuste entre la formación académica y lo que demanda el mercado. Mientras algunas áreas siguen saturando egresados, otras no cubren necesidades. El resultado es claro: jóvenes con título... pero sin espacio inmediato. II. PROPUESTA RECHAZADA En ese contexto, observadores de la grilla local nos recuerdan que el diputado morenista Alberto Hurtado planteó una iniciativa –que fue rechazada– para incentivar la contratación de jóvenes egresados mediante estímulos fiscales, bajo el programa “Mi Primera Chamba”. La idea suena bien, pero el problema es más profundo. La caída en la colocación laboral apunta a algo estructural que difícilmente se resolverá con una sola medida. Tal vez el Congreso tendría que revisar qué acciones pueden impulsarse desde el área legislativa.

III. AVANTE... ¿O ATRÁS? El dirigente del partido local Avante Coahuila, Fernando Rodríguez, se perfila como candidato para integrar el Congreso del Estado. Sin embargo, nos dicen que en la región Centro la noticia no cayó bien. Lejos de generar expectativa, ha despertado molestia entre algunos sectores que hoy lo ven con distancia... y algo más. El desgaste, comentan, viene de tiempo atrás y ahora se refleja en la percepción pública. No basta con levantar la mano... también hay que ver quién está dispuesto a respaldarte. IV. CUENTAS PENDIENTES Nos dicen que el rechazo hacia Fernando Rodríguez tiene explicación. Antes de que el IEC –que aún preside provisionalmente Óscar Rodríguez– le otorgara el registro a Avante Coahuila, el dirigente se acercó a trabajadores de AHMSA y les ofreció respaldo en su lucha con la acerera a cambio de su apoyo para la constitución del partido. Hoy, con el registro en mano, no responde llamadas, no aparece. En la región Centro no olvidan. Y por eso, si vuelve... difícilmente encontrará la misma disposición, aseguran.

V. TRANSICIÓN PERMANENTE Sobre el Tribunal de Disciplina Judicial, que encabeza Dulce Fuentes, hay un dato que no pasa inadvertido: hacia afuera, poco se sabe de su trabajo sustantivo. La propia presidenta ha señalado que están en una etapa de transición, mientras el Consejo de la Judicatura sigue atendiendo los asuntos disciplinarios. El problema es la percepción que eso genera. Sin información clara sobre resoluciones o resultados, el Tribunal luce más como un órgano en pausa que como pieza central de la nueva arquitectura judicial. VI. ¿Y LOS DEMÁS? Porque el Tribunal de Disciplina no es un órgano unipersonal. Además de Dulce Fuentes, lo integran Rodolfo Rábago y Rebeca Villarreal, quienes también tendrían que asumir la responsabilidad de explicar qué está ocurriendo. Nos dicen que, si desde la presidencia no hay claridad –y considerando los antecedentes poco transparentes de Fuentes en el ICAI–, correspondería al resto del órgano tomar la batuta. Al final, es un cuerpo colegiado. Y cuando nadie informa... lo que crece no es la certeza, sino la duda.

VII. PLAN EN CASA Se vienen las vacaciones y desde el gobierno estatal que encabeza el gobernador Manolo Jiménez están empujando la idea de recorrer los Pueblos Mágicos de Coahuila. Y la verdad, opciones hay: eventos religiosos, comida, música, rodeos y hasta callejoneadas. Más allá de la promoción, es buen momento para voltear a lo local, salir y redescubrir lo que está cerca. Porque muchas veces lo mejor no está tan lejos... y de paso se gasta menos y se mueve la economía local. VIII. SABOR COAHUILENSE Una buena noticia también viene desde la cocina. La chef Ivonne Orozco, de Las Delicias de Mi General, llevó la esencia de la gastronomía coahuilense hasta la mesa del expresidente Vicente Fox. Más allá del personaje, lo relevante es el reconocimiento a una propuesta auténtica, sin pretensiones, que pone en alto la cocina de casa, los productos locales y el talento regional. De Saltillo para el país, y con identidad propia. A veces las mejores cartas de presentación no están en el discurso... sino en el sabor.