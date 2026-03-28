POLITICÓN: Viene ola de amparos para defender ‘pensiones doradas’

La estrategia es simple: invocar el principio de no retroactividad que contiene la propia Constitución y alegar, a partir de ahí, que el límite a las pensiones sólo puede aplicarse a las que se otorguen después de la entrada en vigor de la medida. El asunto, puede preverse desde ahora, será atraído por la Suprema Corte de Hugo Aguilar y sentará un precedente crucial para el sistema jurídico mexicano. Habrá que estar atentos a la evolución del caso.

A propósito del comentario publicado ayer aquí, respecto del “movimiento de defensa” que se prepara en contra de la reforma constitucional que busca poner fin a las “pensiones doradas”, ya circula en redes sociales un “instructivo” para que los futuros afectados por la medida interpongan un amparo. La recomendación es muy precisa: no será posible ampararse en contra de la reforma a la Constitución, porque el procedimiento legislativo se está siguiendo al pie de la letra. En cambio, una vez que la presidenta Claudia Sheinbaum publique la nueva norma en el Diario Oficial y ésta entre en vigor, comenzarán los amparos contra su aplicación.

III. ACÁ TAMBIÉN HACE AIRE

Y andando en el tema, nos comentan que la oficina de Claudia Lorena Peña Flores, para mayores señas abogada general de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), estará muy pendiente de cómo fluya todo el proceso de aplicación de la citada reforma constitucional, así como del litigio que, se anticipa, generará. ¿Y eso por qué? Pues porque el resultado de los juicios que se enderecen contra el límite a las pensiones doradas del Gobierno Federal podría servir para zanjar los litigios que actualmente se encuentran en proceso y han sido promovidos por algunos prominentes jubilados de la UAdeC que, consideran, deben recibir una pensión mayor a la que les dieron.

IV. NOMBRES, NOMBRES...

Según los enterados, quienes litigan contra la máxima casa de estudios de Coahuila pretenden que se les pague una pensión superior a los 100 mil pesos, es decir, una “pensión dorada”. Los juicios, hasta donde se sabe, llevan ya varios años desarrollándose pero no han sido resueltos. Estaría bien que, así como se hizo a nivel federal, aquí se transparentara la información sobre los “jubilados de lujo” de la Universidad... ¿o no?

V. LA ‘DECISIÓN’

Nos cuentan que en el PRI, donde preside, dirige y manda Carlos Robles, ya tienen fecha para definir a sus candidatos en los 16 distritos. La pregunta es obligada: ¿De verdad hay algo por definir? Porque, como en la mítica canción de la Santanera: ¡ya todos lo saben! Los nombres ya están más que claros desde hace semanas. Aun así, el expartidazo seguirá su ruta formal para cumplir con el método que ellos mismos establecieron. Todo indica que antes del día 15 de abril quedarán listos. El punto no es el resultado, que ya se conoce, sino el proceso: ese ritual que se repite cada elección para taparle el ojo... ¡Perdón!, para darle forma institucional a las decisiones.

VI. ¿PARA QUÉ TANTO?

Y es que, en el fondo, la simulación... ¡perdón otra vez!, el ritual de selección no es exclusivo del PRI. Todos los partidos hacen lo mismo: diseñan mecanismos que aparentan apertura, aunque la decisión ya esté tomada. Entonces ¿para qué tanto enredo?, ¿para qué complicarse?, ¿para qué simular? Si al final, en su vida interna, los partidos están en su derecho de designar a quien quieran y por el método que quieran. Tal vez sería más simple -y más honesto- decirlo así. Porque entre más se adorna el proceso... más vulgar resulta.

VII. ¿COMPETITIVOS?

Ahora que el PAN Coahuila, encabezado por Elisa Maldonado, anunció que entrará en la fase de definición de sus candidaturas y que -según dicen- sacarán la garra para demostrar competitividad, los observadores de la grilla local consideran que el reto de ese posicionamiento será traducirlo en hechos en un escenario en el cual el albiazul llega con limitaciones evidentes. Aun así, aseguran que darán la pelea. El tema es que, conforme se acerquen las campañas, no solo se pondrán a prueba los candidatos... también las posiciones de los perfiles panistas que ocupan un lugar en el gabinete estatal tricolor...

VIII. ¿Y LA CONGRUENCIA?

¿Cuál será la postura de Mayra Valdés, secretaria de las Mujeres; y de Esther Quintana, secretaria de Cultura, ambas panistas dentro del gabinete estatal? ¿Seguirán en sus funciones por la mañana y por la tarde harán campaña por su partido? ¿U optarán por separarse del cargo para mostrar congruencia? Más allá del discurso, las decisiones personales envían señales, y en este caso, habrá que ver si pesa más el cargo -y el sueldo- o los principios partidistas.