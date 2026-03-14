POLITICÓN: ¿Van también por las pensiones millonarias en el Poder Judicial de Coahuila?

I. ACÁ TAMBIÉN HAY...

Ahora que la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, ha puesto sobre la mesa el tema de las “pensiones doradas” que en sexenios anteriores se otorgaron en Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, Nacional Financiera o la extinta Luz y Fuerza del Centro, hay quienes se preguntan si presenciaremos un “efecto cascada” en este tema. Porque las pensiones doradas no solamente existen en el ámbito federal, sino también en el local. Y uno de los espacios en los cuales se han registrado históricamente de manera más escandalosa es el Poder Judicial de Coahuila.

II. RETO

Conviene aclarar que, de acuerdo con quienes conocen del tema, no se trata de todos los exempleados del Poder Judicial, sino solamente de los privilegiados, es decir, de quienes han ocupado la posición de magistrados. ¿Cuánto cuesta la nómina de los magistrados -y magistradas, porque también hay mujeres en la lista- que alcanzaron la jubilación en Coahuila? ¿Emulará la secretaria Elma Marisol Martínez a su colega del Gobierno Federal y nos dará a conocer los datos del escándalo?

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III. CRINGE

Difíciles, muy difíciles de comprender, resultan los más recientes videos difundidos por el alcalde nigropetense Carlos Jacobo Rodríguez, a través de sus redes sociales. Y es que las peroratas del morenista constituyen solo una confesión de incapacidad personal. Que el gerente del SIMAS, Lorenzo Menera -quien de todas formas le cae bien, dice-, no le hace caso; que lo ha desafiado abiertamente y le ha dicho que él no es su jefe... y que pese a todo eso, no puede removerlo, porque cometió el error no solo de ponerlo a dirigir el citado organismo, sino de entregarle el control del Consejo de Administración y hasta de parte del Cabildo.

IV. TERNURITA...

Jacobo reconoce, una y otra vez, que él es el causante de todo; que él tomó las decisiones que lo colocaron en la absurda posición en la cual se encuentra ahora... pero enseguida intenta culpar a otros de su triste realidad recurriendo a la excusa favorita de los discípulos de ya saben quién: que es víctima de un “compló” diseñado para que le vaya mal a su administración y sus opositores políticos puedan recuperar el poder... que alguien le avise que el juego al cual se metió se trata justo de eso...

V. VERDE... SEGÚN CONVENGA

En redes sociales, la diputada federal Hilda Licerio, quien llegó a la curul postulada por el Partido Verde, presumió fotografía junto al dirigente estatal de ese partido, José Refugio “Cuco” Sandoval, personaje conocido en la política local como “el mercader”. En la imagen ambos aseguran trabajar “por su gente en Coahuila”. Y surge la duda: ¿de qué gente hablan?, ¿de la del Verde o de la de Morena? Porque Licerio -sobrina de la dirigente de la Sección 38 del SNTE- también es identificada como cercana al morenista, senador y líder nacional del SNTE Alfonso Cepeda. Así que, nos dicen, cuando conviene aparece con chaleco verde... y cuando no, el guinda tampoco le queda mal.

VI. TUCÁN PRESTADO

Y si de doble juego hablamos, el caso de Cuco Sandoval es ejemplar. Hoy es dirigente estatal del Partido Verde, aunque muchos lo siguen viendo como un operador eterno del PRI. La única diferencia de su chaleco es el tucán en el pecho... porque las mañas son las de siempre. Según nos cuentan, si algún resultado positivo llega a darse no será precisamente por su estructura. Más bien apuntan al alcalde de Sabinas, Chano Díaz, quien mantiene buena imagen en la región. Fuera de él, no hay nada... ¿será?

VII. PRECAMPAÑA AUSENTE

Si en estos días, por más que usted se esfuerce, no ve por ningún lado a Alejandra Salazar haciendo precampaña, hay explicación. Nos cuentan que la influencer política no cree contar con el capital necesario para ganar, así que se fue a hacer campaña a la CDMX, donde espera convencer a la dirigencia de Morena para que le aseguren un lugar en la lista de “pluris”. En su momento presumía -hasta con cierta mofa- haber obtenido 150 mil votos en la elección por la alcaldía de Saltillo. Si esos votos realmente fueran suyos, bastaría con salir a pedirlos otra vez. Pero todos saben que en realidad fueron los votos que le “contagió” Claudia Sheinbaum, hoy Presidenta.

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VIII. APUESTA SEGURA

Por eso, nos dicen, Salazar prefiere apostar a la plurinominal, consciente de que su perfil difícilmente le alcanzará para ganar la elección de mitad de año. Y sobre su ausencia temporal en la precampaña, hay quienes dicen que tampoco se equivoca demasiado. Al final, el proceso interno de Morena es más una estrategia para posicionar perfiles que una competencia real, pues todo mundo sabe que las candidaturas ya están definidas y que quienes hoy se presentan como precandidatos terminarán siendo los candidatos.

IX. CANDIL DE LA CALLE...

La manifestación que ayer realizaron frente a las instalaciones de la Secretaría del Bienestar, encabezada en Coahuila por Américo Villarreal, los integrantes del programa “salud casa por casa” puso de manifiesto una de las incongruencias de las acciones desplegadas por la citada dependencia: quienes se encargan de cuidar la salud de las personas a través del referido programa... ¡no cuentan con protección para su propia salud! La contradicción es gigantesca y tendría que corregirse, pues si alguien tendría que gozar de garantías para su bienestar, son justamente los empleados de la dependencia encargado de procurarlo. ¿O acaso será eso mucho pedir?