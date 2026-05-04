Polymarket: ¡Cierren las puertas!

Shayne Coplan , un joven neoyorquino que entonces no tendría más de 21 años, creó un sitio de predicciones geopolíticas y financieras que funciona como una casa de apuestas, hoy mundialmente conocido como Polymarket .

What?!

Coplan, como el que más, estaba abrumado en su momento con un montón de incertidumbres relacionadas con la aparición del COVID... ¿Estará lista la vacuna este año? ¿Se cancelarán las Olimpiadas? ¿Se acabará el papel de baño?

En lugar de sólo encuestar a la gente, el modelo de Polymarket permite que los usuarios apuesten a favor o en contra de cada posible resultado. Así, al atravesar algo de dinero, se supone, la gente emite su opinión más honesta y mejor informada, lo que lo convierte en un sitio de predicciones altamente confiable, tanto que ya compite con las más acreditadas casas encuestadoras del mundo y centros de análisis financieros como Terminal Bloomberg.

Los analistas comenzaron a tomarse en serio a Polymarket tras las elecciones presidenciales de 2024 en EU, pues a pesar de que todas las encuestas daban un empate técnico, las apuestas de Polymarket indicaban que Donald Trump aplastaría a su rival... Tal como sucedió. Incluso se predijo la dimisión de Joe Biden como candidato demócrata.

Y es que probablemente en una consulta normal un encuestado no reconozca que es un fanático del discurso MAGA, pero a la hora de hacer una apuesta, los electores parecen sincerarse más. Al parecer, la teoría de Coplan, de que el incentivo económico elimina el ruido informativo y los sesgos, resultó cierta.

¿Es un sitio de apuestas? Técnicamente sí, pero no es el Caliente. Su ganancia no son las comisiones sobre las apuestas, sino sus servicios como analítica predictiva. Su gran valor son los datos en tiempo real, lo que lo vuelve el oráculo más consultado por gobiernos, bancos y empresas de todo el mundo.

No obstante, hoy en día permite apostar sobre prácticamente lo que sea. Verbi gratia:

–¿Se disolverá el parlamento rumano para el 31 de julio? 29 por ciento de probabilidades.

–¿Habrá un alto al fuego entre Rusia y Ucrania antes del 31 de mayo? 6 por ciento de probabilidades.

–¿Quién será el primer ministro de Israel tras las próximas elecciones? Benjamin Netanyahu, 45 por ciento; Naftali Bennett, 34 por ciento de probabilidades.

–Número de “tuits” de Elon Musk entre el 1 y el 8 de mayo de 2026: De 160 a 179, 23 por ciento; de 180 a 199, 25 por ciento de probabilidades.

– Trump anuncia el levantamiento del bloqueo de Ormuz... Para el último 31 de mayo, 27 por ciento; para el 20 de junio, 54 por ciento.

–¿Morirá el personaje de Maddy Perez en la tercera temporada de “Euphoria”? 13 por ciento de probabilidades.

–¿Cuál será la canción número 1 de Spotify esta semana? “Choosin’ Texas”, de Ella Langley, 95 por ciento; “Drop Dead”, de Olivia Rodrigo, 5 por ciento de probabilidades.

¿Ya se hizo una idea?

Obviamente, si usted apuesta sobre un evento con muy bajas posibilidades y acierta, sus ganancias son muy altas, a diferencia de si apuesta a lo seguro.