Polymarket: ¡Cierren las puertas!
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En días pasados, abrió predicciones sobre la eventual separación del cargo del hoy gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, para este mes. Aunque el fin de semana anunció su separación ‘temporal’, la apuesta sobre una renuncia definitiva sigue abierta
Además de entrar en pánico... ¿Qué hizo usted durante la pandemia?
¿Aprendió a hornear pan? ¿Se divorció? ¿Se puso “mmdísimo”?
Shayne Coplan, un joven neoyorquino que entonces no tendría más de 21 años, creó un sitio de predicciones geopolíticas y financieras que funciona como una casa de apuestas, hoy mundialmente conocido como Polymarket.
What?!
Coplan, como el que más, estaba abrumado en su momento con un montón de incertidumbres relacionadas con la aparición del COVID... ¿Estará lista la vacuna este año? ¿Se cancelarán las Olimpiadas? ¿Se acabará el papel de baño?
En lugar de sólo encuestar a la gente, el modelo de Polymarket permite que los usuarios apuesten a favor o en contra de cada posible resultado. Así, al atravesar algo de dinero, se supone, la gente emite su opinión más honesta y mejor informada, lo que lo convierte en un sitio de predicciones altamente confiable, tanto que ya compite con las más acreditadas casas encuestadoras del mundo y centros de análisis financieros como Terminal Bloomberg.
Los analistas comenzaron a tomarse en serio a Polymarket tras las elecciones presidenciales de 2024 en EU, pues a pesar de que todas las encuestas daban un empate técnico, las apuestas de Polymarket indicaban que Donald Trump aplastaría a su rival... Tal como sucedió. Incluso se predijo la dimisión de Joe Biden como candidato demócrata.
Y es que probablemente en una consulta normal un encuestado no reconozca que es un fanático del discurso MAGA, pero a la hora de hacer una apuesta, los electores parecen sincerarse más. Al parecer, la teoría de Coplan, de que el incentivo económico elimina el ruido informativo y los sesgos, resultó cierta.
¿Es un sitio de apuestas? Técnicamente sí, pero no es el Caliente. Su ganancia no son las comisiones sobre las apuestas, sino sus servicios como analítica predictiva. Su gran valor son los datos en tiempo real, lo que lo vuelve el oráculo más consultado por gobiernos, bancos y empresas de todo el mundo.
No obstante, hoy en día permite apostar sobre prácticamente lo que sea. Verbi gratia:
–¿Se disolverá el parlamento rumano para el 31 de julio? 29 por ciento de probabilidades.
–¿Habrá un alto al fuego entre Rusia y Ucrania antes del 31 de mayo? 6 por ciento de probabilidades.
–¿Quién será el primer ministro de Israel tras las próximas elecciones? Benjamin Netanyahu, 45 por ciento; Naftali Bennett, 34 por ciento de probabilidades.
–Número de “tuits” de Elon Musk entre el 1 y el 8 de mayo de 2026: De 160 a 179, 23 por ciento; de 180 a 199, 25 por ciento de probabilidades.
– Trump anuncia el levantamiento del bloqueo de Ormuz... Para el último 31 de mayo, 27 por ciento; para el 20 de junio, 54 por ciento.
–¿Morirá el personaje de Maddy Perez en la tercera temporada de “Euphoria”? 13 por ciento de probabilidades.
–¿Cuál será la canción número 1 de Spotify esta semana? “Choosin’ Texas”, de Ella Langley, 95 por ciento; “Drop Dead”, de Olivia Rodrigo, 5 por ciento de probabilidades.
¿Ya se hizo una idea?
Obviamente, si usted apuesta sobre un evento con muy bajas posibilidades y acierta, sus ganancias son muy altas, a diferencia de si apuesta a lo seguro.
El primer escándalo de Polymarket se produjo tras el asalto a Venezuela el 3 de enero, durante la operación “Absolute Resolve” (que todos pensábamos que era un nuevo vodka sabor arepa).
Unas horas antes de la captura del dictador Nicolás Maduro, desde una cuenta anónima, un usuario apostó por la ocurrencia de ese hecho que hasta entonces parecía altamente improbable, por lo que, tras la operación, este usuario convirtió 32 mil dólares en más de 400 mil.
Pero el apostador resultó ser el sargento de las Fuerzas Especiales estadounidenses, Gannon Ken Van Dyke, quien astutamente buscó sacarle partido al hecho de que contaba con información privilegiada.
A partir de este incidente, Polymarket ha endurecido sus políticas y colabora con el FBI para la detección de cuentas vinculadas a servidores públicos. Y el tal Van Dyke enfrenta un juicio por uso indebido de información confidencial, entre otros cargos, además de dar al traste con su carrera militar de casi 30 años.
Bueno... ¿Y México pinta algo aquí?
¡Hombre! ¡Me extraña, querido lector, sensual lectora, ansiose lectore!
En días pasados, Polymarket abrió las predicciones sobre la eventual separación del cargo del hoy gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, para este mes.
Aunque durante el fin de semana Rocha Moya anunció su separación “temporal” para “facilitar” las investigaciones, la apuesta sobre su separación definitiva sigue abierta.
Las posibilidades de que se separe definitivamente para el 31 de mayo son de un 27 por ciento. Es decir, comprar una acción en favor de que ello ocurra le cuesta 27 centavos de dólar. Y en caso de que tal cosa suceda, le paga un dólar completo. Nada mal, ¿eh?
Su probable arresto, para antes de esa misma fecha, es de un 16 por ciento. Y su posible extradición para el 15 de mayo es de un 4 por ciento, y para el 30 de junio es de un 10 por ciento.
Como verá, al día de hoy no hay mucha confianza en el mercado predictivo de que la justicia le eche el guante de forma definitiva al Rocha, pero recuerde que nadie apostaba tampoco por la invasión a Venezuela y la aprehensión de Maduro.
Otras eventualidades sobre las que tal vez le interese meter algunos de sus devaluados pesos, nomás para ponerle algo de sabor al acontecer nacional, son:
¿Habrá que trasladar algún partido de la Copa Mundial fuera de México? (3 por ciento). ¿Cuáles líderes de cárteles serán capturados en 2026? (Varios nombres, varios porcentajes). ¿Atacará EU a México durante 2026? (13 por ciento). ¿Lo invadirá? (7 por ciento).
Finalmente, la suerte de nuestra mandataria también cotiza en el mercado de las predicciones:
¿Dimitirá Claudia Sheinbaum de la Presidencia de México?
Para el 30 de junio cotiza apenas en un 3 por ciento, pero para el 31 de diciembre ya alcanza el 9 por ciento de probabilidad.
Son muy modestas las posibilidades, pero, ¡hey!, el mundo es de los arriesgados. Después de todo, este país ha demostrado superar siempre con creces cualquier expectativa.