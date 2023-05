En una noche insomne, pensaba en la frágil escualidez de nuestra esperanza para derrotar a Morena en 2024.

De repente, los cinco argumentos expresados por Jorge Zepeda en su reflexión dominical pasada, golpearon mis tres neuronas en aterrada sinapsis: (1) Los niveles de la aprobación de AMLO que frisan en el 60% de manera consistente. (2) La pobreza propositiva de la oposición. (3) El poder territorial y electoral de Morena: 23 gubernaturas más, quizá, Edomex. (4) El descrédito nacional del PAN, PRI y PRD. Y (5) La mezquindad e incapacidad de la oposición para generar nuevos cuadros para liderarla y competir con las corcholatas de la 4T.

Angustiado me levanté de la cama, tomé el teléfono y marqué al Maestro Popochas hasta la Isla de Palawan en Filipinas. Me preocupaba interrumpirlo en su meditación vespertina, pero me urgía su iluminación para vislumbrar el futuro de México en 2024. El teléfono sonó 9 veces hasta que me respondió: “¿Qué se te ofrece, hijo?”, me preguntó. Sin dejarme hablar, me espetó: “Te tiene intranquilo el 2024 y, con ello, la instauración de un régimen neopopulista de corte autoritario”. Sí, musité.

“Bien -continuó-, dime los nombres de cada precandidato y te compartiré mi pensamiento sobre cada uno de ellos”. Perfecto, respondí.

“Pero antes -me dijo-, es importante que comprendas una situación: AMLO redefinió las reglas de la política en México polarizando al país; construyendo un eficiente aparato propagandístico y armando un sólido ejército clientelar, informe y desarticulado, pero gigantesco en número y entrañable por devoción a AMLO.

“Y te adelanto, los nueve nombres de los aspirantes a la candidatura de oposición en 2024, sufren del mismo pecado neoliberal prianista. Ninguno se salva, aunque fuera a bailar desnudo ante el Señor de Chalma.

“Por ello te pregunto: ¿Cuál de ellos tendría la capacidad de reconciliar al país sin restaurar el neoliberalismo que les dio vida?, ¿cuál podría ir más allá de la dicotomía neopopulismo versus neoliberalismo para repensar un México distinto?, ¿cuál contaría con el apoyo de las clases populares, medias y altas para responder de manera positiva las dos preguntas anteriores? Ninguno, en efecto.

“Pero, dime sus nombres, hijo, porque en 30 minutos debo alimentar mis 18 gatos”.

Beatriz Paredes, maestro: “Mujer admirable por su capacidad, inteligencia y trayectoria. Gran oradora. Su futuro ya pasó, pero no se ha dado cuenta, todavía”.

Enrique de la Madrid, avatar: “Cachorro de la tecnocracia neoliberal. Gris y falto de carisma. Tiene buenas ideas que impactan a un círculo reducido. Sería un buen maestro del ITAM”.

Claudia Ruiz Massieu, iluminado: “Mujer sin méritos mayores que su apellido y ligazón con la familia Salinas de Gortari. Está ahí, para ver qué logra”.

José Ángel Gurría, esclarecido: “Brillante economista y político. Su pecado: el tatuaje neoliberal que lleva en su frente y le impide imaginar otro México posible”.

Lilly Téllez, inspirado: “Mujer norteña: entrona y directa. Sus intervenciones para gritar las debilidades de la 4T son memorables. Pero carece de sustancia. Ella representa la oposición sin argumentos racionales, pero sí, con una visceralidad emocional, propia de los simpatizantes de AMLO”.

Gustavo de Hoyos, mentor: “Empresario con preocupación sincera por México: sus propuestas, sin embargo -como las de Lilly Téllez- no trascienden la polarización. Por el contrario: la agudizan desde un extremo conservador. No llegará lejos”.

Santiago Creel, guía: “Este es el más zorro de todos. Por ello, podría ser el candidato del frente opositor y/o uno de los líderes de la resistencia cívico-democrática que iniciaría en 2024 con la victoria de Morena”.

Escucho desde el teléfono a los 18 gatos del maestro maullar, hambrientos. Entonces, con suavidad, el iluminado me dice: “No te rindas, hijo. La resistencia apenas inicia”. Y me cuelga.

Nota: El autor es director general del ICAI. Sus puntos de vista no representan los de la institución