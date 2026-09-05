¿Por qué Birmex?

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    ¿Por qué Birmex?

“Ningún hospital que atiende cáncer carece de medicamentos”. Esta fue la frase con la que la presidenta Claudia Sheinbaum concluyó el recuento que hizo en su informe de gobierno sobre el diagnóstico de “negligencia y desdén” en el que se encontraba el sector salud antes de la llegada de su partido al poder. Este recuento incluyó la mención de la construcción a medias de hospitales, así como el oligopolio que existía en la compra de medicamentos y que, según la Presidenta, fue revertido desde la anterior administración. La breve mención que hizo del cambio en la compra y distribución de medicamentos adujo temas de sobreprecio e ineficiencia que impedían la entrega de insumos a regiones marginadas del país. Sin embargo, faltó por nombrar a la institución clave en la transformación del sistema de compra, almacenamiento y distribución de medicinas, así como los antecedentes y problemas que arrastra: Birmex.

Birmex es una empresa de participación estatal mayoritaria que fue creada para desarrollar y producir vacunas; sin embargo, antes de que el gobierno ampliara sus responsabilidades, ya acumulaba antecedentes que debieron activar alertas. Resulta difícil explicar la decisión gubernamental que permitió otorgarle tantas funciones a una institución con un pasado tan opaco.

https://vanguardia.com.mx/opinion/brujas-locas-y-malas-madres-IA22992183

En 2020, el expresidente López Obrador le asignó a Birmex la responsabilidad de la distribución de medicamentos en el país. Esta tarea no se cumplió a cabalidad y se tuvo que subcontratar a empresas privadas y a las fuerzas armadas para lograr la distribución. A pesar de esto, en el 2023, se ampliaron las facultades de Birmex para convertirla en la responsable de la compra consolidada de medicamentos para instituciones federales de salud. Desgraciadamente, esta nueva atribución también presentó varios fallos y se declararon desiertas varias claves de medicamentos. El problema continuó con la compra consolidada de 2025-2026, la cual fue anulada por la Secretaría Anticorrupción al detectar varias irregularidades, entre ellas sobreprecios en algunas claves.

Sin embargo, los problemas de Birmex no parecen reducirse a las anteriores administraciones y continúan hasta estos días. Gracias a la investigación publicada en El Universal sabemos de las compras de departamentos de lujo pagados al contado por el actual director de Birmex, Carlos Ulloa. Otra investigación reporta la investigación que se hace a Birmex por irregularidades en contratos asignados a Blanroj, empresa vinculada con Biomics Lab, empresa que fue inhabilitada por la Secretaría Anticorrupción. Aunque estos dos casos no parecen tener conexión entre sí o con los otros que mencioné anteriormente, sí corroboran un patrón de ineficiencia institucional que no coincide con la ampliación de tareas que se le han otorgado a Birmex. Y es que parece que todo lo que se intentó revertir y que la Presidenta mencionó en su informe sobre el pasado de ineficiencia y sobreprecio en el sector salud ahora se concentra en una institución pública a la que se le otorgó la discrecionalidad y control de mercado que se intentaron acabar.

Celebro que la Secretaría Anticorrupción investigue las contrataciones de Birmex y que desde el Congreso se haya exigido una investigación patrimonial y comparecencia de su director. Sin embargo, esto no quita la serie de irregularidades que se le han detectado a esta institución. Pero existe una responsabilidad más difícil de identificar: ¿quién decidió que Birmex debía acumular tantas funciones? ¿Qué evaluación de sus antecedentes y capacidades se hizo para convertirla en la distribuidora, compradora y almacenadora de medicamentos en el país? ¿Y quién evaluó si cumplía cada nueva tarea antes de otorgarle la siguiente? Y, ¿por qué se eligió a una institución con un pasado plagado de ineficiencia y opacidad para un tema tan delicado e importante como la compra y distribución de medicamentos?

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud

Irene Tello Arista

Irene Tello Arista

Es maestra en Relaciones Internacionales por la New York University y ex-becaria Fulbright-García Robles. Tiene estudios de licenciatura en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue coordinadora del proyecto Presta tu Voz de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM; asistente de investigación de Federico Reyes Heroles; parte del equipo de Transparencia Mexicana y asistente de investigación en el GovLab de NYU. Como parte de su trabajo en Impunidad Cero ha impulsado el uso de datos para analizar los problemas de impunidad en el país, así como la importancia de destacar las historias personales que reflejan estas cifra

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Presidencia: Poder dividido

Presidencia: Poder dividido
La ‘segunda’ Batalla de La Angostura: el campo de 1847 que Saltillo está desapareciendo a costa del progreso

La ‘segunda’ Batalla de La Angostura: el campo de 1847 que Saltillo está desapareciendo a costa del progreso
El trabajo sexual se ejerce no solo en la Zona de Tolerancia, sino también en domicilios particulares.

Saltillo: Abundan ‘casas de citas’ fuera de Zona de Tolerancia
true

POLITICÓN: Morena prepara visita de Sheinbaum a Saltillo entre divisiones
El Tribunal Electoral de Coahuila determinó que Fernando Rodríguez González deberá ocupar la diputación en sustitución de Antonio Flores Guerra.

Oficial: Tony Flores se queda sin diputación en Coahuila; Tribunal ordena entregar curul a suplente
La comunidad acerera de Saltillo buscará superar este año la asistencia registrada en la edición anterior.

¡Atención, Steelers Nation! Cambia sede de la Foto Oficial en Saltillo
El presidente Sandu informó que cinco drones rusos violaron su espacio aéreo apenas unas horas antes de que el país celebrara su independencia, en lo que el presidente calificó como un intento de “intimidación”.

Los ataques rusos cerca de Moldavia desatan temores de que Putin pueda intensificar la guerra más allá de Ucrania
Si bien Putin se enfrenta a la presión del público y de los oligarcas rusos, aún no es suficiente para amenazar su control sobre Moscú.

La caída en los índices de aprobación de Putin es una señal de alerta; los rusos están frustrados con la guerra en Ucrania