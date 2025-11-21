¿Por qué el panista Pedro Garza se suma al equipo de Guadalupe, NL?
- CONSEJO, con “s” se refiere a una recomendación. Es un órgano consultivo. La palabra proviene del verbo ACONSEJAR.
- En cambio, CONCEJO, con “c”, alude a una corporación municipal o ayuntamiento. Deriva del verbo CONCILIAR.
- En el caso de Guadalupe es un CONCEJO, con “c”.
Aclarado el punto, paso al tema:
Para evitar cacofonía y mal sonido, hablé con Pedro y Héctor. Este es el resultado de nuestro conversatorio:
PEDRO GARZA TREVIÑO:
- El legislador con licencia asume la presidencia del Concejo Ciudadano de Guadalupe, SIN RENUNCIAR AL PAN, partido al que pertenece desde 1979.
- “Voy a ser panista hasta que me corran”, me dijo.
- Esto desmiente la versión que circula en chats, redes y otros medios, de que abandona al PAN para irse al MC.
- Lidera a este Concejo integrado por ex alcaldes, empresarios, profesionistas, académicos, dirigentes de colonias, líderes de iglesias, agrupaciones juveniles, sindicatos y representantes del verdadero activismo ciudadano.
- Se trata de un organismo operativo y administrativo, que tiene funciones a la par de cualquier secretaría de la gestión municipal.
- Reportará directamente al alcalde Héctor García, con poder de decisión que conectará y conciliará aún más al Ayuntamiento, con la población.
HÉCTOR GARCÍA GARCÍA:
- Me dijo que NO se trata de una posición política sino totalmente ejecutiva y práctica.
- “El acercamiento que tenemos con la gente en esta administración, es clave para los logros alcanzados durante el primer año. La llegada de Pedro le da solidez a esta labor y profundiza en la base de todo gobierno: Su conexión y conciliación con la ciudadanía”, puntualizó.
- “Pedro vive en Guadalupe e interactúa con todos los sectores de la población; ahora lo hará como parte importante de este equipo”, añadió.
- El activismo cívico auténtico es uno y merece ser estimulado; el de quienes presumen tal rol sin serlo, estorba y confunde. Pedro conoce bien a unos y a otros. Actuará en consecuencia. Esto no es una amenaza, es una promesa.
- Ayer, algunos activistas de pacotilla -con “c” de Charoleros- se apresuraron a ser los primeros en dar la noticia en chats y redes, pero su ignorancia es tal que le llamaron CONSEJO, con “s”, a lo que en realidad es un CONCEJO, con “c”.
- La llegada de Pedro le da un valor agregado a la conexión que existe entre el mandante -los electores- con el mandatario -el gobernante y su equipo- y esto aportaxcertidumbre al uso de recursos públicos en beneficio de la población.
- “Tenemos la misión de convertir a este municipio en GUAPALUPE, del que todos los habitantes nos sintamos orgullosos. Damos la bienvenida a Pedro, que apoyará con su TALENTO y TALANTE a conseguir esto y más”, aseguró el alcalde.
CAJÓN DESASTRE:
