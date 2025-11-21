¿Por qué el panista Pedro Garza se suma al equipo de Guadalupe, NL?

Les platico? Arre!

Antes que nada, una precisión importante:

- CONSEJO, con “s” se refiere a una recomendación. Es un órgano consultivo. La palabra proviene del verbo ACONSEJAR.

- En cambio, CONCEJO, con “c”, alude a una corporación municipal o ayuntamiento. Deriva del verbo CONCILIAR.

- En el caso de Guadalupe es un CONCEJO, con “c”.

Aclarado el punto, paso al tema:

Para evitar cacofonía y mal sonido, hablé con Pedro y Héctor. Este es el resultado de nuestro conversatorio:

PEDRO GARZA TREVIÑO:

- El legislador con licencia asume la presidencia del Concejo Ciudadano de Guadalupe, SIN RENUNCIAR AL PAN, partido al que pertenece desde 1979.

- “Voy a ser panista hasta que me corran”, me dijo.

- Esto desmiente la versión que circula en chats, redes y otros medios, de que abandona al PAN para irse al MC.

- Lidera a este Concejo integrado por ex alcaldes, empresarios, profesionistas, académicos, dirigentes de colonias, líderes de iglesias, agrupaciones juveniles, sindicatos y representantes del verdadero activismo ciudadano.

- Se trata de un organismo operativo y administrativo, que tiene funciones a la par de cualquier secretaría de la gestión municipal.

- Reportará directamente al alcalde Héctor García, con poder de decisión que conectará y conciliará aún más al Ayuntamiento, con la población.

HÉCTOR GARCÍA GARCÍA:

- Me dijo que NO se trata de una posición política sino totalmente ejecutiva y práctica.

- “El acercamiento que tenemos con la gente en esta administración, es clave para los logros alcanzados durante el primer año. La llegada de Pedro le da solidez a esta labor y profundiza en la base de todo gobierno: Su conexión y conciliación con la ciudadanía”, puntualizó.

- “Pedro vive en Guadalupe e interactúa con todos los sectores de la población; ahora lo hará como parte importante de este equipo”, añadió.

- El activismo cívico auténtico es uno y merece ser estimulado; el de quienes presumen tal rol sin serlo, estorba y confunde. Pedro conoce bien a unos y a otros. Actuará en consecuencia. Esto no es una amenaza, es una promesa.

- Ayer, algunos activistas de pacotilla -con “c” de Charoleros- se apresuraron a ser los primeros en dar la noticia en chats y redes, pero su ignorancia es tal que le llamaron CONSEJO, con “s”, a lo que en realidad es un CONCEJO, con “c”.

- La llegada de Pedro le da un valor agregado a la conexión que existe entre el mandante -los electores- con el mandatario -el gobernante y su equipo- y esto aportaxcertidumbre al uso de recursos públicos en beneficio de la población.

- “Tenemos la misión de convertir a este municipio en GUAPALUPE, del que todos los habitantes nos sintamos orgullosos. Damos la bienvenida a Pedro, que apoyará con su TALENTO y TALANTE a conseguir esto y más”, aseguró el alcalde.

CAJÓN DESASTRE:

- Como decía mi abuela la alcaldesa: “Quieren más o les guiso un huevo?”

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Gaby Kalifa de Garza y Gaza.