¿Por qué en Coahuila no interesan las candidaturas independientes?

Son tres los aspirantes independientes al Congreso de Coahuila, una figura que cada vez más se evapora en el Estado.

En un contexto de hartazgo partidista, hace mucho tiempo hubiéramos pensado que las candidaturas independientes (que en teoría fueran ciudadanos ajenos a la política) serían un halo de luz frente a la opacidad y arbitrariedades de la misma dinámica partidista. Sin embargo, en Coahuila no ha sido así.

Hay excepciones mediáticas en el país, como en su momento fueron Pedro Kumamoto, en Jalisco, o Jaime Rodríguez “El Bronco”, en Nuevo León, pero en general las candidaturas independientes pasan de largo. Y en Coahuila se ha enfatizado.

En estos días, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) determinó que tres de cinco solicitudes recibidas como aspirantes a candidaturas independientes podrían avanzar en el proceso: Masías Menera Sierra, por el distrito 02 con cabecera en Piedras Negras; Mario Alberto Córdova Hernández, por el distrito 04 con sede en San Pedro, y Luis Alberto Barajas Trejo, por el distrito 10 con cabecera en Torreón.

A nivel nacional, en 2024, por ejemplo, la única candidata independiente en lograr un triunfo fue la actual diputada federal Guadalupe Araceli Mendoza Arias, de Michoacán. También en este estado se presentaron triunfos adicionales para el Legislativo local por parte de candidaturas independientes.

El mismo año hubo triunfos de independientes para presidencias municipales en los estados de Guanajuato, Michoacán, Morelos, Puebla, Chiapas, Sonora, Tlaxcala, San Luis Potosí y Querétaro.

¿Por qué en Coahuila, más allá de barreras legales y financieras, no hay interés? Es la pregunta.

En Coahuila, en un contexto donde hay un dominio del oficialismo, no existen y no han existido perfiles que tengan una oportunidad real de competir. Si Morena, aun con el arropo que puede tener desde el centro del país y la estructura de los programas sociales, ha hecho menos que cosquillas al oficialismo, mucho menos una candidatura independiente.

Hay que comprender que Coahuila tiene un control territorial muy fino por parte del PRI y una capacidad de disciplina del voto envidiable para otros partidos. En ese sentido, un candidato independiente no compite únicamente contra otro candidato de un partido, sino contra una red de poder completa, misma que en otros estados, como Michoacán (donde en 2024 hubo victorias de independientes), está más fragmentada.

También, como lo comenté en otro momento, la polarización del país ha hecho que la gente se incline por Morena o en contra de Morena. Y la gente en Coahuila ha adoptado una postura pragmática: se vota por quien resuelve y garantiza estabilidad, no por quien osa desafiar un sistema aparentemente bien posicionado.

Otro punto que me parece importante es la ausencia en los últimos años de un evento detonador. Un escándalo de corrupción o una crisis de seguridad, por ejemplo. Las últimas grandes crisis han sido la de seguridad y la megadeuda, mismas que no pudieron ser capitalizadas por la oposición en aquel momento. Recientemente no ha habido un quiebre que una figura independiente pueda detonar.

Así, la pregunta es ¿qué papel podrían tener las tres candidaturas independientes al Congreso del Estado, o cualquier otra independiente, en el futuro?

Porque más allá de debatir si tienen oportunidades de competir, de las limitaciones institucionales o de la compleja regulación y financiamiento para ser parte de un crucigrama electoral, es pertinente cuestionarnos como sociedad por qué en Coahuila no han trascendido lo suficiente las candidaturas independientes y si esto le conviene o no al espíritu democrático de una sociedad.