PT ‘descafeína’ Plan B; al 2028, la revocación de Sheinbaum

CDMX.- Sólo 10 días después de que Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde anunciaron desde la Secretaría de Gobernación su “respaldo total” al Plan B, la unidad de la alianza oficialista se resquebrajó y el proyecto presidencial sufrió un nuevo descalabro, luego de que los petistas se negaron a avalar que la consulta de revocación de mandato se adelante un año y que la presidenta Claudia Sheinbaum aparezca en la boleta electoral de 2027. Ni las presiones de Morena ni las de Palacio Nacional hicieron cambiar al PT, propinando un segundo revés a la Mandataria y la primera derrota de Ignacio Mier desde que asumió el liderazgo del guinda en el Senado, hace dos meses.

Desde tribuna, Alberto Anaya, dirigente del PT, enterró las esperanzas morenistas: “Nuestro partido va a acompañar en lo general esta iniciativa de ley de modificación de la Constitución que hoy se presenta. Estaremos a favor. También señalamos que nos separamos del contenido del dictamen en lo que se refiere al artículo 35 de la Constitución, pero lo más importante que queremos señalar es que nuestro partido es fundador de la 4T y con ella seguiremos”, declaró, al negar el aval a la propuesta presidencial en sus términos. Anaya destacó que el PT ha acompañado siempre al movimiento de la Cuarta Transformación y dijo que mantendrá su respaldo a la Presidenta hasta el fin de su mandato, pero recalcó que no puede respaldar la propuesta de realizar la revocación de mandato en 2027.

Primero lanzó guiños a Claudia Sheinbaum y a la 4T. “Acompañamos a nuestra Presidenta en todo su trabajo y estaremos con ella firme hasta 2030, pero también le decimos que quienes pensaban que nuestra coalición podía tener algunas grietas y el inicio de una escisión se equivocan”, lo que arrancó aplausos de la bancada de Morena, pero enseguida descartó apoyar el intento de la Presidenta de hacer campaña en 2027.

El senador Javier Corral aplaudió desde su escaño la decisión del PT, mientras que Ignacio Mier y Adán Augusto López sonreían resignados, pero al final el coordinador morenista también aplaudió. Fuentes legislativas del PT señalaron que en la reunión con Morena y el Verde en Segob, el domingo 15 de marzo, se presentó el proyecto de iniciativa, que establecía la revocación de mandato en 2028 o agosto de 2027. Sin embargo, de última hora Morena metió la consulta el mismo día de las elecciones intermedias del próximo año, lo que el PT consideró intransitable.

La decisión del PT fue celebrada por las bancadas de oposición. La senadora del PAN Mayuli Latifa Martínez dijo que la pretendida revocación de mandato es una “trampa y cinismo” porque permite a la Presidenta hacer campaña, pedir el voto a su favor, al mismo tiempo que se desarrolla el proceso de las elecciones concurrentes en 2027. Recordó “una larga lista de narcopolíticos” de Morena que presuntamente están vinculados con el crimen organizado. “Aquí se los han puesto a ustedes públicamente, ¡por eso se lo está llevando la chingada en México a su partido! A eso le tienen miedo, tienen miedo a perder las elecciones por la complicidad que tienen con el crimen organizado”, dijo.

Manuel Añorve, coordinador del PRI, indicó que Morena quería que la Presidenta entrara en la boleta en 2027 “por la puerta de atrás, porque hablan de austeridad y es control. Y, por supuesto, también hay que decirlo: porque es muy cómodo levantar a la marca, y lo sabe el Verde y lo sabe el PT, que van a levantar a Morena; no, sus aliados saben que los quieren disminuir, que se achiquen. Por eso felicito al PT”, dijo.

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, rechazó el Plan B porque “no tiene ningún impacto positivo en la vida pública de los mexicanos”. Recordó que antes las reformas electorales buscaban emparejar la cancha y “hoy lo que pretende este dictamen es hacer constitucional la inequidad en beneficio del partido gobernante”. La reforma aprobada, que fue turnada a la Cámara de Diputados, incluye limitar a un máximo de 15 el número de regidores en los municipios, topar a 0.7% del presupuesto estatal los recursos asignados a los Congresos locales, la eliminación de prestaciones onerosas a consejeros, magistrados y funcionarios de los órganos electorales, recortar 15% el presupuesto del Senado de la República y se subsana la omisión de eliminar el lenguaje inclusivo.

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