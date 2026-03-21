Plan B: La envoltura y el real contenido de la iniciativa de la Presidenta

En respuesta a tal desaprobación, que el régimen ve como una especie de agravio, la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum , anunció de inmediato el pronto envío de una nueva iniciativa –el plan B– sobre la misma materia, aparentemente con el ánimo de cobrar la afrenta ocasionada por el rechazo de la anterior, que se interpreta fue el plan A.

Ahora el tema de moda, para distraer la atención pública, es el llamado Plan B . Se trata de una segunda iniciativa presidencial en materia de reforma electoral. De alguna manera, viene en sustitución de la anterior, que fue desechada la semana pasada en la Cámara de Diputados , su cámara de origen, al no haber alcanzado la mayoría calificada de las dos terceras partes de los diputados presentes, requisito establecido cuando se trata de enmiendas a la Constitución.

Cabe aquí hacer un par de preguntas: la primera, para saber por qué fue desechada la primera iniciativa, el plan A; y la segunda, para tratar de desentrañar si necesariamente antes de cada proceso comicial ha de realizarse una reforma electoral.

Por lo que hace a la primera cuestión, la respuesta es relativamente sencilla. De entre la serie de cambios que el grupo hoy instalado en el poder pretendía hacer a la Constitución, lo que verdaderamente quería era modificar el modo de elegir a 100 de los 200 diputados de representación proporcional, más conocidos como “pluris”, y –además– con el pretexto de aplicar el principio federalista de igualdad de representación de las entidades en el Senado, eliminar los 32 senadores “pluris” elegidos mediante lista nacional.

¿Cuál era el verdadero propósito de esos dos cambios? Por la sola aritmética, asegurar que en todas las elecciones, al menos mientras las cosas sigan como hasta ahora –y suponen que serán eternas–, Morena obtenga siempre por sí mismo no sólo la mayoría absoluta, sino aun la mayoría calificada en ambas Cámaras y no depender así de pequeños partidos aliados. Ah, pero sucedió que éstos, es decir, el PT y el llamado Partido Verde, percibieron la verdadera intención de la jugada, y la impidieron.

Por lo que hace a la segunda cuestión, cuando se trata de transitar de un régimen abiertamente autoritario, de partido hegemónico, como fue el mexicano a lo largo de siete décadas, hacia un sistema político de corte democrático, operan de tal manera las resistencias al cambio que no hay otra salida que ir avanzando por etapas. En estos casos sí se impone que, antes de cada elección o periódicamente, se impulse una reforma electoral. En México, este proceso llevó un par de décadas, porque inició con la reforma de 1977 y concluyó, en sus aspectos fundamentales, con la de 1996.

Aunque la materia electoral siempre será perfectible, es claro que hacia finales de la década de los noventa, primero en el orden federal que en el ámbito local, ya se habían establecido los elementos fundamentales que permitieron realizar elecciones confiables.

Quien sostenga lo contrario miente, es mal perdedor o no sabe lo que dice. La mejor prueba de que así fue se encuentra en el actual grupo gobernante. Gracias a que las instituciones y los procedimientos de corte democrático implantados a lo largo de varios procesos de reforma electoral funcionaron, fue que en 2018 ese grupo, radical, contestatario y abiertamente antisistema, valiéndose de los mecanismos que hoy se ha propuesto destruir, llegó al poder.

Ahora, con el llamado Plan B, se anuncian varios cambios a la Constitución. Algunos que se pudieran llamar de “envoltura”, porque no son realmente importantes y en el fondo poco o nada les interesa a sus proponentes. Los incluyen simplemente para llamar la atención y que la iniciativa en sí gane simpatías entre el gran público.