Por qué los europeos son como dioses

Ejemplos puede haber cientos, pero centrémonos en unos cuantos en los recientes torneos. Un apunte de diversos comunicadores es el episodio protagonizado por el delantero inglés Jude Bellingham luego de acabar con las ilusiones de la Selección Mexicana en la más reciente eliminación en Octavos de Final.

Lo que eventos internacionales reflejan del modo de ser de los futbolistas lo hace también con la idiosincrasia de sus representados, o al menos esto es lo que se puede inferir a la hora de admirar a tal o cual personaje.

Al ser entrevistado, Bellingham escuchó con atención las preguntas tendenciosas de un periodista sudamericano que a todas luces buscaba burlarse de México, luego el delantero, con la categoría que caracteriza a un caballero inglés soltó: “México es un país es increíble y un verdadero protagonista del futbol”.

Al atacante también se le vio consolando a los mexicanos tras sacarlos del Mundial, pues reconoció que los aztecas fueron un rival muy fuerte y competitivo.

Otra de las acciones donde se puso de manifiesta la actitud que toman futbolistas europeos lo podemos ver en el partido de Cuartos de Final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Países Bajos, mismo que terminó empatado y al final la albiceleste venció en la tanda de penaltis.

En dicho partido, a su capitán, Lionel Messi se le ocurrió meter la mano para detener una jugada, suponiendo que el árbitro debió de pitar una falta previa, es decir, le impuso al colegiado la manera de conducir el partido.

La acción de Messi debió ser sancionada con tarjeta, pero al silbante se vio intimidado por la figura del 10 argentino y le perdonó la amarilla. Las cámaras captaron la sorpresa en el rostro del defensor Virgil van Dijk. El asunto era para mínimo protestar en las entrevistas posteriores al calor de la indignación por lo ocurrido.

Pero el neerlandés no dijo nada, aguantó, a sabiendas del favoritismo a favor de Argentina, pero no hubo aspavientos, porque lo que pasó en la cancha ahí debía dejarse.

En el presente Mundial hemos visto casos como representantes europeos saben representar una alta exigencia competitiva en sus declaraciones, por ejemplo, el capitán alemán Joshua Kimmich, tras quedar eliminados, asumió la culpa por el fracaso del equipo y se autocriticó por la falta de concentración ante rivales teóricamente inferiores.

Son tres momentos donde futbolistas del viejo continente dejan impresa la categoría adquirida tanto en la cancha como en su diario vivir y es algo que los latinoamericanos debemos aprender a valorar.

Y así vemos videos por todas partes de futbolistas europeos como Cristiano Ronaldo, Erling Haaland y otros en momentos donde atienden a sus fans, regalan sus playeras, abrazan a todos y estamos de acuerdo en que se ven absolutamente en una actitud auténtica.

Así que el éxito no sólo es cuestión de echarle ganas, sino de aplicar la filosofía y la cultura en lo que se hace, por eso los europeos salen siempre ganando; por eso son como dioses.