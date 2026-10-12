Por unos la llevamos todos...

CDMX.-

¿Les platico? ¡Arre!

Todas las profesiones y oficios tienen un gremio. Se cuidan unos a otros. Hacen equipo. Se alegran (a veces no tanto) cuando a uno le va bien y se solidarizan cuando sucede lo contrario.

Todas las profesiones, todas, menos la del periodismo. Quienes nos movemos en dicho oficio sabemos que es una jungla o campo minado.

Si un médico mete la pata, sus colegas entran al quite.

Lo mismo sucede con los ingenieros, con los abogados, con los contadores, con todas las profesiones.

Incluso los oficios no profesionales operan así. Entre los carpinteros se cuidan, lo mismo ocurre entre los albañiles, los tapiceros, todos operan como gremio.

Incluso en los deportes existen gremios donde se cuidan los unos a los otros.

Pero en todos los oficios, deportes y profesiones, cuando uno del gremio critica a otro lo hace en su cara y cuando lo hace en público, menciona nombres, apellidos y a veces hasta domicilios, “para oir y recibir notificaciones”, como dice la jerga legal.

Las críticas en la mayoría de los oficios y las profesiones, se hacen de frente.

Todos lo hacen, menos los periodistas. Existe un dicho aquí en la CDMX que dice: “El que se sube, se pasea”.

Aquí en la CDMX, donde el albur se vuelve docto y refinado, ese dicho se cumple a cabalidad.

Su traducción al norteño es: “El que se ríe, se lleva”.

Aguantamos vara cara, y también la bara, porque sabemos que al menor resbalón, se hace más grande el escalón.

Sin embargo, en el periodismo existe una regla no escrita que establece la omisión de nombres y apellidos.

Por eso tiene mucho mérito la serie de artículos que está publicando mi colega en Detona, Ernesto Pompeyo Cerda Serna.

En sus entregas de estos días le ha puesto cascabel al gato. (Me estremezco cada vez que leo, veo o escribo la palabra cascabel, ya ven lo que me pasó en la sierra con una serpiente de éstas).

Ernesto ha mencionado por sus nombres y apellidos a un ex hermano mío: Ramón Alberto Garza, el de Código Magenta.

Y le ha tundido hasta por sus bolsillos rotos a ese farsante que rebuzna al nombre de Antonio Lomas y su deplorable transmisión de “hablemos, hablemos claro”.