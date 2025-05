Porfirio, el ‘dictador’: La historia vuelve a repetirse

El gran error de don Porfirio Díaz fue haber dado demasiada importancia a la administración y ninguna a la política. En los nefastos tiempos de AMLO, por cuidar de la política –de la politiquería–, se tuvo en completo olvido a la administración. Y así nos fue y nos sigue yendo.

Octavio Paz hizo una comparación: ni en la pintura de José María Velasco ni en el porfiriato aparece el hombre. En efecto, bien puede decirse que tanto aquel gran pintor como don Porfirio miraban las cosas desde el mismo punto de vista: desde arriba. El orden, la perfecta composición que aparece en las obras de Velasco se advierten también en el gobierno del presidente Díaz. Y en ambos –el pintor y el gobernante– se puede observar la misma indiferencia hacia la gente.

TE PUEDE INTERESAR: Sucedió en Candela

Don Porfirio, es obviedad decirlo, estaba alejado del pueblo. Era una especie de gran padre al que sus hijos no veían nunca. La población nacional era una masa amorfa que el gran señor no alcanzaba a ver. Para don Porfirio existía México, pero no existían los mexicanos.

Ni siquiera era el pueblo “la caballada” de la que a veces hablaba el oaxaqueño. Don Porfirio no se refería al pueblo cuando decía una de las frases que tan dado era a repetir:

–No me alboroten la caballada.

Esa famosa caballada la integraban los hombres que figuraban en el escenario de la vida nacional: los políticos, los periodistas, los intelectuales, el clero, los hacendados, los grandes empresarios nacionales y extranjeros. A ellos, que podían inquietarse y entrar en agitación, había que mantenerlos en orden. Los demás –el pueblo– no podían desordenarse.

¿Cómo adquirió don Porfirio la noción de que existía el pueblo? Quizá nunca alcanzó a adquirir cabalmente ese conocimiento. Muy poco tiempo medió entre el estallido de la revolución de Madero y la renuncia y voluntario exilio del hombre fuerte. No es que don Porfirio pensara que el pueblo mexicano no estaba maduro para la democracia. Lo que pasa es que no pensaba en ese pueblo.

Cosa fácil sería decir que Madero representó al pueblo en el movimiento que inició. Eso, sin embargo, sería falsedad. Don Francisco pertenecía a la misma clase que don Porfirio. El ideal que abanderó, la democracia, no era ideal de pueblo, sino de alta burguesía. Don Francisco I. Madero no era un revolucionario: era un reformador. Seguramente de haber vivido se habría espantado al ver la sucesión de hechos que desató con su Plan de San Luis y con su movimiento del 20 de noviembre de 1910.

A don Porfirio, entendámoslo bien, no lo derribó Madero. Don Porfirio no renunció a la Presidencia por causa de la Revolución. ¿Por qué buscó Madero allegarse la buena voluntad y comprensión de los Estados Unidos? Porque sabía que el viejo Presidente se había malquistado con el poderoso país del norte. No hubo necesidad de que la Casa Blanca interviniera en México: para impedir su intervención, que habría causado gravísimos daños a nuestro país, don Porfirio tuvo el supremo heroísmo de la renunciación. Sólo por eso se le debería sacar del basurero de la historia oficial. Sólo por eso se debería hacer que sus restos descansaran en México, y no en un cementerio de París, en cuya tumba hay siempre flores que colocan manos de mexicanos anónimos.

“Dictador” se ha llamado a don Porfirio. Me pregunto si la historia está volviendo a repetirse.