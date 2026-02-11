Presidente de la Corte se va debido a “fatiga mental”
Plácido Garza DETONA Hugo Aguilar ya le colmó el plato a Sheinbaum. En más o menos 4 meses se irá a su casa a descansar
1. ¿La mala? Será sustituido por Lenia Batres Guadarrama, del clan donde uno es director del ISSSTE: Martí, quien fuera jefe del gobierno de la CDMX, cuando Sheinbaum se lanzó por la presidencia de México.
2. Otre, diputade en el Congreso de la CDMX: Valentina.
3. Viétnika, que en 2025 recibió 19 millones de pesos en contratos de adjudicación directa con las siguientes dependencias del gobierno federal y del Estado de Guerrero, a través de la empresa Talleres Del Sur S.A. de C.V. que edita el Diario El Sur, de la cual es socia: Secretaría de Salud, Lotería Nacional, ISSSTE, Banco del Bienestar, Nacional Financiera, Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SEDENA, FONACOT e IMSS.
4. Y Lenia, que ayer martes 10 suplió a Hugo, cuando éste acudió como representante del Poder Judicial a la ceremonia por el 111º aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana. Bueno, esa fue la versión oficial, la real es que el mentado Hugo reposaba en su casa debido al desmadre que provocó al dejarse bolear los zapatos por sus ayudantes.
Las casualidades no existen:
Y mientras esa vergonzante escena ocurría en Querétaro, el equipo de prensa de la presidencia de México, revivió un video donde aparece Sheinbaum abrochando las agujetas a los tenis de un niño que se acercó -o le acercaron- para saludarla durante su gira por Oaxaca, el 22 de marzo de 2025.
Por cierto, ¿de dónde es oriundo el que pronto será ex presidente de la SCJN?
Hugo será uno de los movimientos de Sheinbaum para ir concretando su destete de los alfiles que le infiltró López Obrador, a saber:
- Ya congelaron a Adán Augusto López.
- Ricardo Monreal -coordinador de MORENA en la Cámara de Diputados- anticipó urbi et orbi que falta poco para que se vaya a descansar a su natal Zacatecas, “porque ahora les toca a los jóvenes”.
- Marcelo Ebrard tendrá su Waterloo en lo que resulte de las negociaciones, revisiones o remiendos del tratado comercial de México con EEUU y Canadá.
- Rosa Icela Rodríguez -siendo pieza original de AMLO- se inclina ahora más hacia la marca CSP y eso la salva -por lo pronto- de la purga que viene en camino.
- Luisa María Alcalde fue “sugerida” por Andrés Manuel para la presidencia nacional de MORENA, y CSP le dio luz verde. Seguirá en el puesto, siempre y cuando mantenga controlado al secretario de organización: el “orgullo del nepotismo” del Señor de los Pavo reales en Palenque.
Viene una purga. Vean la historia:
- Ernesto Zedillo metió a la cárcel al hermano de Salinas de Gortari.
- Felipe Calderón electrocutó todo lo que oliera a Vicente Fox, comenzando por Marta Sahagún y con ella a sus hijos.
- El priyista Peña Nieto anuló a Josefina Vázquez Mota, candidata presidencial del PAN en 2012, al pactar con el ex presidente Calderón, quien la dejó sola y su alma.
Hoy, la gran lucha se da entre dos grupos:
1.- Marcelino García Barragán.
2.- Luis Echeverría.
- El primero (1968), fundado por el General Marcelino García Barragán, Secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Díaz Ordaz, del cual emergió su hijo, Javier García Paniagua, ex dirigente del PRI y titular de la extinta Dirección Federal de Seguridad, quien al casar (como dicen en el pueblo) con la actriz María Sorté, procreó a Omar Hamid García Harfuch, secretario de seguridad y protección ciudadana, leal a morir de Claudia Sheinbaum. Para bien o para mal, los Batres Guadarrama son gente de la presidente.
- El segundo (1976), creado por el ex presidente Luis Echeverría Alvarez, cuyo secretario particular fue Ignacio Ovalle, primer jefe de Andrés Manuel López Obrador en el gobierno. De ahí la protección que recibe hasta el momento, tras el escandaloso fraude que cometió por 19 millones de pesos contra Segalmex.
En medio quedan personajes menores -Fernández Noroña, Mario Delgado, entre ellos- que son usados como pañuelos desechables y que, de lo que son no pasarán.
La purga va también contra los “opositores” del PPT -Partido del Poquito Trabajo- y los González Torres, del PVEM, a quienes les van a pegar donde más les duele: el bolsillo. (Las reformas electorales los van a dejar aullándole a la Luna).
Entonces, respecto al régimen de Sheinbaum, hay que decir también las cosas buenas, porque las malas se cuentan solas.
