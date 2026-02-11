Presidente de la Corte se va debido a “fatiga mental”

¿Les platico? ¡Arre! Esa es la buena noticia. Anoten la fecha de esta EXCLUSIVA. 1. ¿La mala? Será sustituido por Lenia Batres Guadarrama, del clan donde uno es director del ISSSTE: Martí, quien fuera jefe del gobierno de la CDMX, cuando Sheinbaum se lanzó por la presidencia de México. 2. Otre, diputade en el Congreso de la CDMX: Valentina. 3. Viétnika, que en 2025 recibió 19 millones de pesos en contratos de adjudicación directa con las siguientes dependencias del gobierno federal y del Estado de Guerrero, a través de la empresa Talleres Del Sur S.A. de C.V. que edita el Diario El Sur, de la cual es socia: Secretaría de Salud, Lotería Nacional, ISSSTE, Banco del Bienestar, Nacional Financiera, Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SEDENA, FONACOT e IMSS. 4. Y Lenia, que ayer martes 10 suplió a Hugo, cuando éste acudió como representante del Poder Judicial a la ceremonia por el 111º aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana. Bueno, esa fue la versión oficial, la real es que el mentado Hugo reposaba en su casa debido al desmadre que provocó al dejarse bolear los zapatos por sus ayudantes.

Las casualidades no existen: Y mientras esa vergonzante escena ocurría en Querétaro, el equipo de prensa de la presidencia de México, revivió un video donde aparece Sheinbaum abrochando las agujetas a los tenis de un niño que se acercó -o le acercaron- para saludarla durante su gira por Oaxaca, el 22 de marzo de 2025. Por cierto, ¿de dónde es oriundo el que pronto será ex presidente de la SCJN? Hugo será uno de los movimientos de Sheinbaum para ir concretando su destete de los alfiles que le infiltró López Obrador, a saber: