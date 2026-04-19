El color del dinero une a Román Cepeda con Gerardo Berlanga

Una investigación en Obras Públicas del municipio dio como resultado que al alcalde priista, Román Alberto Cepeda, no le disgusta asociarse con gente de Morena, como Gerardo Berlanga.

En el Ayuntamiento de Torreón, el color del dinero es lo único que rige y manda, y cuando se trata de negocios, siempre aparece el tristemente célebre Pepe Ganem, ajonjolí de todos los males.

Asmex, Triturados, Concreto y Block, es la empresa del ex secretario de Obras Públicas y actual militante distinguido de la 4T, que goza de privilegiados contratos por orden del edil torreonense.

A cambio, como parte del millonario trato, Berlanga prestó al ex secretario del Ayuntamiento una casona remodelada que Pepillo usa como oficina propia sin pagar renta ni servicios.

Empresarios del ramo observan atónitos cómo pululan las obras en la jungla de concreto en que Román se esfuerza en convertir a la perla lagunera con asignaciones directas para el morenista.

En asuntos de dinero, ni Román Alberto ni Gerardo tienen color aborrecido y, aunque políticamente uno es guinda y otro tricolor, las tranzas al amparo del poder los une y mimetiza.

“Quien traiciona una vez, traiciona mil”, dicen que dice Lalo Olmos...

PRESENTACIÓN ELECTORAL

Hoy es un día especial para el Partido Revolucionario Institucional en Coahuila, que oficializará por la tarde las candidaturas a diputados locales en la sede estatal tricolor, en Saltillo.

Es verdad que algunos perfiles son nuevos y carecen de penetración y aceptación social, pero por fortuna, esta elección poco interesa al ciudadano y ganará el de mayor movilización territorial.

En un exceso de confianza, el Revolucionario Institucional se atreverá a postular a un candidato políticamente torpe y lelo, como el “Gachupín”.

En fin, hoy es un día especial para el PRI estatal y seguramente echarán las campañas al vuelo, porque las encuestas adelantan su triunfo en todos los distritos electorales.

Al tiempo...

SANTA JULIA

No es por intrigar, pero en la comarca lagunera, aseguran, hay gente que ya le exige a Víctor Severo Ortiz que les regrese el dinero que le prestaron para la elección a diputados locales.

Y es que el asesor político y suplente del diputado federal Ricardo Mejía Berdeja anduvo recolectando apoyo financiero para la candidatura de su hijo, Luis Ortiz, en el distrito 8.