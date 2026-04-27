Obtiene Tony Flores la pluri por orden directa de Anaya

Pero aseguran que el diputado del PT, Tony Flores consiguió la anhelada posición en una negociación directa, cara a cara, con el dirigente nacional Alberto Anaya .

De acuerdo a los estatutos del PT, el legislador muzquense, Tony Flores Guerra , está impedido a repetir por una candidatura plurinominal, según el artículo 120.

Y es que el artículo 120 del estatuto del PT advierte que nadie podrá ser postulado nuevamente a puesto de representación proporcional, sin que haya transcurrido un periodo mínimo de tres años.

Es obvio que Flores Guerra será candidato a legislador local plurinominal de manera consecutiva, y sin que pase siquiera un año.

El citado apartado también señala que el Comité Ejecutivo Nacional, que preside Alberto Anaya, puede autorizar excepciones por estrategia política y ahí Tony le torció la mano al viejo líder.

Dicen los que saben, que estuvo bueno el cañonazo...

SÍ, PERO NO

Coordinadores distritales de Morena, cuyas candidaturas plurinominales corren riesgo de ser impugnables, afirmaron que trabajan para ganar la elección de mayoría a diputados locales.

Los dos legisladores de la 4T que buscan la reelección, coincidieron en que buscan llegar al Congreso local por la vía del voto popular, en junio próximo.

El aspirante a diputado local, por un distrito lagunero, calificó de subjetivo el criterio del artículo 13 de los estatutos que prohíbe las candidaturas plurinominales consecutivas.

En tanto, el legislador que busca la reelección por un distrito saltillense, señaló que ya tenía conocimiento del reglamento, pero que espera ganar la elección sin necesidad de una pluri.

En el 2018, Sergio Gutiérrez Luna fue elegido diputado federal suplente por la vía plurinominal a la LXIV legislatura.

Sergio era suplente de Horacio Duarte, quien pidió licencia para incorporarse al gabinete del presidente, Andrés Manuel López Obrador. Veremos y diremos...

ANÍBAL, EL DESTRUCTOR

Unas dos pastillas de pasiflora, un tecito de tila y un severo llamado de atención puede que Aníbal Soberón requiera para bajarle tres rayitas a sus ínfulas de pendenciero violentador.

Y es que son ya varias las quejas de integrantes del equipo de campaña de la diputada Luz Elena Morales, que ya no aguantan los desplantes del citado sujeto.