Propone PAN Coahuila al Nacional alianza parcial

Memo Anaya por Torreón y Alfredo Paredes por Monclova son las dos opciones que el PAN estatal pidió al CEN autorizar en una posible alianza de facto con el PRI coahuilense.

Así lo reconocieron diputados federales albiazules, al señalar que el líder nacional del PAN, Jorge Romero, mantiene la postura de ir solos en la elección a diputados locales y alcaldías en Coahuila.

Sin embargo, a nivel estatal, la dirigencia blanquiazul y sus representantes populares entienden que, sin coalición, el PAN puede quedar en estado de indefensión política y electoral.

Fuentes al interior del partido informaron que tanto el actual diputado federal, Memo Anaya, como el legislador local, Alfredo Paredes, se mantienen al tanto de las negociaciones en CDMX.

Por el momento, Jorge Romero no ha dado respuesta a la propuesta de la dirigencia coahuilense, aunque, de entrada, no les pareció una mala idea.

Información en proceso...

Exitosa representación

Desde Madrid, España, reportan buenas noticias para la delegación de Coahuila, que asiste a la Feria Internacional de Turismo, que inicia mañana y concluye el domingo próximo.

Sepa usted que el jefe de Gabinete, Blas Flores, va a recibir por parte de representantes del Camino de Santiago las placas de señalización de la catedral del Santo Cristo, en Saltillo.

El jefe de Gabinete coahuilense, aprovechando la vuelta, también se traerá las placas de señalización para la iglesia de Santiago Apóstol, en Monclova.

El alcalde de Sabinas, Chano Díaz, recibirá el miércoles, de manos de los organizadores de la Feria Turística, el Premio a la Excelencia por la Cabalgata de Sabinas.

El edil de Cuatro Ciénegas, Víctor Leija, se hará acreedor a sendos reconocimientos por parte de la Federación Turística Iberoamericana y del Gobierno español.

Leija se reunirá también con 30 empresarios ibéricos en el centro empresarial de Madrid para promover la riqueza turística de Cuatro Ciénegas.

En la mira

Hace poco más de dos años tuve la oportunidad de acceder a parte de un expediente sellado del senador Adán Augusto López, en poder de la DEA y el FBI.

El tema resurgió hace unos días y, aunque se mantiene en resguardo, crece el interés en alimentarlo con nuevos datos y testimoniales.

Adán está en la lista y también en la mira...

Dos mujeres

Codo a codo pelean la legisladora local, Lupita Oyervides, y la secretaria de Turismo, Cristina Amezcua, por la candidatura a la diputación local por el distrito seis de Ciudad Frontera.

Cristi aparece también entre las aspirantes en el distrito cinco de Monclova, aunque la salida de Esra Cavazos de la delegación de Mejora Coahuila la perfila como abanderada.

Lupita va en búsqueda de la reelección, y hay que reconocer que ha realizado un buen trabajo como legisladora, lo que puede hacer valer que se mantenga en el Palacio Legislativo.

El hecho de que la secretaria de Turismo figure en dos distritos puede afectar su designación, y por lo pronto ya le adelantan Esra y Lupita.

Veremos y diremos...

Mejor por la pluri

Tras su reciente confrontación con Limbar Valdez, que lo retó a “darse un tiro”, el diputado del PT, Tony Flores, se arrepintió de ir a una elección abierta y exigió ser plurinominal de nuevo.

El más contento con la decisión de Flores Guerra es el fronterense Javier Castillo, que pinta para candidato de la 4T y que, dicen, anda en busca de Limbar para agradecerle el inesperado apoyo.

El actual legislador pluri tampoco quiso enfrentar en las urnas a su paisano y archienemigo político, Héctor García Falcón, “El Gachupín”, virtual candidato del PRI en este distrito electoral.

A Tony le urge el fuero y, por lo que se ve, se fue a la segura por la reelección, sabedor de que donde aprieta, no chorrea, advierten políticos comarcanos afines al Verde y Morena.